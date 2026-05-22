Janne Yli-Korhonen

Päivän diili: OnePlussan huippumallit merkittävässä alennuksessa – OnePlus 15R:n 512 gigatavun malli alle 500 euron
Tällä kertaa tarjouksista esille nousee OnePlussan huippumallit, jotka ovat nähneet merkittävää hinnanalennusta. Syy ainakin osittain piilee siinä, että OnePlus pitkälti poistuu kokonaan markkinoilta ja korvataan realmen laitteilla, mutta siitä huolimatta nämä ovat erittäin päteviä laitteita ja OnePlus lupaa niille päivityksiä tarjota pitkään.

Kyseiset laitteet tarjouksessa ovat OnePlus 15 sekä tämän heikompi, lähes lippulaivamalli, OnePlus 15R.

Ne ovat erinomaisia laitteita esimerkiksi akunkeston, latauksen ja näytön osalta. 15R jää jälkeen etenkin kameroiden osalta, mutta toisaalta nyt tarjoaa hyvää vastinetta rahalle alennuksen myötä, sillä kyseessä on 512 gigatavun malli.

Esimerkiksi aiemmin OnePlus 15R:n 512 gigatavun mallia on myyty 599 euron hinnalla, mutta nyt hinta on laskenut 499 euroon.

Tarkemmat arviot laitteista kannattaa lukea Puhelinvertailun OnePlus 15 arvostelusta ja OnePlus 15R arvostelusta.

Tarjous löytyy Telialta.



Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.


