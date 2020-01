Samsung Galaxy S10e hinta 499 euroa - kannattaako se ostaa?

Koko, näyttö ja ominaisuudet

Kamerat

Käyttöjärjestelmä

Yhteenveto

Samsung Galaxy S10e on yksi Samsungin vuoden 2019 huippupuhelimista. Julkaisun yhteydessä suositushinnaksi kerrottiin 799 euroa, mutta sittemmin puhelinta on myyty paljon edullisemmalla hinnalla. Jo toukokuussa puhelimen hinta tippui 599 euroon , jonka jälkeen tarjoukset muuttuivat entistä paremmaksi.Samsung julkaisee uudet Galaxy S-sarjan puhelimet jo 11. helmikuuta 2020 . Tällä hetkellä Samsungin odotetaan julkaisevan kolme uutta puhelinta, joihin lukeutuu myös jatkaja Galaxy S10e:lle. Kysymys kuuluukin, että kannattaako Galaxy S10e ostaa nyt 499 euron hinnalla vai odottaa tulevia puhelimia?Samsung Galaxy S10e:n koko on yksi syy ostaa juuri tämä puhelin. Puhelimen mitat ovat 142.2 x 69.9 x 7.9 mm, joten Galaxy S10e lasketaan pieneksi älypuhelimeksi ja se sopii paremmin käytettäväksi yhdellä kädellä.Laadukkaalla Full HD+ AMOLED-näytöllä on kokoa 5,8 tuumaa. Pienemmästä koosta huolimatta Galaxy S10e tarjoaa tehokasta suorituskykyä, 6 gigatavua keskusmuistia sekä 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa.Akun koossa on jouduttu hieman antamaan periksi, sillä sisältä löytyy 3100 mAh akku. Akunkesto on kuitenkin riittävän yhden vuorokauden tarpeisiin. Akku voidaan ladata langallisesti USB-C:n välityksellä tai langattomasti. Puhelin tukee myös käänteistä langatonta latausta.Galaxy S10e:n laadukas rakenne on vedenkestävä IP68 -luokituksen mukaisesti. Tämä on aika harvinainen ominaisuus tässä hintaluokassa.Puhelimessa on myös sormenjälkilukija kyljessä, stereokaiuttimet sekä 3.5 mm:n kuulokeliitäntä. Näistä jälkimmäinen on ilmeisesti poistumassa tulevista Galaxy S-sarjan puhelimista.Samsung Galaxy S10e:n värivaihtoehdot ovat musta, valkoinen, vihreä ja punainen.Taakse on laitettu kaksi kameraa: 12 megapikselin pääkamera sekä 16 megapikselin ultralaajakulmakamera. Nämä kaksi kameraa tekevät laadullisesti hyvää jälkeä, mutta jotkut muut puhelimet tarjoavat enemmän kameroita ja siten monipuolisemman mahdollisuuden kuvaamiseen.Lisäksi tulevat Galaxy S-sarjan puhelimet tulevat huhujen mukaan tarjoamaan ison parannuksen kuvanlaadun suhteen. Tässä kohtaa kannattaa siis hieman miettiä ja odottaa, mikäli kuvaaminen on se tärkein juttu.Näytössä on reikä 10 megapikselin etukameraa ajatellen.Käyttöjärjestelmän osalta pääsee jo nauttimaan uusimmasta Androidista sekä Samsungin One UI -käyttöliittymästä, sillä Samsung sai Android 10:n valmiiksi Galaxy S10 -puhelimille joulukuun alussa Uuden käyttöjärjestelmän ansiosta Galaxy S10e -puhelimessa on nyt käyttöjärjestelmän laajuinen tumma tila, parempi elenavigointi, sujuvammat animaatiot sekä muita uudistuksia ja parannuksia.Ohjelmiston osalta puhelimen pitäisi siis tuntua mukavan tuoreelta. Tämä lähes vuoden vanha puhelin tulee mitä todennäköisemmin saamaan päivityksiä tietoturvaan sekä käyttöjärjestelmään tulevaisuudessakin. Tällä hetkellä voidaan olettaa, että myös Android 11 tulee saapumaan päivityksenä puhelimeen noin vuoden päästä.Tässä hintaluokassa löytyy myös muita vaihtoehtoja. Esimerkiksi Honor 20 Pro maksaa tällä hetkellä 469 euroa. Tällä hinnalla saa hieman monipuolisemman setin kameroita, mutta kokoa on myös Galaxy S10e:tä enemmän.Yksi vaihtoehto on OnePlus 7T, joka sai Puhelinvertailun arvostelussa erinomaisen arvion . Tämän puhelimen näytön virkistystaajuus on 90Hz, kun Samsungin puhelimessa käytetään 60Hz virkistystaajuutta. Korkeampi virkistystaajuus tekee puhelimen käytöstä sulavampaa.Samsung Galaxy S10e on yksi parhaista ja harvoista vaihtoehdoista, mikäli etsit kompaktia älypuhelinta, joka pärjää ominaisuuksien puolesta muita vastaan. Puhelimessa on hyvä suorituskyky, hyvät kamerat, erinomainen näyttö ja Android 10 -käyttöjärjestelmä pakattuna vedenkestävään rakenteeseen.Kannattaako Galaxy S10e vielä ostaa? Kerro meille kommenteissa.Lue myös: