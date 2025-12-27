Uusi Android? Asenna ainakin nämä sovellukset!

Listasimme tässä muutaman sovelluksen, joihin suosittelemme tutustumaan niiden kaikkien tuntemien pankkisovellusten, suoratoistopalveluiden, Instagramin, Facebookin, WhatsAppin ja YouTuben lisäksi.
Parempi näppäimistöAivan kärkeen suosittelemme ainakin kokeilemaan jotain muuta näppäimistöä kuin sitä, mikä puhelimessasi on valmiiksi asennettuna. Yleensä valmistajien omat näppäimistöt ovat jotain hirvittävän ja kelvollisen välimaastosta.
Tässä suhteessa suosituksemme osuu SwiftKey-näppäimistöön.
Sen etuna ovat mm. ulkoasun täysin vapaa muokattavuus. Mutta todellinen hyöty tulee mielestämme parista tekijästä, joka erottaa SwiftKeyn niin selvästi kilpailijoistaan. Ensinnäkin, se oppii kirjoituksestasi jatkuvasti. Eli mitä pidempään sitä käyttää, sen paremmin se oppii tunnistamaan tapasi kirjoittaa ja se ei korjaa vaikkapa jatkuvasti käyttämiäsi murresanoja - eikä edes kirosanoja.
Toisekseen SwiftKey osaa halutessasi käyttää kahta (tai useampaa) kieltä oikeasti yhtä aikaa. Eli jos kirjoitat "finglishiä" eli suomen ja englannin sekasotkua, se onnistuu mainiosti, ilmnan että kieltä tarvitsee vaihtaa kunkin sanan välillä - kunhan asennat sekä suomen että englannin kielipaketit mukaan.
SwitfKeyn voit ladata tästä:
Lisää vaihtoehtoisia näppäimistöjä löydät parhaat näppäimistöt Androidille -artikkelistamme. Ja ohjeet näppäimistön vaihdolle Androidissa löydät täältä.
Muistiinpanot kuntoonParhaat muistiinpanosovellukset toimivat mainiosti sekä kauppalistoina että nopeiden muistiinpanojen ja merkintöjen arkistona. Sekä Microsoftin OneNote että Googlen Keep ovat loistavia valintoja tähän tarkoitukseen.
Molemmat tukevat myös listojen ja muistiinpanojen helppoa jakamista, joten mm. kauppalistaa voi päivittää lennosta myös se kotiin jäänyt osapuoli, toisen tarkistaessa kaupassa kun ostoslista "elää" sitä mukaa kuin kotona käydään kaappeja läpi.
Puhtaasti kauppalistojen hallintaan edellä mainittujen lisäksi on pakko nostaa esiin myös Listonic, joka muistaa ostoslistalle lisätyt tuotteet ja osaa ehdottaa niitä parin merkin kirjoituksen jälkeen. Myös jakotoiminnot ovat erinomaisella tasolla.
Uutisnälän helpotustaUseamman uutismedian seuraamiseen löytyy useitakin vaihtoehtoja. Itse suosittelemme - tietysti - oman sisarsivustomme kehuttua HIGH.FI Uutisvahti -sovellusta, jonka kautta voi seurata helposti kaikkia ilmaiseksi luettavissa olevia kotimaisia uutissivustoja. Lisäksi sovelluksen kautta voi halutessaan seurata myös tuhansia ulkomaisia uutissivustoja.
HIGH.FI Uutisvahtia voi käyttää myös kotinäyttöön asennettuna widgettinä eli pienoissovelluksena, jolloin tuoreimmat uutiset ovat jatkuvasti näppärästi näkyvissä.
Vastaavia sovelluksia löytyy myös maailmalta, jos englanninkielinen uutismaailma kiinnostaa - suosittuja ovat vaikkapa Feedly ja Flipboard.
TekoälyäTekoälyn osalta sovelluskaupat tursuavat mitä epämääräisempää tarjontaa, kun tekoälykuume on ollut kovimmillaan jo vuoden 2022 lopulta lähtien.
Mutta tekoälyssä yksi on ylitse muiden, eli alkuperäinen ChatGPT. Sen Android-sovellus on kehittynyt jo varsin loistavaksi kapistukseksi, sillä sovelluksen puheentunnistus on erinomainen - myös suomeksi. Ja lisäksi sovellus osaa haluttaessa myös jutella vastaukset takaisin. Eli ChatGPT:n mobiilisovellus on kenties vihdoin se kauan odotettu, oikeasti toimiva ääniavustaja.
ChatGPT Androidille
ChatGPT:n rinnalle nousi vuonna 2025 vahvasti myös Google, omalla Gemini-tekoälyllään. Gemini on toki esiasennettuna jo useimpiin Android-laitteisiin, mutta sitä kannattaa ehdottomasti kokeilla ChatGPT:n vaihtoehtona.
Google Gemini Androidille
Vaihtoehtoja WhatsAppilleWhatsApp on de facto viestisovellus Suomessa, mutta kannattaa kokeilla myös sen kilpailijoita. Etenkin viimeisen vuoden aikana WhatsAppin yksityisyysasetuksista ja sen tavasta jakaa tietoja sen emoyhtiölle Facebookille on kohidstu paljonkin. Yksityisyyttään vaalivien suosikiksi onkin noussut avoimen lähdekoodin Signal, joka on kerännyt vuonna 2021 hurjan määrän uusia käyttäjiä.
Uudet sosiaalisen median kanavatViimeisen muutaman vuoden ajan Twitterin / X:n ovi on käynyt tiuhaan, kun ihmiset ovat kyllästyneet Elon Muskin sekoiluun ja aina vain villimmäksi kasvavaan vihapuheeseen ja mm. poistettuihin blokkaustoimintoihin palvelussa. Tämä on jättänyt reilusti tilaa aivan uusille sosiaalisen median palveluille.
Nopeimmin kasvanut näistä on Metan omistama Threads, jonne ilmestyivät niin Twitteristä paon tehneet kuin Instagramista tekstipohjaiseen someenkin eksyneet.
AfterDawnin virallinen Threads-tili kannattaa laittaa seurantaan heti
Palvelu aukesi suomalaisten käyttöön marraskuussa 2023 ja sen Android-sovellus löytyy täältä.
Toinen suosikkimme uusista palveluista on ehdottomasti BlueSky, joka tarjoaa täysin algoritmitonta sosiaalista mediaa. Eli näet halutessasi julkaisuja vain niiltä tileiltä, joita seuraat - ja nimenomaan aikajärjestyksessä, etkä mitään muuta.
Luonnollisesti Puhelinvertailun ja AfterDawnin yhteinen tili löytyy myös BlueSkysta.
Varmuuskopioi kuvat!Puhelimessasi on todennäköisesti jo valmiiksi käytössä Google Kuvat, mutta kannattaa varmistaa asia. Ja ennenkaikkea, kytke Kuvien varmuuskopiointi päälle. Jos Google Kuvat puuttuu puhelimestasi, voit asentaa sen täältä.
Varmuuskopiointi tapahtuu automaattisesti, kunhan avaat sovelluksen kerran, valitset kuvanlaadun, jolla varmuuskopiointi tehdään ja valitset kuvakansiot, jotka haluat varmuuskopioitavan. Kuvan laadun suhteen "Hyvä" riittää useimmille varsin mainiosti ja tällöin kuvia mahtuu ilmaiseen 15 gigatavun tallennustilaan tuhansittain.
Google Kuvien varmuuskopioinnin ollessa käytössä kuvasi eivät mene hukkaan, vaikka puhelimesi menisi rikki tai katoaisi.
Lue täältä lisää tärkeimpien tietojen siirtämisestä vanhasta uuteen Androidiin.
Tiedä kuka soittaaMikäli saat usein puheluita tuntemattomilta soittajilta, kannattaa puhelimeen asentaa Fonecta Caller.
Tämä sovellus puhelun tullessa soittajan tiedot, joten näet, mikäli kyseessä on esimerkiksi puhelinmyyjä.
Fonecta Callerin käyttö on osittain maksullista. Kuukauden kolme ensimmäistä tuntemattoman numeron hakua ovat ilmaisia, sen jälkeen palvelusta voi halutessaan maksaa eri hinnoittelumallien mukaan.
Hätätilanteiden varalleHätätilanne saattaa omalle kohdalle iskeytyä koska tahansa. Tällöin avun saaminen paikalle nopeasti on tärkeää.
Hätäpuhelua soittaessa ei välttämättä muista tai tiedä omaa tarkkaa sijaintiaan, mutta tähän saa apua sovelluksen kautta.
112 Suomi on Hätäkeskuslaitoksen sovellus, jonka kautta soittaessa sijaintitiedot välittyvät automaattisesti hätäkeskukseen. Sovellus tarjoaa myös muita hyödyllisiä tietoja.
Sähkön hinta selvilleEnergiamarkkinoiden mentyä sekaisin Ukrainan sodan vuoksi, on sähkön hinnan seurannasta tullut lähes yhtä arkinen rutiini monelle kuin sään seuraamisestakin. Sähköautojen yleistyminen ja tuulienergian nousu ovat nekin osaltaan lisänneet tarvetta seurata pörssisähkön kursseja, päivittäin.
Sähkön hinnan seurantaan on mielestämme olemassa yksi sovellus yli muiden, täysin ilmainen Sähköseuranta, jonka toimintoje esittelimme syksyllä 2022 laajemmassa artikkelissamme.
Budjetti haltuunInflaation jyrätessä oman talouden hallinta on entistä tärkeämpi ottaa haltuun. Tässä mielestämme paras sovellus on tanskalainen Spiir. Sen avulla näet yhdestä näkymästä kaikkien eri pankkitiliesi ja luottokorttiesi ostot - vaikka tilit ja kortit olisivat eri pankeista. Lisäksi sovellus ryhmittelee ostokset automaattisesti omiin kategorioihinsa ja mm. omien tilien väliset siirrot voi poistaa sotkemasta menojen kokonaisuutta.
Käsittelimme Spiiriä vuoden 2021 alussa laajemmassa jutussamme ja se on tuon jälkeenkin ollut omassa käytössämme erinomainen arjen apuri.
Sovellus on täysin ilmainen ja luottokorttijätti Mastercard osti sen itselleen viime vuonna. Tietojasi ei myöskään myydä mainostajille.
Toinen suosittelemamme talouden seurannan sovellus on Cashew, jonka Android-version voit ladata täältä.
Hakukone vaihtoonGooglen hakukone ja etenkin sen tekoälyn tuottamat koosteet ovat alkaneet ärsyttämään monia käyttäjiä. Googlelle on onneksi vaihtoehtoja.
Niistä mielestämme mielenkiintoisin on eurooppalainen, yksityisyyttä kunnioittava Qwant. Se on selkeä, muistuttaa vahvasti "vanhaa" Googlea - ja se ei kerää käyttäjistä mitään tietoa, jota myytäisiin eteenpäin.
Qwant Androidille
Mikäli Qwant vaikuttaa kiinnostavalta, voit ohjeidemme avulla vaihtaa sen uudeksi oletusarvoiseksi hakukoneeksesi kännykälläsi.
Muita sovellusvinkkejäTässä vielä lista muista mielestämme tutustumisen arvoisista sovelluksista, joita kannattaa ainakin kokeilla uuden (ja vanhankin) puhelimen kanssa:
- Thunderbird on Firefoxistakin tutun Mozillan kehittämä avoimen lähdekoodin sähköpostiohjelma Androidille
- Edge - Microsoftin selainta on kehuttu paljon
- Klassinen Firefox -selain on aina suositeltujen listallamme sekin
- Nova Launcher - jos haluat heittäytyä villiksi ja kokeilla erilaista käyttöliittymää Androidiisi
- YAZIO - uudenvuoden lupauksena painonpudotus? Näppärä ja ilmainen apulainen tähän hommaan
- Duolingo - jos haluat opiskella uutta kieltä ja englanti taipuu jo hyvin
- Smart Audiobook Player - jos maksullisten äänikirjapalveluiden sijaan suosit ilmaisia, MP3-muotoisia äänikirjoja, on tämä kenties paras toistosovellus
- Discord - Etenkin pelaajien suosiossa oleva viestisovellus
- Bitwarden - loistava sovellus salasanojen hallintaan, ilmaisversio toimii kaikilla laitteilla
Puuttuuko listalta jokin sovellus, joka mielestäsi kaikilla pitäisi puhelimessaan olla? Kerro meille, vaikka kommenttikentässä!
EDIT 26.12.2024: Päivitetty vuoden takainen lista ajan tasalle, poistettu pari aiemmin suositeltua sovellusta, lisätty jotain uutta listalle ja hieman editoitu sovellusten kuvauksia.
EDIT 27.12.2025: Korjattu yksi sovelluslinkki, lisätty uusia sovelluksia suositeltujen sovellusten listalle.
Yksi artikkelista puuttuva WhatsAppin korvaaja on Line.
Office Lens, koska välillä on hyvä saada helposti paperiset dokumentit puhelimeen tai vaikka tietokoneelle PDF-muodossa.
Samaan tarkoitukseen myös Adobe Scan on asiallinen vaihtoehto.
Fonecta Caller, minun mielestä ainoa kannattava maksullinen sovellus kännykkään. Tämä vaatii 0,25€ maksavan Fonecta-tilin, jonka jälkeen se toimii myös sinun seuraavissa puhelimissa. Numerohaku ja soittajan tietojen näyttäminen auttaa paljon.
Kaikki penkkiurheilijat varmaankin tuntevat jo LiveTulokset sovelluksen?
Uusimmassa Android versiossa taitaa jo olla (tai sitten se on vasta seuraavassa) kunnollinen äänenvoimakkuuden säätö eri sovelluksille. Onneksi tuon ominaisuuden saa omaan luuriin myös Volume Manager ohjelmalla.
listalla ainoastaan duolingo tarpeellinen.
ja käsittääkseni tukee myös suomenkieltä nykyisin.
swiftkey on kyllä ainoa käyttökelpoinen näppis.
Pidän tätänykyä Googlen omaa näppäimistöä parempana. On toiminut sujuvammin ja nopeammin kuin muut.
Eiköhän pankkisovelluksen asentaminen ole nykyään se välttämäton homma.
Toki. Ideana olikin listata tuollaisia sovelluksia, joita monelle ei välttämättä tule mieleen asentaa/kokeilla puhelimeen :-)
Mainioita ehdotuksia, Fonecta Caller etenkin on sellainen, joka olisi pitänyt ehdottomasti listalle lisätä.
LastPass - Pientä huomiota tähän sovellukseen. Sen ilmaisversioon lisättiin kuluvana vuonna isoja rajoituksia. Joten tällä hetkellä sitä on vaikea suositella, jos haluaa salasanat synkronoida eri laitteilla (esim. tietokone ja kännykkä).
X-plore File Manager - Tarkoitettu vaativampaan laitteen tiedostojenhallintaan. Näin pääset oikeasti kännykän hukkaamiin, vaikeasti siirrettäviin tai muuten piilotettuihin tiedostoihin käsiksi.
Veikkaus - Vasta tänä vuonna Google Playn kauppaan päässyt Veikkauksen virallinen sovellus sisältää ajanvietettä kun kauppojen peliautomaateilla on jonoa ;)
Email - Lightning Fast & Secure Mail - Tässä hyvä vaihtoehto heille joilla on useita sähköpostilaatikoita eri palveluissa. Tämä oli itselle parempi ratkaisu kun Androidin oma s.postisovellus.
Textra on ihan ehdottomasti paras tekstiviestisovellus meille, jotka haluamme tietää etukäteen kuka tekstaa - siinä saa omat äänet jokaiselle lähettäjälle. Ja musiikin kuunteluun laitteelta Folder Player on ehdoton - yksi niitä harvoja, jotka tukevat hakemistorakennetta.
112 Suomi sovellus ei enää palvele kotimaassa alkuperäistä tarkoitustaan, sillä sijaintitiedot menevät nykyään hätäkeskukseen ilman sovellustakin. Muita hyödyllisiä tietoja hätätilanteiden varalle sovelluksesta toki löytyy, ja sijainnin jakaminen sovelluksen avulla toimii monessa maassa ulkomailla.
Hyviä sovelluksia! SwiftKey-näppäimistö on todellakin loistava valinta ja Google Keep on erinomainen muistilista sovellus. Kiva, että nostit myös Signal- ja Threads-sovellukset esiin, ne ovat ehdottomasti kokeilemisen arvoisia. Muita vinkkejä, kuten Bitwarden ja Duolingo, ovat myös hyviä suosituksia. Kiitos, että jaoit!