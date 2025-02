Arvostelussa viisarikellon ja urheilukellon yhdistelmä Garmin Vivomove Trend - kokonaisuus ei vakuuta

Garmin Vivomove Trend arvostelu - viisarikellon ja urheilukellon yhdistelmä ei vakuuta

Urheilukellojätti Garminin laajan valikoiman yksi erikoisimmista mallistoista on ehdottomasti yhtiön ns. hybridikellot, jotka pyrkivät yhdistämään perinteiset viisarikellot ja älykellon toiminnot samaan pakettiin. Kellojen ideana on vedota ihmisiin, jotka haluavat käteensä perinteisen viisarikellon, mutta haluavat myös seurata aktiivisuuttaan urheilukellon toimintojen avulla. Yhdistelmä voi kuulostaa hieman erikoiselta ja sitä se kieltämättä jossain määrin onkin - ja kilpailua tällä saralla ei ole luonnollisestikaan kovin paljoa. Saimme testiimme malliston uusimman tulokkaan, vuonna 2023 julkaistun Garmin vivomove Trendin, joka maksaa arvostelumme kirjoitushetkellä, vuoden 2025 alussa, noin 200 euroa. Testi on luontevaa jatkoa aiemmalle, sillä arvostelimme jo vuonna 2022 vivomove-sarjan aiemman mallin, edelleen myynnissä olevan vivomove Sportin. Tuolloin kokonaisuus ei täysin vakuuttanut, joten olikin mielenkiintoista ottaa selvää, onko paketti parantunut uudistusten myötä. Teimme tällä kertaa testauksen todella pitkän kaavan kautta, sillä kelloa testasi ensin lähinnä aktiivisuusrannekkeisiin tottunut seniorikansalainen useamman kuukauden ajan. Tuon alustavan testijakson jälkeen kello napattiin allekirjoittaneen käteen useamman viikon ajaksi, ns. käyttökelloksi, jona aikana kello oli ranteessa niin nukkuessa, urheillessa kuin arkea pyöritettäessäkin. Joten, tutkitaanpas mitä Garmin vivomove Trend on syönyt.. Ulkonäkö ja muotoilu

Garmin Vivomove Trend on kohtuullisen siron oloinen, mutta selkeästi edelleen urheilukelloksi tunnistettava tapaus. Kellon merkittävin piirre on tietysti sen viisarikello - ja se, että digitaalinen näyttö on kokonaan piilotettuna valtaosan ajasta. Viisareita kellossa on kaksi, eli erillistä sekuntiviisaria ei ole lainkaan, vaan käytössä ovat ainoastaan minuutti- ja tuntiviisarit.

Kun rannetta heilauttaa tai kelloa napauttaa sormella terävästi pari kertaa, digitaalinen näyttö tulee esiin ja samalla kellon viisarit siirtyvät pois tieltä.

Tähän on kuitenkin varsin hauska pieni poikkeus: kun näkymässä on jokin tavoite, vaikkapa askelmäärä, tuo tieto näytetään digitaalisesti, mutta samalla myös viisarit siirtyvät osoittamaan sitä kohtaa, jossa ollaan tavoitetta kohti menossa (katso yllä oleva kuvapari). Digitaalinen näyttö on kasvanut edeltäjästään, vivomove Sportista, jossa diginäyttö sijaitsi vain kellotaulun alaosassa. Vivomove Trendissä koko näyttö on samalla myös digitaalista näyttöä, eli kellotaulun tilaa käytetään paljon paremmin - ja selkeämmin - hyväksi, kun kellon älytoimintoja ja näkymiä halutaan vilkuilla. Hämmentävää kyllä, Garmin on kuitenkin myös heikentänyt näytön tekniikkaa, ainakin paperilla. Edeltävissä vivomove-malleissa pikkuinen alareunan näyttö oli toteutettu OLED-teknologialla, mutta vivomove Trendissä näyttö on perinteistä LCD-tekniikkaa käyttävä. Tosielämässä näyttö on silti merkittävästi edeltäjäänsä parempi: se on isompi, luettavampi ja kirjaimet eivät "vuoda" reunoiltaan, kuten vivomove Sportissa.

Vivomovessa ei ole lainkaan fyysisiä nappeja, vaan kelloa käytetään pelkästään kosketusnäytön avulla. Kosketusnäyttö sinänsä toimii varsin hyvin ja kosketukset rekisteröityvät koko kellotaulun alalta.

Erikoista vivomoven rakenteessa on ehdottomasti sen lataustekniikka, sillä kello käyttää muista Garminin nykymalleista täysin poikkeavaa latausjohtoa (joka on tosin sama kuin muissakin vivomoveissa), eli hieman pyykkipojalta näyttävää liitintä. Kellon runko on polymeeria eli muovia, mutta kellon kehys on terästä. Rungon leveys on 40,4mm joka tekee kellosta kohtuullisen siron leveyssuunnassa, mutta kovinkaan ohut Vivomove ei ole, sillä 11,9mm paksu runko on samaa tasoa kuin monissa Garminin isommissakin kelloissa. Rakenteeltaan kello on laadukkaan oloinen ja kevyt (28,3 grammaa), mutta viisarikellon ja muovisen rakenteen yhdistelmä vaikuttaa hieman väärältä omaan silmääni. Kelloa on saatavilla sekä mustana että valkoisena. Kellon mukana toimitettava silikoninen ranneke on 20 mm kiinnityksellä ja siihen voidaan vaihtaa mikä tahansa muu Garminin 20 mm ranneke tilalle. Garmin Vivomove Trendin tekniset tiedot Mitat:

40,4 x 40,4 x 11,9 mm

Paino:

28,3 grammaa ilman ranneketta

Näyttö:

1,01 tuumaa x 0,74 tuumaa; 254x346<

Lataus:

Latausjohdolla tai langattomasti

Akkukesto:

valmistajan lupaus n. 5 vuorokautta

Vedenkestävyys:

50 metrin syvyyteen saakka

Muuta:

Ei omaa GPS-vastaanotinta

Hinta:

arvosteluhetkellä: 209 euroa, tarkista uusin hinta täältä Sovellus Vivomove Trendkin käyttää samaa Garminin puhelinsovellusta kuin yhtiön kaikki muutkin kellot eli Garmin Connectia. Connect on mielestäni selkeydessään edelleen yksi parhaista - ellei paras - älykellojen mobiilisovellus. Siinä missä useimmat muut kellovalmistajat ovat siirtyneet jonkinlaiseen "yksinkertaisia asioita, yksinkertaisesti selitettynä, yksinkertaisille käyttäjille" -filosofiaan, on Garminissa valikoiden takana tarjolla edelleen hengästyttävä määrä terveydestä ja liikunnasta kerättyä dataa. Ja etenkin treenaamisen kannalta, data on myös ns. raakamuodossa, eikä pelkästään kivoiksi sanallisiksi kuvauksiksi tiivistettynä.

Connectin päänäkymä toki muuttui hieman muiden kellovalmistajien ideologiaa muistuttavaksi vuonna 2024, jolloin aiempi tiivis, mutta kaiken yhdellä näytöllä näyttävä näkymä poistui käytöstä. Nykyinen laatikoista koostuva malli vaatii hieman päänäkymän vierittämistä, jotta siitä saisi kuvan kaikesta kuluvan vuorokauden terveysdatasta. Sovellus on saatavilla sekä Androidille että iPhonelle ja on molemmilla alustoilla pitkälti samanlainen. Urheillessa Pistimme Garmin Vivomove Trendin testijaksomme aikana mittaamaan hyvinkin erityyppisiä urheilusuorituksia. Kello roikkui ranteessa niin juoksulenkeillä, kävellessä, pyöräillessä kuin kuntonyrkkeilyssäkin. Teknisesti haastavinta urheilukelloille tuntuu olevan kuntonyrkkeilyssä toimiminen, sillä siirrän kellon reilusti ranteen yläpuolelle, 5-10 senttimetriä ranteesta kohti kyynärtaivetta, jotta nyrkkeilyhanska ja käsisiteet mahtuvat kunnolla käteen. Käsivarresta etenkin sykkeen mittaaminen on osalle kelloista välillä haastavaa - tai kello pitää puristaa äärimmäisen tiukasti ihoon kiinni, jotta syke saataisiin luettua. Tässä suhteessa Vivomove Trend oli positiivinen tapaus, eli kello sai luettua sykkeen helposti ja nikottelematta myös hieman kummallisesta paikasta. Sykkeen lukeminen onnistui myös juoksulenkeillä silloinkin, kun kelloa pidettiin varsin löysällä ranteessa.

Liikunnasta kertyy kohtuullisen niukasti tietoja "todellisiin" urheilukelloihin verrattuna. Esimerkiksi juoksulenkeistä saadaan ulos matka, nousu/lasku, kesto ja syke - sekä näiden yhdistelmänä syntyvät tilastot, kuten nopeus ja vaikkapa askeltiheys. Tiedot riittävät peruskuntoilijalle toki varsin mainiosti, mutta vähänkään tavoitteellisempaan harjoitteluun tai oman kunnon automaattiseen seurantaan Vivomove Trendin tiedoista ei ole juurikaan apua. Garminin "oikeisiin" urheilukelloihin nähden Vivomovesta puuttuvat hapenottokyvyn seuranta, kestävyyspisteet, harjoitteluvalmiuden tila, harjoittelun tila sekä mm. mäkipisteet. Mikään näistä ei sunnuntaikuntoilijalle ole olennainen tieto, mutta nämä puutteet on toki hyvä tiedostaa jo kelloa ostettaessa. Isoin puute Vivomove Trendissä on kuitenkin se, että kellossa ei ole lainkaan omaa GPS-vastaanotinta, eli kello käyttää sijainnin ja mm. suoritusten reittien tallettamiseen puhelimen GPS:ää. Tästä seuraa parikin seikkaa. Ensinnäkin puhelin on pakko olla aina mukana juoskulenkeillä tai kävellessä tai reittiä ja matkan pituutta ei talleteta. Toisekseen Vivomove Trend ei mahdollista lainkaan automaattisten taukojen asettamista juoksulle, kävelylle tai pyöräilylle. Tämä ärsytti itseäni suunnattoman paljon, koska liikun pääosin kaupungin keskustassa, jossa liike pysähtyy usein liikennevaloja odotellessa - sen sijaan, että ajanotto pysähtyisi automaattisesti liikkeen tipahtaessa esim. alle 2km/h nopeuteen, ajanotto jatkaa ruksuttamistaan myös pysähdyksissä ollessa - pilaten pahasti suoritusten vertailukelpoisuuden.

Kellosta löytyi myös erikoinen bugi. Vivomovessa on korkeusanturi, joka toimii aivan kuten pitääkin. Mutta sen lisäksi kellossa on erillinen "kiivetyt portaat" -tavoite, kuten useissa muissakin urheilukelloissa on. Jostain syystä Vivomove Trend ei ilmeisesti käytä korkeusanturia lainkaan noustujen kerrosten mittaamiseen, vaan se pohjaa "kerroksen kiipeämisen" johonkin tiettyyn käden liikerataan tai vastaavaan. Tästä seurasi se, että yllä olevassa esimerkissä käytiin juoksemassa lyhyt 4 kilometrin mittainen juoksulenkki tasamaalla. Juoksulenkin tilastojen mukaan nousua tuli koko matkalla 4 metriä, joka vastaa Oulussa täysin normaalia tilannetta. Mutta samaan aikaan kello kehui, miten lenkin aikana tuli kiivettyä 23 kerrosta portaita ylöspäin. Samaa tapahtui myös ihan arjessa, kotona hääräillessä kello saattoi toisinaan kehua sitä, miten olen jo keittiössä ruokaa laittaessa noussut kahdeksan kerroksen verran portaita. Käytettävyys Käytettävyyden osalta Garmin Vivomove Trend kärsii väistämättä erikoisesta viisarikellon ja urheilukellon yhdistelmästään. Kellon käyttöliittymä on täysin kosketusnäytön varassa ja kosketusnäyttö ei ole itse asiassa kovinkaan hyvä tai tarkka. Kellon diginäyttöä ei myöskään saa muuten näkyviin kuin heilauttamalla kelloa ranteessa, eli mikään tuplanapautus näyttöön tai vastaava selkeämpi ele ei avaa kellon diginäyttöä ja valikoita lainkaan. Etenkin liikuttaessa fyysisten nappien puute tekee kellosta hieman torson, kun hikisillä sormilla pitäisi operoida kelloa kosketusnäytön kautta. Kaiken lisäksi kellon käyttöliittymä on uudistettu täysin mm. aiemmin testaamaamme Vivomove Sportiin verrattuna. Syy on toki looginen: Trendin digitaalinen näyttö on merkittävästi isompi. Mutta samalla on synnytetty tilanne, että edes Garminin sisarmallista Vivomove Trendiin hyppääminen ei onnistu ilman uuden käyttöliittymän opettelua. Toki tuskaa helpottaa se, että Vivomove Trendissä ei ole aivan valtavasti toimintoja, joten valikkojen sekaan ei voi hukkua niin helposti. Garmin myös näyttää ymmärtäneen sen, että kello on hieman haastava etenkin asetusten säätöjen osalta: kellon asetuksia voi säätää suoraan älypuhelimen Connect-sovelluksen kautta, tasolla, jota muut Garminin kellot eivät yleensä mahdollista. Unen ja terveyden seuranta Unen ja terveyden seurannan osalta Garmin Vivomove Trend tarjoaa kohtuullisen hyvän kattauksen tavallisten ihmisten perustarpeisiin. Kellosta löytyy Garminin oma unenseurannan algoritmi, joka toimii varsin hyvin. Ongelmana on ainoastaan Garminin kaikista muistakin kelloista - myös niistä kalleimmista - löytyvä ongelma nukahtamisen tunnistukselle. Eli omalla kohdallani Garminin algoritmit tuppaavat päättämään, että olen nukahtanut, kun edelleen sängyssä doomscrollaan uutisia yön pikkutunneilla.

