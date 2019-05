Parhaat halvat, alle 100 euron puhelimet (kesä 2019)

Halpojen puhelimien ominaisuudet

Huawei / Honor

Puhelimet alle 100 euroa

Kesä on täällä ja koulut ovat ohi. Tämä tuottaa monelle lapselle iloa, kun loma alkaa ja koulusta saa olla poissa. Kesän kunniaksi lapselle voi ostaa lahjaksi uuden puhelimen. Monelle lapselle tämä on myös viimeinen kesä ennen kuin koulu alkaa, joten vanhemmat miettivät ensimmäisen puhelimen ostoa. Alle 100 euron puhelin on myös kelpo laite varapuhelimeksi esimerkiksi mökille, kun mökkikausi taas käynnistyy.On varmaan sanomattakin selvää, että alle 100 euron puhelimista ei löydy samoja ominaisuuksia, kuin kalliimmista luureista.Halvat puhelimet säästävät lähes jokaisessa ominaisuudessa jotakin. Hintaa säästyy, kun puhelimen näytön resoluutio on HD-luokkaa tai matalampi. Näyttöjen koot ovat yleisesti hieman pienempiä halvoissa puhelimissa. Toki poikkeuksia löytyy tarjousten ja vanhempien mallien kohdalla, kun puhelimen hinta tippuu alle 100 euron.Suorituskyvyltä ei kannata odottaa sen suurempia. Perustoiminnot, kuten WhatsAppin ja selaimen käyttö, onnistuvat halvalla puhelimella kohtuullisesti. Pelikäyttöön tällaisia laitteita ei ole tehty, joten ole valmis maksamaan enemmän tehokkaammasta luurista.Akkukesto on kuitenkin halpojen puhelimien parhaimpia ominaisuuksia. Siihen vaikuttavat vähävirtaiset piirit sekä näyttö, joka kuluttaa vähemmän akkua.Tällä hetkellä puhelinmarkkinoilla hämmennystä aiheuttaa kielto, jonka takia Huawei ja Honor eivät saa käyttää kunnolla Android-käyttöjärjestelmää. Näiltä valmistajilta löytyy monia edullisia puhelimia.Lisää tietoa kiellosta ja sen kehittymisestä saat näistä uutisista:Tässä meidän nostot parhaiksi puhelimiksi, joita alle 100 eurolla saa.Tässä vielä muutama nosto puhelimista, joiden hinta on yli 100€ mutta hinnan oletetaan tippuvan tulevaisuudessa alle 100€.Lue myös arvostelu Nokia 5 -puhelimesta