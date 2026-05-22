Päivän diili: OnePlussan huippumallit merkittävässä alennuksessa – OnePlus 15R:n 512 gigatavun malli alle 500 euron

Kyseiset laitteet tarjouksessa ovat OnePlus 15 sekä tämän heikompi, lähes lippulaivamalli, OnePlus 15R.
Ne ovat erinomaisia laitteita esimerkiksi akunkeston, latauksen ja näytön osalta. 15R jää jälkeen etenkin kameroiden osalta, mutta toisaalta nyt tarjoaa hyvää vastinetta rahalle alennuksen myötä, sillä kyseessä on 512 gigatavun malli.
Esimerkiksi aiemmin OnePlus 15R:n 512 gigatavun mallia on myyty 599 euron hinnalla, mutta nyt hinta on laskenut 499 euroon.
Tarkemmat arviot laitteista kannattaa lukea Puhelinvertailun OnePlus 15 arvostelusta ja OnePlus 15R arvostelusta.
Päivän diili
- OnePlus 15 256 Gt hinta 649 euroa
- OnePlus 15 512 Gt hinta 699 euroa
- OnePlus 15R 512 Gt hinta 499 euroa
Tarjous löytyy Telialta.
Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.
