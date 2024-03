Applelta härski veto: esti kilpailevan sovelluskaupan julkaisun - EU uhkasi tutkinnalla, kritiikki tehosi

Maaliskuun 7. päivä astui Euroopan Unionissa voimaan-lainsäädäntö. DMA-laki asettaa teknologiajäteille liudan rajoituksia, joiden tarkoitus on suojella kuluttajien valinnanvapautta ja mahdollistaa pienempien kilpailijoiden toimintaa. Applen osalta DMA-lain vaikutukset olivat isoja . Yksi merkittävimmistä DMA:n vaatimuksista Applen osalta on se, että yhtiön on pakko sallia sovellusten ja pelien asentaminen muualtakin kuin omasta App Storestaan. Näin Apple ei voi enää yksin päättää sitä, mitkä sovellukset saavat ilmestyä iPhonelle ja mitkä eivät. Myös sovellusten ostokset pitää voida hoitaa muutenkin kuin Applen käsien kautta.Apple kuitenkin päätti tehdä muiden kuin App Store -sovellusten asentamisesta merkittävästi hankalampaa kuin mitä se on Androidilla. Androidillahan sovelluksia voi asentaa suoraan vaikkapa verkkosivuilta ladattuna . Apple sen sijaan ei salli tätä ns. sideloading -tekniikkaa lainkaan.

Sen sijaan Applen mallissa muut yhtiöt voivat rakentaa omat sovelluskaupat - ja ne voivat sitten jaella sovelluksia omilla ehdoillaan. Eli kynnys sovellusten saamiseksi iPhonelle muuten kuin App Storen kautta on järjettömän korkea: ensin pitäisi rakentaa sovelluskauppa, jotta sovelluksia voisi jaella.Ja mikä mielenkiintoisinta, nuo muut-kuin-App-Store-sovelluskaupat pitää ensin ladata... Applen App Storesta.Tarkoituksella rakennetuista esteistä huolimatta on ollut pitkään usko, että jokunen iso firma kiinnostuu konseptia silti kokeilemaan.Todennäköisimpänä tulokkaana on pitkään pidetty. Epic Games tunnetaan etenkin-pelistään, joka on ollut jo vuosien ajan järjettömän suosittu. Epic julkaisi Fortniten myös iPhonelle jokunen vuonna 2018, mutta yhtiö ei ollut lainkaan tyytyväinen siihen, että Apple nappasi itselleen ilmaisen pelin sisällä tehdyistä lisäostoksista oman "Apple-veronsa" eli 30% siivun kaikesta myynnistä.



Pari vuotta julkaisun jälkeen Epic oli niin pahasti riidoissa Applen (ja myös Googlen) kanssa, että Fortnite poistettiin sovelluskaupoista kokonaan . Tilanne on elänyt sen jälkeen, mutta iPhonelle täyttä Fortnite-versiota ei ole tuon jälkeen enää ollut saatavilla. Oman sovelluskaupan avulla Fortnitenkin jakelu kävisi näppärästi, ilman Applea.Epic Games oli ilmeisesti suunnittelemassa oman iPhone-sovelluskauppansa julkaisua jo maaliskuun 2024 aikana, mutta Apple päätti käyttää härskiä temppua hyväkseen.Kuten sanottua, vaihtoehtoiset sovelluskaupat voivat julkaista mitä tahansa, Applesta välittämättä. Mutta sovelluskauppa itsessään pitää ladata App Storen kautta. Apple ei voi kieltää sovelluskauppojen julkaisua App Storessa, kunhan ne noudattavat tiettyjä EU:n ja Applen asettamia sääntöjä.Mutta... Jotta sovelluksen - tai tässä tapauksessa sovelluskaupan - voi ylipäätään julkaista App Storessa, täytyy kehittäjällä olla Applen kehittäjätunnus. Kehittäjätunnuksen saa periaatteessa kuka tahansa sovelluskehittäjä maksamalla 99 dollarin vuosimaksun.Apple kuitenkin jäädytti Epic Gamesin eurooppalaisen tytäryhtiön kehittäjätunnuksen päivää ennen DMA-lain voimaantuloa. Näin ollen Epic Games ei pysty julkaisemaan sovelluskauppaansa App Storessa.Applen mielestä syy kehittäjätunnuksien poistolle on se, että Epic Games rikkoi vuonna 2020 sen käyttöehtoja - josta alkoi Yhdysvalloissa pitkään jatkunut oikeudenkäynti. Näin ollen Apple katsoo, että Epic Games ei ole luotettava kumppani ja sen kehittäjätunnukset voidaan poistaa käytöstä.Ajoitus vain haisee pahasti: Epic Gamesin ja Applen välinen riita alkoi jo neljä vuotta sitten ja koko tuon ajan Epicin kehittäjätunnukset ovat olleet voimassa ja yhtiön Fortnite-pelin karsittua peliä on voinut jaella App Storen kautta. Nyt kehittäjätunnukset napattiin pois vuorokautta ennen, kuin olisi ollut mahdollista Epicin julkaista oma, kilpaileva sovelluskauppansa.Asiasta alkoi hirvittävä meteli mediassa ja myös Euroopan Unioni kiinnostui Applen ratkaisusta - ja uhkasi tutkinnan aloittamisella.Kaksi päivää myöhemmin, perjantaina 8.3. Apple palautti Epicin kehittäjätunnukset takaisin voimaan - selittämättä päätöstään sen kummemmin. Epic Games tiedottikin, että yhtiö on julkaisemassa oman iPhone -sovelluskauppansa lähiaikoina, nyt kun tilanne on selkeytynyt.