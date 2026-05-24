Arvostelussa Samsungin keskihintainen A37, jota tullaan myymään miljoonia - hintalappu ei ole aivan kohdallaan

Samsung Galaxy A37 arvostelu - keskihintaisten puhelinten kuningas on hieman liian kallis ja hidas

Median katse kiinnittyy kovin usein kännykkävalmistajien uusimpiin ja upeimpiin ns. lippulaivamalleihin, eli puhelimiin jotka nykymaailmassa maksavat jotain tuhannen euron ja edullisen henkilöauton välimaastosta. Mutta todellisessa elämässä kännyköiden isot myyntimäärät tapahtuvat jossain 200 euron ja 500 euron haarukassa - jossa harvemmin on tarjolla mitään superlatiiveja tai isompaa mediakohua uusien tuotteiden julkaisun osalta. Ja tuossa keskihintaisten, tuttujen ja turvallisten kännyköiden segmentissä on jo vuosien ajan ollut yksi, täysin ylivoimainen ykkönen: korealaisen Samsungin A-sarja. Yhtiön puhelimet ovat niitä, jotka lyödään käteen teinien perusvarmoiksi puhelimiksi, kun valkokaulustyöläinen aloittaa uudet työnsä jossain toimistoduunissa tai kun ostetaan puhelin, jonka halutaan tekevän juuri se, mitä sen tarviikin tehdä. Samsung päivitti tärkeimmät A-sarjan mallinsa vuoden 2026 alussa ja otimme niistä testipenkkiimme sen edullisemman, noin 400 euroa maksavan Samsung Galaxy A37:n. Kuten nimestä voi suhteellisen helposti päätellä, A37 on seuraaja vuonna 2025 julkaistulle Galaxy A36:lle - ja samalla se on sisarmalli hieman kalliimmalle, A37:n kanssa yhtäaikaa julkaistulle Galaxy A57:lle. Otimme uutuuden tavalliseen tapaan käyttöpuhelimeksi parin kuukauden ajaksi ja tutkimme millainen tämä, todennäköisesti miljoonia myyvä keskihintainen kännykkä oikein on. Samsung Galaxy A37 hinnat: 349 € Hobby Hall

Yleiseltä ulkonäöltään Samsung Galaxy A37 ei poikkea millään tavalla muutaman viime vuoden aikana julkaistuista muista Samsungin kännyköistä. Eli kamera-alue on pystysuuntainen putki, joka sijaitsee (takaa katsottaessa) puhelimen vasemmassa reunassa, kulmat ovat pyöristettyjä ja puhelimen reunat suhteellisen tasaisia.

Ja kuten muissakin Samsungin puhelimissa, A37:n kaikki fyysiset napit sijaitsevat puhelimen oikeassa reunassa (näyttöön päin katsottaessa). Ylempää löytyy puhelimen äänenvoimakkuuden keinusäädin ja alempaa löytyy puolestaan puhelimen lukituspainike.

Alareunasta löytyy lataukseen ja langalliseen tiedonsiirtoon tarkoitettu USB-C -portti. USB-C on valitettavasti toteutettu USB 2.0 -standardilla, eli langallinen tiedonsiirto on nykyvalossa varsin hidasta. Latausportin lisäksi alareunasta löytyy tietysti myös SIM-kortin kelkka.

Puhelimen vasen kylki on puolestaan täysin tasainen, eli sieltä ei löydy mitään erikoista.

Sama koskee myös yläreunaa, josta löytyy vain pari mikrofoniaukkoa, muttei mitään muuta mielenkiintoista.

Takakuoren materiaalina on käytetty Corning Gorilla Glass Victus+ -lasia - joka on sama materiaali, jolla myös puhelimen näyttö on suojattu. Varsinainen runkomateriaali on muovia. Puhelimelle taataan varsin hyvä IP68 -tasoinen suojaus (mitä IP-suojaukset tarkoittavat?) pölyä ja vettä vastaan. Käsituntumaltaan A37 on varsin laadukkaan oloinen, joka ei sinänsä yllätä, kun kysymys on yhdestä maailman myydyimmistä puhelinsarjoista, yhdeltä maailman suurimmista puhelinvalmistajista. Värivaihtoehtoja on tarjolla neljä: tummanharmaa, valkoinen, tummanvihreä ja testissämme käynyt violetti/vaaleanpunainen. Tekniset tiedot Mitat:

