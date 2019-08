Samsung Galaxy Note9 maksaa nyt 799 euroa - kannattaako se ostaa?

Hinta

Kamerat

Näyttö ja koko

Suorituskyky

Muut

Yhteenveto

Jos olet viime aikoina yhtään seurannut mobiiliuutisia , olet todennäköisesti kuullut uusista Samsung Galaxy Note10 -puhelimista . Samsung julkaisi Note10:stä kaksi eri versiota: Note10 ja Note10 Plus. Uudet puhelimet tarkoittavat myös sitä, että vanhempaa Note9 saa nyt halvemmalla.Tässä siis hieman pohdintaan, että kannattaako ostaa Note9 ja säästää muutama satanen vai suunnata katseet uusiin Note10 puhelimiin.Samsung Galaxy Note9 512 gigatavun sisäisellä tallennustilalla maksaa hieman alle 800 euroa Vastaavasti Samsung Galaxy Note10 Plus mallia saa 512 gigatavun versiona hintaan 1249 euroa . 256 gigatavun Note10 Plus maksaa satasen vähemmän eli 1149 euroa Galaxy Note10 taas maksaa 999 euroa (256 gigatavua). DxOMarkin mukaan Samsung Galaxy Note10+ -puhelimen kamerat ovat tällä hetkellä parasta mitä rahalla saa. Myös etukamera saa kehuja. Note 10:ssa on kolme takakameraa ja Plus-versiosta löytyy myös ToF-kamera. Note10:n kamerat sisältävät hieman uusia ominaisuuksia verrattuna viime vuoden puhelimeen.Samsung Galaxy Note9 vastaavasti löytyy listalta sijalta 12. Takana kameroita on kaksi kappaletta. Note9:stä puuttuu ultralaajakulmakamera, joka löytyy Note10:stä.Jos kamera on erityisen tärkeä puhelimessa, kannattaa katseet siirtää Note10 -puhelimiin. Note9 kamerat ovat kuitenkin varsin riittävät useimmille käyttäjille.Näytön osalta myös Samsung Galaxy Note10+ hallitsee markkinoita. Note10+ sai DisplayMatelta arvosanaksi A+, joten näyttö on käytännössä paras tällä hetkellä. Samsung tunnetaan erinomaisista AMOLED -näytöistä eli myös Galaxy Note9 sisältää hyvän näytön.Galaxy Note9 näytön koko on 6.4 tuumaa ja sen resoluutio on 1440 x 2960 pikseliä. Koko: 161.9 x 76.4 x 8.8 mm.Galaxy Note10 näytön koko on 6.3 tuumaa ja resoluutio on 1080 x 2280 pikseliä. Koko: 151 x 71.8 x 7.9 mm.Galaxy Note10 Plussan näytön koko on 6.8 tuumaa ja 1440 x 3040 pikseliä. Koko: 162.3 x 77.2 x 7.9 mm.Samsung päätti käyttää Note10 puhelimessa Full HD+ -tason näyttöä ja päätös on saanut hieman kritiikkiä. Tässä mielessä Note9 on hyvä vaihtoehto. Note10 Plus versio tietenkin sisältää tarkemman näytön.Näyttöjen osalta uudet Notet sisältävät vähemmän reunoja näytön ympärillä ja näytössä on pieni reikä etukameraa varten.Kuten olettaa sopii, Note10 sisältää hieman tehokkaamman piirin kuin Note9.Note9 sisältää 512 gigatavua sisäistä tallennustilaa, muistikorttipaikka sekä 8 gigatavua käyttömuistia.Note10:n käytössä on 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa ilman muistikorttipaikkaa ja 8 gigatavua käyttömuistia.Note10+ taas sisältää peräti 12 gigatavua käyttömuistia ja sen saa 256/512 gigatavun tallennustilalla. Molemmissa on myös muistikorttipaikka.Samsung päätti jättää 3.5 mm kuulokeliitännän pois Note10 -puhelimista, mutta se löytyy edelleen Note9:stä.Samsung jätti kuulokeliitännän pois, että puhelimeen mahtuu isompi akku.Note9:n sisällä on 4000 mAh akku ja Note10+:n sisällä on 4300 mAh, mutta Note10 sisällä on 3500 mAh akku. Kaikista puhelimista pitäisi riittää virtaa vähintään yhden päivän tarpeisiin.Uudet luurit tukevat nopeampaa langatonta ja langallista latausta, jonka lisäksi niistä löytyy mahdollisuus käänteiseen langattomaan lataukseen eli puhelimilla voi ladata vaikkapa Samsung Galaxy Buds -kuulokkeita.Sormenjälkilukija siirrettiin nyt näytön alle Note10 puhelimissa, mutta Note 9:ssä se on edelleen takana kameroiden alapuolella.Koska nämä puhelimet ovat Noteja, niissä on S Pen -kynä. S Pen on tietenkin saanut hieman parannusta viime vuodesta. Nyt sillä voi paremmin ohjata puhelinta ja ottaa esimerkiksi valokuvia kynää käyttäen pienen välimatkan päästä.Molemmissa puhelimissa on Android 9 käyttöjärjestelmä, jonka päällä on Samsung One UI -käyttöliittymä. Note9 todennäköisesti saa ainakin Android 10 päivityksen. Note10 puhelimet saavat päivityksen kuitenkin aikaisemmin, koska ne ovat uusia puhelimia.Galaxy Note9 edelleen erinomainen valinta, jos haluat Note -puhelimen, säästää hieman rahaa ja tarvitset paljon tallennustilaa. Galaxy Note9 (512 gigatavua) hinta nyt 790,90 euroa Verkkokauppa.comilla ja 799 euroa Elisalla . Todennäköisesti puhelimesta nähdään myös lisää tarjouksia tulevaisuudessa.Note10 puhelimien myötä saat paremman ja monipuolisemman kameran, enemmän suorituskykyä, paremman näytön sekä uusia S Pen -ominaisuuksia.Galaxy Note10 hinta 999 euroa , Galaxy Note10+ (256 GB) hinta 1149 euroa ja Galaxy Note10+ (512 GB) 1249 euroa Samsung Galaxy Note10 Plus: