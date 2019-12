Android 10 on nyt saatavilla Samsung Galaxy Note10:lle ja Galaxy Note10+:lle

Joulukuun alussa Samsung sai julkaistua Android 10 -käyttöjärjestelmäpäivityksen yrityksen alkuvuoden huippupuhelimille eli Galaxy S10-sarjalle . Nyt vuoronsa saavat syksyn huippumalleihin kuuluvat Samsung Galaxy Note10 sekä Galaxy Note10+.Eli Android 10 -päivityksen jakelu on alkanut Galaxy Note10:lle ja Galaxy Note10+:lle Suomessa. Puhelimet esiteltiin elokuun alussa . Muiden puhelimien tilannetta Android 10 -päivitysten suhteen voit seurata tästä Android 10:n myötä myös Samsungin One UI päivittyy versioon 2.Android 10 sekä One UI 2 -versio tuovat mukanaan paljon uusia ominaisuuksia ja parannuksia. Näihin kuuluvat muun muassa tumma tila, sujuvammat animaatiot, koko näytön eleet, uusia tapoja käyttää yksikätistä tilaa, parempi yksityisyyden hallinta, parannuksia kameraohjelmistoon, digitaalinen hyvinvointi ja esiladattu Android Auto.Kaikki uudistukset voit katsoa tästä kuvasta:Katso myös: