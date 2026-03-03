Garminin kelloihin iso päivitys: Seuraa lenkkareidesi kulumista, suunnittele kisareitti, ..

Petteri Pyyny

Urheilukellovalmistaja Garmin on julkaissut tällä viikolla isomman ohjelmistopäivityksen uusimmille urheilukelloilleen.

Päivityksen myötä mm. varusteiden eli juoksukenkien ja vaikkapa pyörän renkaiden kulumista voi seurata aiempaa tarkemmin. Garmin Connect -älypuhelinsovelluksen kautta käyttäjät voivat lisätä varusteita, joiden kulumista seurataan sitten sen lajin kautta, johon kyseiset varusteet liittyvät. Varusteisiin voi lisätä myös kuvia, joilla voi halutessaan seurata vaikka kengänpohjien kulumista visuaalisesti kilometrien taittuessa.

Samalla varusteiden kirjaamisesta on tehty aiempaa helpompaa, kun käytössä on valmis tietokanta, josta löytyvät mm. lähes kaikki yleisimmät juoksukengät.

Juoksu- ja pyöräilykisoihin osallistujille päivityksen myötä tulee paranettu kisareitin suunnittelu. Kisareitin voi suunnitella Garmin Connectin kautta ja reitin varrelle voi lisätä mm. juomapisteet, suunnitellut tauot ja aikarajat. Tiedot synkronoituvat automaattisesti kelloon, joka kertoo kisan aikana tulevista tärkeistä pisteistä.



Treenauksen tueksi tarjolla oleva Garmin Fitness Coach -treeniohjelma on sekin parantunut ja se osaa aiempaa tarkemmin ottaa huomioon aiemman harjoitushistorian ja treenaajan taustatiedot.

Unen seurannan osalta kello kertoo nyt sen, miten hyvin käyttäjän unirytmi vastaa vuorokausirytmiä - ja se osaa lisäksi analysoida sitä, miten säännöllinen unirytmi on, vaikka se olisikin eri tahdissa muiden ihmisten kanssa.

Sovelluspäivitys tulee asennettavaksi automaattisesti tuettuihin kelloihin lähiaikoina (osalle käyttäjistä se on saattanut jo ilmestyäkin).

Päivitys on saatavilla näille kellomalleille:


Listasta puuttuu hämmentävästi Garmin Venu 4, joka on teknisesti käytännössä sama kello kuin Forerunner 570. Tosin Garminin lehdistötiedote mainitsee listan lopuksi "ja muille laitteille", eli on täysin mahdollista, että päivitys tulee myös Venu 4:lle.

Kaikki uudet ominaisuudet ovat ilmaistoimintoja, eli ne eivät vaadi maksullista Garmin Connect+ -tilausta.


