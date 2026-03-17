Garmin toi WhatsAppin älykelloihinsa - viestejä voi lähettää suoraan kellosta

Aikaisemmin Garmin-kellojen käyttäjät pystyivät ainoastaan vastaanottamaan ilmoituksia saapuvista viesteistä, mutta vastaaminen ei ollut mahdollista, etenkään iPhoneen yhdistetyillä laitteilla. Uuden WhatsApp-sovelluksen avulla käyttäjä voi nyt lukea keskusteluhistoriaa, vastata viesteihin sisäänrakennetun näppäimistön avulla sekä käyttää emojireaktioita. Lisäksi sovellus mahdollistaa WhatsAppin kautta saapuvien puheluiden näkemisen ja niiden hylkäämisen kellon kautta. Viestit pysyvät WhatsAppin päästä päähän -salauksen piirissä, joten yksityisyys säilyy myös mobiililaitteesta erillään käytettäessä.
WhatsApp on ensimmäinen Garminin kelloille julkaistu pikaviestisovellus, ja sen saatavuus rajoittuu toistaiseksi tiettyihin malleihin. Mukana ovat esimerkiksi Garmin Forerunner 970, Fenix 8, Venu 4 ja Forerunner 570. Vanhemmat mallit ja hieman erikoisemmat mallit, kuten Instinct-sarja tai golfiin suunnitellut Approach-mallit, jäävät toistaiseksi tuen ulkopuolelle. Sovellus vaatii myös, että käyttäjän puhelin on yhteydessä kelloon ja WhatsApp täytyy olla asennettuna myös puhelimessa.
Garminin WhatsApp sovelluksen voi ladata Garmin IQ -sovelluskaupasta ja se on ilmainen.
Kommentoi artikkelia