162,9 x 78,2 x 7,4 mm

Paino:

196 grammaa

Näyttö:

6,7 tuumaa; 1080x2340; Super AMOLED; 120 Hz

Corning Gorilla Glass Victus+ -lasi Suoritin:

Exynos 1480

Muisti:

6, 8 tai 12 gigatavua käyttömuistia;

128 tai 256 gigatavua tallennustilaa Takakamerat:

50 megapikselin pääkamera (f/1,8; OIS)

8 megapikselin ultralaajakulmakamera (f/2,2) 5 megapikselin makrokamera Etukamera:

12 megapikseliä

Akku:

5000 mAh

Lataus:

45 watin pikalataus

Käyttöjärjestelmä:

Android 17

tulevat päivitykset Muuta:

5G; IP68-luokitus (Mitä IP-luokitukset tarkoittavat?)

Liitännät:

USB-C, dual-SIM

Hinta:

arvosteluhetkellä (05/2026):

6/128GB: 349 euroa

Samsung Galaxy A37 käyttää 6,7-tuumaista Super AMOLED -näyttöä, joka tarjoaa 120 hertsin virkistystaajuuden ja 1080x2340 tarkkuuden. Puhelin osaa säätää näytön virkistystaajuutta, mutta vain äärimmäisen rajatusti: asetettuna perustilaan, näytön virkistystaajuus on aina standardi 60 hertsiä ja korkean virkistystaajuuden tilassa virkistystaajuus on tilanteesta ja sovelluksesta riippuen joko 60 tai 120 hertsiä. Puhelin ei siis osaa laskea virkistystaajuutta 60 hertsiä alemmas eikä se myöskään osaa käyttää lainkaan 60 ja 120 hertsin väliin jäävää virkistystaajuuden aluetta. Lisäksi se, mitkä sovellukset suostuvat käyttämään 120 hertsin tilaa, tuntui olevan hyvin satunnaista - ja vain pari hassua kokeiltua peliä osasi lopulta käyttää korkeampaa virkistystaajuutta. Ikävä puoli näytössä on myös se, että se ei tue lainkaan HDR-sisällön toistamista, eli suoratoistopalvelut ja vaikkapa YouTube eivät pysty näyttämään korkean väridynamiikan sisältöä, kuten ne toistuisivat HDR-tiloja tukevissa puhelimissa. Sen sijaan Widevine L1 -tuki A37:a löytyy, eli mm. Netflixin sisällöt suostuvat toistumaan täydellä tarkkuudella.

Kirkkauden osalta Galaxy A37:n näyttö on erittäin miellyttävä yllätys. Suomen kesän vilautellessa jo merkkejä itsestään näin toukokuun alussa, on ollut helppo todeta, että puhelimen näytön kirkkaus riittää mainiosti myös suorassa auringonpaisteessa käytettäväksi. Kamerat Kiltisti keskihintaisten puhelinten alempaan hintapisteeseen tavoittelevissa kännyköissä kameroiden kokonaisuus on usein vähintäänkin jollain osalla karsittu paketti. Niin myös Samsung Galaxy A37:n tapauksessa. Puhelinta toki markkinoidaan kolmella takakameralla, mutta kyseessä on jo vuosia vanha, hyvin kulunut temppu. Eli puhelimessa on käytännössä tarjolla yksi kohtuullisen hyvä kamera (pääkamera), yksi "ihan okei" -tasoinen kamera (ultralaajakulmakamera) ja yksi, joka on heitetty mukaan puhtaasti siksi, että puhelinta voitaisiin markkinoida kolmella takakameralla (makrokamera).

A37:n pääkamera on siis 50 megapikselin kuvia nappaava, optisella kuvanvakaimella (OIS) varustettu tapaus, joka tukee videokuvausta 4K-tarkkuudella 30 fps kuvanopeudella. Ultralaajakulmakamera on puolestaan hyvin, hyvin tyypillinen "kas, löydettiin tällaisia tuolta varaston hyllyltä" -tasoinen 8 megapikselin kaikin puolin perustasoinen kapistus, jossa on kiinteä tarkennus ja jolla voi kuvata FullHD -tarkkuuden videota 30 fps kuvanopeudella. Makrokamerana on puolestaan viiden megapikselin kiinteän tarkennuksen tapaus, jonka tärkein käyttökohde on mielestämme juurikin markkinoinnissa, ei niinkään tosielämän käytössä. Mutta miten kamerat sitten pärjäsivät testeissämme..? Pääkamera oli itse asiassa hintaluokassaan jopa erittäin hyvä. Yksityiskohdat säilyivät kuvissa erittäin hyvin, väritoisto oli varsin luonnollinen (joskin toki nykyaikaan sopivasti hieman ylikorostettua) eivätkä kuvat vaikuttaneet liian käsitellyiltäkään. Heikommassa valaistuksessakaan pääkameran taso ei romahtanut, vaan kuvat olivat edelleen puhelimen hintalappuun nähden erittäin tasokkaita. Edes kohinaa ei syntynyt häiritsevästi, kun kevään viimeisissä pimeissä illoissa kameralla otettiin ulkokuvia. Mutta ultralaajakulmakamera olikin sitten aivan toinen tarina, kuten paperilla jo vähän ennakoimmekin. Kuvat ovat hyvässä valaistuksessa ns. pehmeitä ja yksityiskohdat katoavat kuvista todella herkästi. Lisäksi automaattitarkennuksen puutteen vuoksi kuvien tarkennus on aivan pitkälti arpapeliä. Heikommassa valaistuksessa ultralaajakulmakameran ongelmat korostuvat entisestään ja kuviin puskee häiritsevä määrä kohinaa ja loputkin yksityiskohdat alkavat katoamaan kuvista. Sinänsä kamerapaketti on kuitenkin hintaluokassaan ihan hyvä kokonaisuus, sillä varsin pätevä pääkamera on kuitenkin se tärkein työkalu valtaosalle kuvaajista. Ja ultralaajakulmakameran kanssakin pärjää, kunhan käyttää sitä vain silloin kun kuvakulman vuoksi on ehdottomasti pakko. Esimerkkikuvia Alla kaikista kuvista on tarjolla kolme eri versiota: ensimmäinen kuvista on otettu aina Galaxy A37:n ultralaajakulmakameralla, toinen pääkameralla ja kolmas pääkameran "häviöttömällä" 2x -zoomilla. Kuvat on otettu puhelimen omalla kamerasovelluksella, sen perusasetuksilla, ilman mitään säätöjä. Kukin kuva aukeaa klikkaamalla alkuperäiseen muotoonsa. Varoitus kuitenkin, että alkuperäiset kuvat ovat varsin isokokoisia ja latautuvat suhteellisen hitaasti.

Suorituskyky Galaxy A37:n hintapisteen Samsungin A-sarjan mallistossa paljastaa viimeistään sen järjestelmäpiiri, joka on täsmälleen sama Exynos 1480, jota käytettiin vuonna 2024 julkaistussa Samsung Galaxy A55:ssa, eli pari sukupolvea vanhassa, mutta napsun A3x -mallistoa kalliimmassa A5x-sarjalaisessa. Vanhahtavan järjestelmäpiirin kaveriksi Samsung A37:n kaveriksi on pakattu mallista riippuen joko 6, 8 tai 12 gigatavua LPDDR5X -käyttömuistia. Tallennustilaa on puolestaan mallista riippuen 128 tai 256 gigatavua. Eri muisti- ja tallennustilan variaatioita on myynnissä neljää erilaista. Testiimme saapui versio, jossa on 8 gigatavua käyttömuistia ja 256 gigatavua tallennustilaa. Valitettavasti sekä suorituskykytesteissä, että käytännön elämässä, vanhahkon piirisarjan ikä alkoi hieman jo näkymään, sillä puhelin oli merkittävästi vaikkapa saman hintaluokan kiinalaisia kilpailijoitaan hitaampi lähes joka saralla. Exynos 1480:n suorituskyky vastaa suurinpiirtein huomattavasti yleisemmin käytettyä Qualcomm Snapdragon 7s gen 4:a, mutta häviää sillekin hieman. Hyvänä puolena todettakoon, että puhelin ei juurikaan kuumunut käytössä, ei edes videoita kuvatessa tai raskaampia tekoälysovelluksia pyöritettäessä. Lisäksi suorituskykytesteissä ei havaittu merkittävää suorituskyvyn laskua testien toistuessa, eli puhelimen lämmönsäätely on saatu viritettyä varsin hyvälle tolalle. Peruskäytössä, eli somea selaillessa, videoita katsellessa ja selainta käyttäessä Galaxy A37:n suorituskyky riittää toki mainiosti, joskin sovelluksesta toiseen siirtymät ja isompien sovellusten avaamiset olivat selkeästi hitaanlaisia useimpiin tämän hintaluokan verrokkeihin nähden. Ja tietysti todettakoon, että raskaita pelejä tai puhelimessa itsessään suoritettavia tekoälytoimintoja tällä on turha kuvitella käyttävänsä. Akkukesto ja latausnopeus Akkukesto ei ole ollut enää vuosiin Samsungin puhelinten vahvinta osa-aluetta ja sama toistuu myös Samsung Galaxy A37:n osalta. Puhelimessa on käytössä yhtiölle hyvin tyypilliseen tapaan 5000 mAh akku, joka riittää kevyessä käytössä kyllä aamusta iltaan saakka, mutta ei oikeastaan sen enempää. Ja levottomilla ruutuajoilla, joita itse harrastan, puhelin piti kytkeä laturiin viimeistään alkuillasta. Mielenkiintoinen pieni yksityiskohta paljastui myös testijaksomme lopulla, kun puhelinta ei enää käytetty ns. käyttöpuhelimena. Jostain syystä A37:n akku kului merkittävästi nopeampaan tahtiin myös käyttämättömänä, päällä ollessa, kuin useimpien verrokkiensa. Tätä puolta emme yleensä koskaan varsinaisesti testaa, koska harva antaa puhelimen lojua pöydällä viikkoa - päällä ja verkossa, mutta koskematta siihen. Mutta siinä missä monissa pöydillämme pyörivissä puhelimissa akkua on viikon käyttämättömyydenkin jälkeen vielä jonkin verran jäljellä, A37:n akku oli yleensä jo loppunut kokonaan tuon viikon jälkeen.

Positiivisena puolena todettakoon, että puhelimen lataus on kuitenkin kohtuullisen reipasta, vaikka toki mihinkään kiinalaisten puhelinvalmistajien pikalatausnopeuksiin ei päästä. Puhelin tukee USB PD/PPS -standardien mukaista 45 watin pikalatausta, jolla se latautuu 1% varaustasosta täyteen noin 68 minuutissa. Vartin latauksella puhelimeen saa kiskaistua noin kolmanneksen verran akkua. Kuten tavallista nykyisin, myöskään Samsung Galaxy A37:n mukana ei toimiteta laturia. Mutta kuten todettua, se tukee standardeja USB PD/PPS -pikalatureita, olipa laturin valmistaja mikä tahansa. Samsungin Android ja päivityslupaus Samsungin Android eli One UI on yksi eniten mielipiteitä jakavista näkemyksistä siitä, millainen Androidin pitäisi olla. Osa käyttäjistä rakastaa Samsungin käyttöliittymää ja osa taas ei voi sietää sitä. Syy tähän on pitkälti se, että Samsungilla on ollut aikaa ja resursseja tehdä One UI:sta hyvin pitkälti oman näköisensä, selkeästi muista Androideista erottuva kokonaisuus. Toisaalta yhtiön jättimäinen koko näkyy myös siinä, että pitipä One UI:sta tai ei, se on hyvin pitkälti viimeistelty ja loppuun saakka ajateltu kokonaisuus. Käyttöjärjestelmässä ja sen mukana tulevissa sovelluksissa ei törmää hölmöihin käännösmokiin tai täysin eri tavalla toimiviin osioihin tai väärältä näyttäviin graafisiin elementteihin.

Ja tietysti yksi iso houkutus Samsungin maailmassa on myös se, että yhtiö lupaa järisyttävän pitkän päivityslupauksen puhelimilleen. Jopa keskihintaiselle A37:lle luvataan huikeat kuusi suurta Android-päivitystä, eli puhelin tulee saamaan vielä Android 22 -käyttöjärjestelmäpäivityksen vuonna 2032. Puhelin siis toimitetaan jo nyt uusimmalla, virallisesti julkaistulla Androidilla eli Android 16:a. Lisäksi Samsungilla on erinomainen historia puhelintensa päivitysten nopeudessa, eli myös halvemman pään puhelimet saavat tuoreet Android-päivitykset varsin ripeällä tahdilla - päihittäen usein muiden valmistajien lippulaivamallienkin julkaisuaikataulut.