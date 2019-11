Parhaat puhelimet alle 100 euroa (talvi 2019 - 2020)

Minkälaisia ovat alle 100 euron puhelimet?

Parhaat puhelimet alle 100 euroa

Vuosi 2019 saadaan tuota pikaa pakettiin. Sitä ennen on kuitenkin aika katsastaa tilanne puhelinmarkkinoilla.hintaluokka on sellainen, johon kovinkaan moni valmistaja ei juurikaan panosta. Näistä puhelimista jää sen verran vähän voittoa valmistajalle, että panostaminen ei yksinkertaisesti kannata.Ajan myötä hinnan kuitenkin putoavat hieman ja siten saataville tulee ihan päteviä valintoja. Alle 100 euron puhelin sopii esimerkiksi lapsen ensimmäiseksi puhelimeksi tai kotiin ihan vain varapuhelimeksi.Tässä artikkelissa käymme läpi mitkä ovat parhaat puhelimet, joita saa alle 100 eurolla ostettua. Listasta toki löytyy myös sellaisia puhelimia, joiden normaalihinta on yli 100 euroa. Nämä puhelimet ovat kuitenkin toisinaan alennuksessa alle 100 euron hinnalla.Alle 100 eurolla saa käytännössä vain peruskäyttöön tarkoitetun matkapuhelimen tai älypuhelimen. Tällaisista puhelimista löytyy yleisesti vain HD+ resoluutiolla varustettu näyttö, yksi tai hyvässä tapauksessa kaksi kameraa, 16 tai 32 gigatavua sisäistä tallennustilaa ja niin edelleen.Eli nämä halvat puhelimet sopivat parhaiten vain kevyeen käyttöön, kuten netin selaamiseen ja viestittelyyn WhatsAppilla. Jos tarkoituksena on pelata enemmän pelejä tai muuten käyttää puhelinta tehokkaammin, kannattaa suunnata katseet hieman kalliimpiin malleihin. Myöskin vähäinen sisäinen tallennustila on nopeasti täynnä, jos tarkoituksena on asennella useita sovelluksia tai pelejä. Toki monista halvoista puhelimista löytyy myös muistikorttipaikka, jolla saa lisättyä kätevästi tallennustilaa.Kamera on nykypäivänä puhelimen yksi tärkeimmistä ominaisuuksista. Puhelimia markkinoidaan monesti kameran megapikselin määrällä, mutta se ei kerro kaikkea kuvanlaadusta. Laatuun vaikuttaa muun muassa puhelimen suorituskyky sekä ohjelmisto. Tässäkin kohtaa siis kannattaa miettiä muita vaihtoehtoja, jos kamera on sinulle yksi tärkeimmistä ominaisuuksista. Näiden edullisten puhelimien kamera on kuitenkin hintaansa nähden hyvällä tasolla hyvässä valaistuksessa.Halpojen puhelimien parhaimpina puolina voidaan pitää yleisesti hyvää akkukestoa, sillä vähävirtaiset piirit sekä näytön alhainen resoluutio kuluttavat vähemmän virtaa. 99 euroa ) ja noin 50 euroa ) ovat HMD Globalin julkaisemia edullisia peruspuhelimia, joista molemmista löytyy hieman älykkäitä ominaisuuksia. Kumpaakaan näistä ei ole tarkoitettu korvaamaan älypuhelinta, vaan nämä ovat tarkoitettu sellaisille, jotka etsivät edullista ja helppokäyttöistä puhelinta. Molemmista löytyy fyysinen näppäimistö, hyvä akkukesto, muutamia sovelluksia (esimerkiksi WhatsApp) ja KaiOS -käyttöjärjestelmä.Lue myös: Nokia 2720 Flip julkaisu ja Nokia 8110 4G julkaisu on normaalihinnan osalta hieman yli 100 euroa , mutta sitä myydään tarjouksessa noin 79 - 99 euron hinnalla. Nokia 2.2 käyttää tällä hetkellä vielä Android 9 Pie -käyttöjärjestelmää, mutta päivitys Android 10 -versioon on tulossa ensi vuoden alussa. Nokia 2.2 kuuluu Android One -ohjelmaan, joten sen pitäisi myös päivityksiä jatkossa. Ominaisuuksien puolesta puhelimesta löytyy 3000 mAh akku, 2 gigatavua keskusmuistia, 16 gigatavua sisäistä tallennustilaa (lisää saa muistikortilla), 5,71" HD+ -näyttö, 13 megapikselin takakamera ja 5 megapikselin etukamera, joka on sijoitettu pieneen näyttöloveen.Lue myös: Haetko halpaa puhelinta? Tämä uusi Nokia kannattaa tarkistaa myydään yleensä noin 120 - 160 euron hinnalla , mutta se on kohtuullisen usein myynnissä 99 eurolla. Galaxy A10 sisältää hieman isomman näytön (6.2") kuin Nokia 2.2. Myös sisäistä tallennustilaa on enemmän eli 32 gigatavua (+ muistikorttipaikka), mutta keskusmuistia on samat 2 gigatavua. Takaa löytyy 13 megapikselin kamera ja edessä on 5 megapikselin kamera, joka on sijoitettu näyttöloveen. Samsung ei ole vielä vahvistanut virallisesti Android 10 -päivityksen saapumisesta, mutta Galaxy A10 odotetaan sen saavan ensi vuoden puolella.Lue myös: Samsung julkaisi edullisen Galaxy A10s puhelimen hinta 95 euroa . Edullinen Huawein puhelin, josta löytyy 5,71 tuuman HD+ -näyttö eli puhelin on kooltaan pienehkö. Sisäistä tallennustilaa löytyy 16 gigatavua, mutta sitä saa lisättyä muistikortilla. Takaa löytyy yksi 13 megapikselin kamera ja edestä yksi 5 megapikselin kamera. Jos rahaa löytyy hieman enemmän, niin Huaweita löytyy myös-malli, joka tarjoaa hieman isomman näytön sekä 32 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Sen hinta on noin 129 euroa . Molemmat näistä ovat varsin päteviä ja edullisia laitteita peruspuhelimeksi. Molemmissa on myös hyvä akkukesto.Katso myös: