Uusi Android? Asenna ainakin nämä sovellukset!

Yksi artikkelista puuttuva WhatsAppin korvaaja on Line.



Office Lens, koska välillä on hyvä saada helposti paperiset dokumentit puhelimeen tai vaikka tietokoneelle PDF-muodossa.

Samaan tarkoitukseen myös Adobe Scan on asiallinen vaihtoehto.



Fonecta Caller, minun mielestä ainoa kannattava maksullinen sovellus kännykkään. Tämä vaatii 0,25€ maksavan Fonecta-tilin, jonka jälkeen se toimii myös sinun seuraavissa puhelimissa. Numerohaku ja soittajan tietojen näyttäminen auttaa paljon.



Kaikki penkkiurheilijat varmaankin tuntevat jo LiveTulokset sovelluksen?



Uusimmassa Android versiossa taitaa jo olla (tai sitten se on vasta seuraavassa) kunnollinen äänenvoimakkuuden säätö eri sovelluksille. Onneksi tuon ominaisuuden saa omaan luuriin myös Volume Manager ohjelmalla.