Parhaat puhelimet keväällä 2018: 300 - 500 euroa

Suorituskyky

Näyttö ja koko

Kamerat

Tallennustila ja muisti

Käyttöjärjestelmä ja päivitettävyys

Loppusanat

Parhaat puhelimet 300 - 500 euroa (satunnaisessa järjestyksessä):

Sony Xperia XA2 349e



Nokia 8 399e



OnePlus 5T 499e



Huawei P20 Lite 349e



Nokia 7 Plus 399e



Samsung Galaxy A8 499e

Puhelinvertailu.comin keväisessä juttusarjassa tarkastellaan vuoden alkupuoliskon parhaimpia älypuhelimia, jotka asettuvat edullisempaan tai korkeintaan ylempään keskisarjaan.Viime viikolla julkaisimme 200 - 300 euron hintaluokkaan sijoittuvat parhaat älypuhelimet ja tällä kertaa vuorossa ovat juttusarjan kalleimmat ja parhaimmat laitteet, jotka kuitenkin pysyttäytyvät alle puolessa iPhone X:ssä.Keskisarja, ja erityisesti sen aivan huippu, on viimeisten muutaman vuoden aikana kehittynyt erityisen paljon. Useat kiinalaisvalmistajat ovat tuoneet liki tuhannen euron Samsungeista ja Apple-laitteista löytyviä ominaisuuksia keskihintaluokkaan, joka on merkittävästi nostanut sen suosiota.Kuluttajat löytävät näistä 300 - 500 euron laitteista entistä enemmän korkealaatuisia näyttöjä, huippulaitteiden tasoisia järjestelmäpiirejä ja pokkarit korvaavia kameroita.Tässä kategoriassa hinta vaihtelee vain hieman yli 300 eurosta aina sentin vajaaseen 500 euron, joten selvää on, että myös ominaisuuksissa on melkoisia eroja. Tällä kertaa listalle pääsee myös hieman enemmän puhelimia sillä hintahaarukka on isompi ja hyviä laitteita yksinkertaisesti enemmän.Kaikki lopussa listatut puhelimet ovatkin siis hyviä valintoja omassa hintaluokassaan, mutta niitä ei ole listattu paremmuusjärjestyksessä.Useimmat tämän hintaluokan puhelimet pitävät sisällään käytännössä ylemmän keskisarjan järjestelmäpiirin. Huawein laitteessa tämä tarkoittaa nykyisin Kirin 659 -piiriä, joka ei ole yhtiön huippulaitteiden tasolla (huippulaitteissa, kuten Mate 10:ssä ja P20:ssä Kirin 970) ja Samsungilla käytössä on yhtiön oma Exynos 7 -sarjan suoritin (Galaxy S9:ssä puolestaan Exynos 9). Nokian ja Sonyn mallit luottavat Qualcommin keskisarjan Snapdragon -piireihin. Nokiassa on tehokkaampi Snapdragon 660 ja Sonyssa Snapdragon 630.Poikkeuksena tämän listan puhelimista ovat Nokia 8 sekä OnePlus 5T, jotka onnistuvat hivuttautumaan alle viiden sadan euron hintakategoriaan, mutta niitä voidaan silti pitää yhtiöiden huippumalleina. Sekä OnePlus 5T että Nokia 8 sisältävät Snapdragon 835 -piirin, jonka myötä ne ovatkin tehokkaimmat laitteet tässä segmentissä.Tähän kaikkiaan kuuden puhelimen joukkoon mahtuu monen eri kokoista ja näköistä puhelinta kaikkiaan viideltä eri valmistajalta. Koska kokoeroja löytyy, niin luonnollisesti myös valinnat näyttöjen välillä ovat olennaiset.Pääosin näytön resoluutio on Full HD+ -luokkaa, mutta yksi poikkeuskin löytyy. Nokia 8:ssa näyttö on QHD-tasoinen, mutta kuvasuhteen osalta se on vanhempaa, tai ainakin perinteisempää 16:9-laatua. 16:9-kuvasuhteeseen luottaa myös Sony, joka on ollut hidas siirtymään nk. koko etupaanelin näyttöihin.Melko luonnollisesti kyseiset 16:9-kuvasuhteen näytöt ovat myös pienimpiä 5,2 (Sony) ja 5,3 tuumalla (Nokia). Muiden vertailun mallien näytöt ovat nykytrendien mukaan tutumpia noin 5,5 ja 6 tuuman välimaastoon sijoittuvia Full HD+ -paneeleja.Laitteista vain kaksi tosin sisältää vähintään 5,5 tuuman koko paneelin näytön vähintään Full HD+ -resoluutiolla, joka on lisäksi AMOLED-teknologialla toteutettu. Samsung ja OnePlus ovat siis parhaimmistoa, vaikka pikselitiheydessä Nokia vie voiton.Kameroissakin nähdään selkeä trendi. Useimmat laitteista sisältävä kaksoiskameran, jonka resoluutio on 12 ja 16 megapikselin välillä. Vain Sonyn ja Samsungin malleista löytyy yksittäinen sensori, joka ei oletuksena kuitenkaan tarkoita huonompaa kameraa.Sonyn 23 megapikselin kamera hyötyy suuresta megapikselimäärästään, mutta kuvanlaatu ei ole paras mahdollinen esimerkiksi vääristymien, värien ja terävöittämisen osalta. Se tarjoaa tarkkoja kuvia, mutta erityisesti kuvan laidoilla se on ongelmissa.Samsungista löytyy varsin mukava f/1.7-aukolla varustettu kamera, mutta se tuottaa hieman pehmeitä, joissa terävyys ja yksityiskohdat kärsivät. P20 Liten kamera vaikuttaa olevan teknisesti Mate 10 Liten kanssa samanlainen, joten sen tasoa voitaneen arvioida Mate 10 Liten kykyjen perusteella.Huawein kaksoiskamerat luottavat 2 megapikselin avustajaan, jonka hyödyt ovat varsin rajalliset. Erityisesti kuvan reunoilla kuva pehmenee melkoisesti ja muuten kohtalaisen hyvä erottelukyky heikkenee olennaisesti. Ne eivät kuitenkaan ole missään nimessä heikoimpia huonossa valossa, vaan pikemminkin tämän hintasegmentin keskitasoa.Nokia 8:ssa kameran aukko on f/2.0, joka näkyy kuvissa. Kameraan ei saada usein tarpeeksi valoa, jolloin kuvista katoaa yksityiskohtia ja kohinaa tulee lisää. Uudemmassa Nokia 7 Plussassa sen sijaan kaksoiskamerasta löytyy f/1.7-aukko Samsungin ja OnePlussan tavoin, joka tarkoittanee parempia kuvia monenlaisessa valaistuksessa.OnePlus 5T on kameran suhteen muita edellä ja tarjoaa huippulaatuisia kuvia. Kenties Nokia 7 Plus pystyy kilpailemaan sen kanssa, mutta varmuutta ei ole sillä laite julkaistaan vasta 19. kuluvaa kuuta. Ensimmäiset testit ovat kuitenkin olleet lupaavia ja teknisesti asioiden pitäisi olla kunnossa.Kaikista laitteista OnePlussaa lukuunottamatta löytyy muistikorttipaikka. OnePlussassa tilaa on tosin 64 gigatavua, kun Samsungin ja Sonyn laitteissa oletuksena joutuu tyytymään 32 gigatavuun. Paras tilanne tallennustilan osalta on Nokian ja Huawein laitteissa, joissa on 64 gigaa ja microSD-paikka.RAM-muistissa voiton vievät puolestaan OnePlus 5T sekä Nokia 8, jonka kalliimpi versio sisältää 6 gigan RAM-muistin lisäksi peräti 128 gigatavua tallennustilaa.Laitteiden käyttöliittymäversiot vaihtelevat nykyisin pääasiassa Android 7.0 Nougatin ja Android 8.0 Oreon välillä. Uudempaa Oreo-versiota löytyy Sonyn, Huawein, Nokian ja OnePlussan laitteista, joten selkeästi heikoimmassa asemassa on Samsungin Galaxy A8.Yleisesti voisi sanoa, että varmiten päivitykset saapuvat jatkossa Nokia 7 Plussalle ja OnePlus 5T:lle. Sonyn ja Huawein laitteisiin päivityksiä voidaan odottaa hieman epätodennäköisemmin, tai ainakin hitaammassa aikataulussa ja Samsungin melkoisesti kustoimoitu käyttöliittymä on yleensä varsin hidas päivittyjä, joskin ainakin Oreon pitäisi saapua Galaxy A8:lle jossain vaiheessa.Vertailussa nähtiin melkoisesti eroja niin näyttöjen, suorittimien kuin kameroidenkin suhteen, vaikka trendit pitävät melko hyvin pintansa. Jokaisella puhelimella alla olevalla listalla on omat puolensa, joskin eittämättä osa puhelimista on parempia kuin toiset.Haluatko puhelimen, jossa on eniten potkua, muistia, tallennustilaa? Vai kenties paras kamera? Onko hinta tärkein kriteeri vai luotatko vain ison profiilin valmistajaan? Ehkäpä haluat suosia suomalaista?Kovin pahasti vikaan et voi oheisten laitteiden kanssa kuitenkaan mennä.