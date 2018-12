Paras älypuhelin yli 100 eurolla

Näyttö ja koko

Syksy on tyypillisesti vilkasta aikaa älypuhelimien julkaisujen suhteen, kun laitevalmistajat varautuvat hyvissä ajoin lähenevään joulusesonkiin. Kuluttajienkin kannattaa olla valveutuneita, sillä erilaisten vaihtoehtojen määrä saattaa sekoittaa nopeasti pään. Sopivan puhelimen metsästäminen kannattaa aloittaa hintavertailupalveluista . Jos haluat tietää hieman tarkemmin 100–200 euron hintakategorian tarjonnasta, niin alla olemme analysoineet tarjontaa hieman yksityiskohtaisemmin.Nykypäivänä pätevän älypuhelimen hankinta ei onneksi ole enää kovin suurin investointi, vaan reilulla satasella saa jo puhelimen, jolla kelpaa pelailla Clash Royalea tai Pokemon Gota. Koululaiselle sopivan joululahjapuhelimen ei siis tarvitse olla kovin kallis ollakseen hyvä. Mitä lähemmäksi hinta kipuaa 200 euron rajapyykkiä, niin sitä enemmän myös ominaisuuksia puhelimeen saa. Esimerkiksi sormenjälkitunnistin voi olla ylimääräisten eurojen arvoinen ominaisuus.Puhelimet ovat kasvaneet vuosi vuodelta, eikä ole loppujen lopuksi kovinkaan kauaa aikaa niistä ajoista, jolloin isoja puhelimia myytiin vain lippulaivoina. Nykyisin isoja puhelimia saa melkeinpä missä tahansa kokoluokassa. Osasyy tähän on kehitysmaiden kulutustottumukset, joissa on suosittu isoja puhelimia, koska sen on koettu poistavan tarpeen esimerkiksi tabletilta. Ja onhan videoita ja nettiä mukavampi katsoa isolta näytöltä kuin pieneltä.Alle 200 euron puhelimien näytön koko on mallista riippuen yleensä välillä 5–5,2 tuumaa ja näytön resoluutio on lähes poikkeuksetta HD-tasoa (720x1280 pikseliä) tai enemmän. Full HD -näytöstäkään ei tarvitse enää tarvitsee maksaa yli 200 euroa. Lapselle puhelinta ostaessa kannattaa kuitenkin muistaa, että heidän kämmenet ja taskut eivät ole kovin suuria. Iso puhelin voi siksi aiheuttaa käytännöllisiä ongelmia.Laadukas muotoilu ei myöskään ole kalliiden puhelimien yksinoikeus, vaan halvimmissakin älypuhelimissa on siirrytty laadukkaampiin materiaaleihin. Nyt ei ole lainkaan ihmeellistä nähdä metallisella tai lasisella kuorella varustettu älypuhelin alle 200 euron hintaluokassa.Noin 150 euron kohdalla vaikuttaisi olevan jonkinlainen vedenjakaja sen suhteen, että onko puhelimessa sormenjälkilukija vai ei. Halvimmillaan sormenjälkilukijan saa puhelimeen Honor 7A:lla, joka maksaa vain noin 139 euroa. Kympin halvemmassa Nokia 3.1:stä ominaisuus puuttuu. Kannattaa siis olla tarkkana jos hakusessa on noin 150 euroa maksava puhelin.Näytön koon tavoin myös suoritinytimien määrä ja käyttömuistin määrä on paisunut hurjasti. Vajaan 200 euron puhelimista voi löytää parhaimmillaan 3 gigatavua muistia, kuten vaikkapa Honor 7A:sta. Tallennustilaa on alle 200 euron puhelimissa on tyypillisesti 32 gigatavua – vähempään ei kannata tyytyä. Satasen puhelimissa tosin on tyypillistä, että tilaa on vain 16 gigatavua.Rahalla saa myös kookkaamman akun. Hintaluokan alapään puhelimissa on noin 2500 milliampeeritunnin akku, kun taas 200 euron puhelimissa käytetään noin 3000 milliampeeritunnin akkuja. Hyvän akun arvoa ei voi vähätellä, varsinkin jos puhelimen ostaa esimerkiksi Pokemon Go -pelaamiseen. Motorolan Moto G6 Play vakuuttaa akullaan, sillä siinä on peräti 4000 milliampeeritunnin akku Isoja megapikselilukemia löytyy puhelimesta kuin puhelimesta – esimerkiksi Galaxy J3:ssa on 13 megapikselin pääkamera ja 5 megapikselin etukamera. Paperilla vaikuttaa siis hyvältä, mutta kuten tunnettua, megapikselilukemat eivät kerro koko totuutta kameran laadukkuudesta. Full HD -videokuvaukseen halpojenkin puhelimien kamerat kykenevät. Valitettavasti kameroiden laadukkuuteen ei ole olemassa mitään mittaria, joten asian selvittäminen vaatii testiartikkeleiden ja käyttökokemusten lukemista.Puhelinta ostaessa mietitään yleensä sitä millaista rautaa laitteessa on. Yhtä tärkeää on kuitenkin miettiä puhelimen ohjelmistoa ja millainen tulevaisuus sillä on. Olisi kovin mukavaa, että uusi laite ei vanhenisi heti kaupasta lähtiessä.Nykyisin 100-200 euron hintaluokassa ei ole käyttöjärjestelmien suhteen valinnanvaraa, kun Windows Phonekin on ollutta ja mennyttä. Android-puhelin on siis pakko hankkia. Toistaiseksi parastämän hintaluokan puhelimissa on Nokialla, joka on luvannut päivittää halvimmatkin puhelimet uuteen Androidiin. Nokian ohella Motorolallakin on hyvä maine ohjelmistopäivityksissä.