Unen seurannan toiminnoista puuttuu kuitenkin torkkujen tunnistus, joka on tullut tarjolle useimpiin uudempiin Garminin kelloihin. Eli päikkäreitä Vivomove Trend ei osaa tunnistaa.

Muilta osin Garminilta tutut perustoiminnot löytyvät, eli kello osaa seurata stressitasoa sykkeen perusteella ja laskee lisäksi jatkuvasti päivittyvän ns. Body Battery -lukeman (Mikä on Garminin Body battery?). Kumpikaan luvuista ei kuitenkaan ole ihan niin tarkka kuin mitä se monilla muilla Garminin kelloilla olisi, sillä kellossa ei ole lainkaan sykevälivaihtelun (HRV) mittausta (HRV:tä tukevat Garminit). HRV on tärkeä tekijä eräänlaisen kropan rasitustilan mittaukseen, joka auttaa mm. stressin ja jaksamisen arvioinnissa. Veren happipitoisuuden mittaus kellosta löytyy (SpO2), joskaan en ole omassa terveydentilassani osannut koskaan kyseistä lukemaa juurikaan kaivata. Mutta hengitysvaikeuksista ja kroonisesta väsymyksestä kärsiville luku on tietysti olennainen lisätieto. Akkukesto ja lataus Garmin itse lupaa Vivomove Trendille viiden vuorokauden akkukestoa älykellotilassa. Mutta todellisuudessa tilanne on tietysti hieman eri, jos virtaa ei pahemmin ala säästelemään. Testasimme itse kelloa samalla tavalla kuin kaikkia muitakin älykelloja: kytkimme digitaalisen näytön kirkkauden täydelle teholle ja otimme kaikki mahdolliset tietojen seurannat (syke, veren happipitoisuus, jne) jatkuvaan käyttöön. Liikuntaa kelloon kertyi keskimäärin 80 minuuttia vuorokaudessa, jossa oli mukana kävelyä, juoksua, pyöräilyä ja kuntonyrkkeilyä. Etenkin veren happipitoisuuden mittaus puraisi pahasti kellon akkukestoon ja kaikki tietojen seuranta päälle kytkettynä Vivomove Trendin akkukesto asettui noin 2,5 vuorokauden tasoon. Kytkemällä veren happipitoisuuden mittauksen pois päältä, mutta pitämällä muut asetukset ennallaan, akkukestoksi muodostui 3,5 vuorokautta.

Kuten aiemmin mainittiin, Vivomove Trendiä voi ladata kahdella tavalla. Mukana toimitetaan Vivomoven oma latausjohto, jossa on kelloon napsautettava "pyykkipoika" mukana. Toinen tapa ladata kelloa on Qi-standardin mukaisen langattoman laturin käyttö. Käsiimme osui OnePlussan pari vuotta vanha langaton laturi, jolla Vivomove lähti latautumaan kiltisti. Latausnopeus oli sekä langallisella että langattomalla latauksella yhtä nopeaa - tai hidasta. Kellon latautuminen tyhjästä täyteen kesti hieman alle 2 tuntia. Muut havainnot Garmin Vivomove Trend tukee myös Garmin Pay -maksutapaa, eli kellolla voi maksaa ruokakaupassakin ostokset lähimaksun avulla. Garmin Payta tukevat Suomessa mm. OP ja Nordea, joten tuki sille on Suomessa varsin laajaa. Kellosta löytyy pari rasittavaa bugia. Portaiden kiipeämisen bugista mainitsinkin jo aiemmin, mutta toinen havaittu bugi liittyy suoraan Vivomoven tärkeimpään myyntivalttiin eli viisarikelloon.

Kellon viisarit alkavat menemään pikkuhiljaa aina väärään asentoon. Tapa, jolla ne menevät väärään asentoon, ei ole edes mitenkään looginen tai yksiselitteinen. Itselläni kellon tuntiviisari alkoi jätättämään jonkin verran, vaikka minuuttiviisarit osoittivatkin oikeaa minuuttilukemaa. Tässä päädyttiin siihen, että vaikkapa kello 15:15 minuuttiviisari osoitti suoraan oikealle, kuten pitääkin, mutta niin teki myös tuntiviisari, vaikka sen olisi pitänyt olla jo isohkon pykälän pidemmällä. Jos viisarit ovat siirtyneet väärään asentoon, ne eivät myöskään kohdennu automaattisesti oikein, vaan niitä pitää säätää Connect-sovelluksen kautta itse oikeisiin kohtiin. Aiemmin kelloa pidemmän aikaa testanneella käyttäjällä kellon viisarit olivat välillä jo täysin väärässä ajassa ennen niiden uudelleenkohdennusta. Ns. älytoiminnot toimivat Garminissa kuten muissakin Garminin kelloissa, eli sovellusten ilmoitukset saa halutessaan näkyviin suoraan kellon näytölle ja kellon saa hälyttämään ranteessa, jos puhelimeen on tulossa puhelu. Yhteenveto Tavallaan ymmärrän sen, että ajatus viisareilla varustetusta "perinteisestä" rannekellosta yhdistettynä älytoimintoihin on kutkuttava. Viisarikello ei kilju suoraan ranteessa roikkuessaan sitä, että harrastan liikuntaa ja/tai haluan seurata terveyttäni. Mutta ehkä ajattelen, että tällöin viisarikello pitäisi yhdistää sitten samalla vivomovea "korumaisempaan" tai enemmän perinteistä rannekelloa muistuttavaan pakettiin, Nykyisellään vivomove-sarja, myös testaamamme vivomove Trend, on kuitenkin lopulta hyvin selkeästi urheilukellon näköinen, vaikka näytöllä ovatkin pääosassa kellon viisarit. Mutta kohderyhmä on toki selkeä - he, ketkä viisarikellon haluavat. Valitettavasti Garmin ei ole vieläkään keksinyt loogista ja intuitiivista tapaa, jolla tällaista hybriditapausta voisi käyttää ilman pidempää kellon oman logiikan opettelua. Nykyisellään vivomoven käyttö poikkeaa niin merkittävästi muista Garminin kelloista, että hyppäys vaikkapa Garmin Venu 3:sta vivomoveen vaatisi monien asioiden uudelleen opettelun. Mutta vaikka opetteluun olisikin valmis, on Garmin vivomove Trend valitettavasti monessakin mielessä pettymys. Ensinnäkin kellossa ei ole omaa GPS:ää, vaan se vaatii puhelimen parikseen jopa kävelylenkkejä mitattaessa. Se on muillakin tavoilla toiminnoiltaan enemmän aktiivisuusranneke kuin urheilukello - älykellosta puhumattakaan. Toisekseen kellon ohjelmistossa on vielä pari vuotta julkaisunkin jälkeen kourallinen raivostuttavia bugeja ja puutteita. Viisareiden pikkuhiljaa väärään aikaan siirtyminen on koomisen oloinen mokaus, mutta hämmentävästi toimiva kerrosten kiipeäminen on jo todella erikoinen tapaus. Lisäksi kellosta puuttuu merkittävä määrä Garminin kelloista tuttuja terveyden seurantaan tarkoitettuja lukuja. Ilahduttavana seikkana nostan kuitenkin Garminille hattua siitä, että vivomove Trend on yhtiön ensimmäinen langattomalla latauksella toimiva kello. Olen kyseistä ominaisuutta kaivannut muihinkin Garminin kelloihin jo vuosien ajan, sillä Garminin oman, epästandardin latausjohdon unohtaminen vaikkapa lomareissulta on hyvin ärsyttävä tilanne - ja ainoa vaihtoehto on ollut uuden johdon ostaminen. Valitettavasti kokonaisuutena Garmin vivomove Trendiä on vaikea suositella oikeastaan kenellekään, ellei ostajan ole aivan pakko saada itselleen viisarikello, hyvin kapeilla älytoiminnoilla käteensä. Silloinkin ennemmin ottaisin OLED-näyttöisen siron, puhdasverisen urheilukellon ja käyttäisin kellotauluna digitaalisesti piirrettyä viisarikelloa.

Plussat Langaton lataus

Hauska viisarikellon ja urheilukellon rakenteiden yhdistelmä

Kevyt

Selkeä näyttö

Korkeusanturi

Selkeä ja hyvin suomennettu puhelinsovellus Miinukset Ei omaa GPS:ää

Bugeja

Vaikea käyttöliittymä

Ominaisuuksien määrä vastaa parempaa aktiivisuusranneketta, ei urheilukelloa