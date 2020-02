12 gigatavun muistilla ja 256 gigatavun tallennustilalla varustettu OnePlus 7 Pro nyt 699 euroa - kannattaako se ostaa?

Suorituskyky

Näyttö

Kamerat

Käyttöjärjestelmä

Hinta

esitteli vuoden 2019 aikana yhteensä neljä puhelinta 7-sarjaan: OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T ja OnePlus 7T Pro. OnePlus 7 Pro:sta löytyy vielä 5G-versio ja OnePlus 7T Pro:sta on saatavilla McLaren Edition -versio.Tässä jutussa keskitytään 12 gigatavun keskusmuistilla ja 256 gigatavun tallennustilalla varustettuun-älypuhelimeen, jonka hinta on pudonnut tasaiseen tahtiin.Syy tähän hinnanlaskuun löytyy puhelimen iästä, sillä se julkaistiin toukokuussa yhdessä OnePlus 7:n kanssa . Julkaisusta ja myyntiintulosta on kulunut noin yhdeksän kuukautta, joten kannattaako tämä kyseinen puhelin nyt ostaa 699 euron hinnalla?Suorituskyky on alue, johon OnePlus panostaa joka kerta yrityksen puhelimien kohdalla. Tämä kyseinen malli siis sisältää massiiviset 12 gigatavua keskusmuistia, jonka tukena on lähes jokaisesta vuoden 2019 huippupuhelimesta löytyvä Snapdragon 855 -järjestelmäpiiri.Asiat muuttuvat mobiiliteknologian kohdalla yleensä hyvin nopeasti, mutta OnePlus 7 Pro porskuttaa edelleen suositun suorituskyvyn testaukseen käytetyn AnTuTun kärkisijoilla . Tammikuun 2020 katsauksessa puhelin on sijalla 4 (8+256 GB versio).Tästä 12 gigatavun keskusmuistista ei välttämättä löydy sen suurempia hyötyjä käyttäjällä, mutta ainakaan se ei lopu kesken pelatessa tai muussa tehokäytössä.Tehokkaiden komponenttien kaveriksi on saatu 4000 mAh akku, jota voidaan ladata 30 watin teholla. Täysin tyhjä akku latautuu 50 prosenttiin noin 20 minuutissa.Näyttö on se toinen asia, jonka takia tästä puhelimesta kannattaa innostua. Tästä puhelimesta nimittäin löytyy massiivinen 6,67" AMOLED -näyttö 3120 x 1440 -resoluutiolla ja 90 Hz virkistystaajuudella. Nämä ominaisuudet tekevät tästä kaikin puolin mainion ruudun pelaamiseen sekä netin selaamiseen.90 Hz virkistystaajuus ei enää ole niin erikoinen juttu, sillä tämä lukema on tarjolla monissa uudemmissa puhelimissa. Vuoden 2020 aikana tullaan näkemään vieläkin korkeampia lukemia, sillä OnePlussan toimitusjohtaja Pete Lau on luvannut seuraavan OnePlussan sisältävän 120 hertsin näytön . Korkeita virkistystaajuuksia tullaan näkemään myös esimerkiksi Samsungin puhelimissa.Perinteiseen 60 Hz näyttöön verratessa ero on kuitenkin suuri, sillä 90 hertsin virkistystaajuus tekee verkkoselaimen käytön ja monet pelit todella paljon miellyttävämmiksi käytettävyydeltään.Tämän pitkiltä reunoilta kaartuvan näytön alla on sormenjälkilukija, jonka lisäksi etukamera on piilotettu esiin ponnahtavan mekanismin taakse.Takaosan kamerarypäs sisältää kolme kamerasensoria. Pääkamerana toimii Sonyn IMX586 -kennoon pohjautuva, 48 megapikselin sensori, jossa on optinen kuvanvakain. Tämän vierellä on 117 asteen näkökentällä varustettu 16 megapikselin laajakulmakamera ja 3x optiseen zoomiin pystyvä 8 megapikselin telekamera.Tämä kolmikko on toimiva yhdistelmä kuvaamiseen, mutta ihan huipputasolle kuvanlaatu ei yllä. OnePlus 7 Pron kamerajärjestelmä on kuitenkin luotettava kumppani jokapäiväiseen valokuvaamiseen ja videon osalta pääkameralla voi kuvata 4K-videota 60 fps nopeudella.OnePlus 7 Pro oli yksi markkinoiden ensimmäisistä pop-up -kameralla varustetuista puhelimista. Nousevan kameran ansiosta näytössä ei ole minkäänlaista näyttölovea.Uusin Android eli Android 10 on ollut saatavilla OnePlus 7 Pro -puhelimelle jo hyvän aikaa. Päivityksien suhteen OnePlus on yksi parhaista, sillä uudet ominaisuudet saapuvat nopeasti ja yleisesti puhelimet saavat päivityksiä pitkään.Yhtiön oma OxygenOS on erittäin maltillisesti räätälöity Android-versio, joka on monen käyttäjän mieleen. Tämä käyttöjärjestelmä yhdistettynä kunnon suorituskykyyn ja laadukkaaseen näyttöön tekevät puhelimen käytöstä erittäin sulavaa.OnePlus 7 Pro (12/256 GB) hinta on tällä hetkellä 699 euroa Elisalla . Puhelin tuli saataville toukokuun lopulla 829 euron suositushinnalla, joten hinta on tullut alaspäin 130 euron verran.699 euroa on edelleen paljon rahaa puhelimesta. Tällä rahalla saa kuitenkin erinomaisen puhelimen, varsinkin jos olet nimenomaan kiinnostunut OnePlussan puhelimista. Tällä hinnalla OnePlussan luuri kilpailee Asus ROG Phone II - Strix Edition -pelipuhelinta vastaan, jossa on 120 hertsin näyttö sekä hieman tehokkaampi suoritin.Kuitenkin tässä kohtaa täytyy huomauttaa, että seuraavien OnePlussan puhelimien julkaisu lähestyy kovaa vauhtia. Nämä tulevat puhelimet ovat nimenomaan seuraajia OnePlus 7:lle sekä OnePlus 7 Pro:lle. Tällä hetkellä julkaisun veikataan tapahtuvan maaliskuussa tai huhtikuussa.Mikäli kuitenkin juuri nyt etsit uutta puhelinta, on OnePlus 7 Pro mainio vaihtoehto. Lisätietoa tästä puhelimesta saa lukemalla Puhelinvertailun arvostelun OnePlus 7 Pro -puhelimesta Lue myös: