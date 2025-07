Parhaat puhelimet alle 300 euroa (2025 kesä)

Minkälainen on alle 300 euron puhelin?

tarjoavat riittävästi ominaisuuksia suurimmalle osalle käyttäjistä. Tässä 200 euron ja 300 euron haarukassa olevat puhelimet sisältävät yleensä nopean ja tarkan näytön, kohtuullisen hyvän suorituskyvyn ja varsin pätevät kameroiden muodossa. Nämä listallemme nostetut puhelimet ovat sellaisia, joita meidän mielestä kannattaa tästä hintaryhmästä harkita ostavansa.Alle 300 eurolla saa nykyisin puhelimen, jossa on tyypillisestä 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Mielestämme 128 gigatavua riittää kohtuullisen hyvin useimmille käyttäjille, sillä tällöin puhelimeen mahtuu paljon kuvia sekä sovelluksia.Monet puhelimet tarjoavat jo tehokasta suorituskykyä netin selaamiseen sekä pelaamiseen. Lisäksi käytännössä kaikki tämän hintaluokan laitteista tarjoavat uuden sukupolven 5G-yhteydet. Lisäksi keskusmuistiatämän hintaluokan puhelimista löytyy nykyisin 6 tai 8 gigatavua. Myös akkukestot yltävät hyviin lukemiin useimpien laitteiden kohdalla.

Parhaat puhelimet alle 300 euroa

OnePlus Nord 4

Nothing CMF Phone 2 Pro

HONOR 400 Lite

Alle 300 euron hintaluokan puhelimissa on lähes järkiään Full HD+ -tasoinen näyttö, josta on hyvä katsella videoita ja selata nettiä. Myös korkeammat virkistystaajuudet ovat yleistyneet ja useimmissa 200-300e kännyköissä on jo 90 tai 120 hertsin näyttö, joka tarjoaa yleisesti sulavamman käyttökokemuksen.Näiltä puhelimilta sopii jo odottaa kohtuullisen hyvää kameraratkaisua. Mikään näistä tuskin tulee pahemmin pettämään käyttäjän tarpeita, vaikkakin parempaa kameraa saa toki isommalla rahasummalla. Sen verran pitää mainita kameroista, että suurempi megapikselimäärä ei tee kamerasta automaattisesti parempaa. Lisäksi monet puhelimet sisältävät neloiskameran, mutta useassa tilanteessa vain kaksi näistä on oikeasti hyödyllistä.Yleensä tämän hintaluokan puhelimissa ns. pääkamera on varsin hyvä. Sen oheen on useimmiten paketoitu kaveriksi myös laajakulmakamera, joskin hieman heikommalla laadulla. Telekameraa eli "zoomikameraa" ei alle 300 euron hintaluokasta yleensä löydy - ja myös optinen kuvanvakain on vain osassa malleista.OnePlus on yksi niistä brändeistä, jonka puhelinmalleja löytyy edullisemmasta hintaluokasta. Tähän hintaluokkaan osuu juuri vuoden 2024 malli Nord 4 , joka menestyi Puhelinvertailun arvostelussa maininosti . Arvostelussa kehuttiin muun muassa akunkestoa, suorituskykyä, näyttöä, laadukasta rakennetta sekä hyvää päivitystukea. Laite tuleekin saamaan päivityksiä vielä useamman vuoden, joka tietysti parantaa laitteen käyttöikää.Nord 4:n hintaa laskee se, että Nord 5 julkaistiin tämän vuoden heinäkuun alussa . Tästä huolimatta Nord 4 on pätevä vaihtoehto - etenkin jos tarkoituksena on saada hinta-laatusuhteeltaan mahdollisimman mehevä laite.Ajankohtaiset hintatiedot näet alta:Nothing on yksi tuoreimmista brändeista kuluttajaelektroniikan suhteen, mutta on lyhyessä ajassa onnistunut toteuttamaan jotain erilaista ja siten saamaan markkinaosuutta. Suomessakin Nothing on menestynyt varsin hyvin edullisen elektroniikan myötä.Puhelinten osalta Nothing tarjoaa yleisesti vain edullisia malleja, jotka ovat hinta-laatusuhteeltaan laadukkaita. Alle 300 euron hintaluokassa parasta arvoa tarjoaa Nothing alabrändin CMF Phone 2 Pro Kehuja laite saa muun muassa laadukkaasta AMOLED-näytöstä, akunkestosta, telekamerasta, sulavasta käyttöjärjestelmästä, joka varsin pitkään saa päivityksiä , sekä tietysti erottuvasta ulkonäöstä.Ajankohtaiset hintatiedot näet alta:Vielä hieman edullisempaan hintaan saa HONOR 400 Liteä , joka julkaistiin keväällä 2025. Se kuuluu HONOR 400 -sarjaan ja on siinä joukon vaatimattomin - mutta hintaansa nähden laitteesta löytyy hyvät ominaisuudet.Lite -mallin parhaita puolia on hieman sen nimensä mukaisesti keveys. Painoa on vain 171 grammaa, mutta laitteessa on kuitenkin suuri 6,7-tuumainen AMOLED-näyttö sekä 5230 mAh:n akku. Lisäksi positiivia puolia on pitkähkö päivitystuki eli esimerkiksi tietoturva pysyy kunnossa vielä vuosien ajan.Akkua riittää hyvin pariksin vuorokaudeksi kevyemmällä käytöllä, mutta suorituskyvyn osalta laite ei ole tarkoitettu raskaampaan pelaamiseen. Kevyt pelaaminen toki onnistuu. Myös miinuksena voidaan sanoa stereokaiuttimien puute.Ajankohtaiset hintatiedot näet alta:Katso myös: