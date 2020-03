OnePlus 8 -sarjan puhelimet julkaistaan 14. huhtikuuta

Yksi vuoden odotetuimmista julkistustilaisuuksista on pian täällä, sillä on vahvistanut julkaisevansa OnePlus 8 -sarjan puhelimet 14. huhtikuuta kello 18.00 Suomen aikaan.OnePlussan odotetaan julkaisevan 8 -sarjaan kaksi uutta mallia eli OnePlus 8:n sekä OnePlus 8 Pron.Nämä puhelimet ovat pyörineet huhuissa jo hyvän aikaa ja ensimmäiset vuodot nähtiin jo viime vuoden lokakuussa . Sittemmin puhelimien tekniset tiedot ja pressikuvat ovat vuotaneet julkisuuteen useaan otteeseen.OnePlus 8 Pro ( igeeksblog.com OnePlus 8 ( winfuture.de OnePlus on itse vahvistanut, että OnePlussan uusissa puhelimissa tullaan käyttämään 120 hertsin näyttöjä sekä 5G-yhteyksiä. On mahdollista, että vain tehokkaampi Pro-malli saa nopean 120 hertsin näytön, kun taas toisen kohdalla mahdollisesti käytetään 60 tai 90 hertsin näyttöä. Tehoista vastaa todennäköisesti Snapdragon 865, joka mahdollistaa myös 5G-yhteydet.Lisäksi puhelimien odotetaan saavan 8 / 12 gigatavua käyttömuistia sekä 128 / 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa. OnePlus 8 Pro saa taakseen ilmeisesti neljä kameraa ja OnePlus 8 kolme kamerasensoria. Pro-mallin näytön koon kerrotaan olevan 6.78 tuumaa ja sen resoluutio yltään QHD -tasolle, kun taas toisessa puhelimessa tyydytään hieman pienempään näyttöpaneeliin sekä Full HD resoluutioon.Pro-mallin odotetaan saavan viimeinkin tuen langattomalla lataukselle sekä virallisen IP-luokituksen.Viralliset tiedot saamme kuitenkin hyvin pian, sillä puhelimet julkaistaan 14. huhtikuuta kello 18.00 Suomen aikaan. Puhelimet todennäköisesti saapuvat Suomessa kauppoihin kevään ja kesän aikana. Julkistustilaisuutta voit seurata YouTuben kautta tästä linkistä tai OnePlussan sivulta Ennen näitä uutuuksia kannattaa käydä lukemassa tiedot viime vuoden OnePlus-malleista: