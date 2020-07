Kesäkuun myydyimmät puhelimet: Samsungin edulliset Galaxy A40 ja Galaxy A20e erittäin suosittuja, myös iPhone 11 pärjää vahvasti

DNA:n myydyimmät puhelimet kesäkuussa 2020

Samsung Galaxy A40 Samsung Galaxy A20e Apple iPhone 11 Huawei P Smart 2019 Apple iPhone SE (2. sukupolvi) Samsung Galaxy A51 Honor 10 Lite Samsung Galaxy A41 Apple iPhone 7 Samsung Galaxy A71 Apple iPhone 11 Pro OnePlus 7T Samsung Galaxy A51 5G Xiaomi Redmi Note 8 Pro Honor 20 Lite

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille kesäkuussa 2020

Samsung Galaxy A40 Samsung Galaxy A20e Huawei P Smart 2019 Apple iPhone 11 Apple iPhone SE 2020 Apple iPhone 7 Apple iPhone XS Samsung Galaxy A71 OnePlus 7T Honor 7S Samsung Galaxy A51 Huawei P30 Lite Nokia 130 Honor 20 Lite Apple iPhone 11 Pro

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille kesäkuussa 2020

Samsung Galaxy A20e Apple iPhone 11 Apple iPhone SE 2020 Samsung Galaxy A40 Samsung Galaxy A71 Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy Xcover 4s Nokia 4.2 Apple iPhone 11 Pro Samsung Galaxy S10 OnePlus 7T OnePlus 8 Pro 5G Apple iPhone 7 Samsung Galaxy S20 Nokia 7.2

Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille kesäkuussa 2020

Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy A40 Apple iPhone 11 Apple iPhone SE (2020) Huawei P Smart OnePlus 7T Apple iPhone 7 Samsung Galaxy A71 Samsung Galaxy A51 Honor 7S

Telian myydyimmät puhelimet yrityksille kesäkuussa 2020

Samsung Galaxy A40 Samsung Galaxy Xcover 4s Apple iPhone SE Nokia 7.2 Samsung Galaxy A51 Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy A8 Samsung Galaxy S10e Samsung Galaxy A71

Gigantin myydyimmät puhelimet kuluttajille kesäkuussa 2020

Huawei P Smart 2019 Apple iPhone SE 2020 Samsung Galaxy A20e Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A51 Huawei P30 Lite Samsung Galaxy A71 Motorola Moto G8 Power Samsung Galaxy A41 Sony Xperia 10 II

Gigantin myydyimmät puhelimet yrityksille kesäkuussa 2020

Samsung Galaxy A20e Huawei P Smart 2019 Apple iPhone SE 2020 Samsung Galaxy A51 Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy A71 Samsung Xcover 4s Motorola Moto G8 Power Huawei P30 Lite

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet kesäkuussa 2020

Samsung Galaxy A71 Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A40 Samsung Galaxy A51 Apple iPhone SE (2020) Huawei P Smart 2019 Huawei P30 Lite Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy XCover 4S

DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet kesäkuussa 2020

Apple Watch Series 5 Samsung Galaxy Fit e Apple Watch Series 3 Huawei Band 3 Pro Honor Band 5 Huawei Watch GT2 Huawei Watch GT Honor Magic Watch 2 Samsung Galaxy Watch Garmin Fenix 6 Pro Samsung Galaxy Watch Active Huawei Band 4 Garmin Vivomove 3 Sport Suunto 9 Baro Huawei Watch GT2e

Telian myydyimmät älykellot kuluttajille kesäkuussa 2020

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular Huawei Watch GT 2 Garmin VENU Honor Watch Magic 2 Samsung Galaxy Watch 4G Samsung Galaxy Active2 4G Garmin Vivomove 3S Sport Apple Watch Series 5 GPS Huawei Watch GT2e Garmin Fenix 6

Kesäkuu on vaihtunut heinäkuuksi, jonka myötä operaattorit, Gigantti ja Veikon Kone ovat julkaisseet listat myydyimmistä puhelimista, joita kuluttajat sekä yritykset ostivat kesän kunniaksi. Lisäksi listalta löytyy myös kuun myydyimmät älykellot ja -rannekkeet.:n kesäkuun myydyimmät puhelimet Top 15 -listalla on kuusi Samsungin puhelinta, neljä mallia Applelta sekä kaksi Honor-puhelinta. Yhdellä mallilla edustettuina ovat Huawei, OnePlus ja Xiaomi.DNA:n kärkikaksikon muodostaa Samsungin edulliset laitteet Galaxy A40 ja Galaxy A20e. Listan kahdeksannelle sijalle ylsi Galaxy A40:n suora jatkaja eli Galaxy A41, joka tuli myyntiin Suomessa toukokuun lopussa . Kysyntää löytyy myös edullisemman hintaluokan 5G-puhelimille, sillä kesäkuun aikana ennakkotilattavaksi ja myyntiin tullut Galaxy A51 5G -puhelin päätyi jo DNA:n Top 15 -listalle.DNA:n listalla kolmeksi ylsi iPhone 11, joka oli tällä paikalla myös toukokuussa. Listalla ovat myös uusi iPhone SE, iPhone 7 sekä iPhone 11 Pro. Muita listapaikkoja saivat Huawein edullinen P Smart 2019, Honor 10 Lite, Galaxy A71 OnePlus 7T , Redmi Note 8 Pro ja Honor 20 Lite. Xiaomin puhelin nähtiin ensimmäistä kertaa Top -listalla toukokuussa "Älylaitteiden kysyntä sekä myymälöiden asiakasmäärät ovat palautuneet normaalille tasolle kesäkuun aikana. DNA Kaupoissa jatketaan silti tehostettuja toimenpiteitä puhtaan ja turvallisen myymäläympäristön ylläpitämiseksi. Uuden laitteen tarjoamille monipuolisemmille ominaisuuksille löytyy käyttöä esimerkiksi lisääntyneen ulkona liikkumisen myötä. Myös kesäsesongin hyvät laitetarjoukset ovat houkutelleet monia vaihtamaan puhelinta", kertoo DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko.kuluttajien lista on hyvin samanlainen kuin DNA:n. Listan kärkikaksikon muodostavat Galaxy A40 ( hinta noin 200 euroa ) ja Galaxy A20e ( hinta 129 euroa ). Näiden perässä tulevat P Smart 2019, iPhone 11 ja iPhone SE. Listan loppupäästä löytyy muutama ero, sillä listalle on päätynyt Honor 7S, Honor 20 Lite, Huawei P30 Lite sekä Nokia 130 -peruspuhelin."Samsung Galaxy A40 on säilyttänyt asemansa Elisan kuluttajien myydyimpänä puhelimena koko alkuvuoden ajan poikkeuksellisesta keväästä huolimatta. Toisaalta Huawei kiri pitkästä aikaa kolmen kärkeen Samsungin hännille. 5G-puhelimissa OnePlus otti kuluttajien keskuudessa kolmoisvoiton, ja sen 8 Pro -malli on myös yritysten suosituin 5G-laite", kommentoi Elisan henkilöasiakkaiden liiketoimintajohtaja Ville Valkama.Yritysasiakkaiden listalle on päätynyt lukuisten Samsungin ja Applen mallien lisäksi myös Nokia 4.2, OnePlus 7T, OnePlus 8 Pro sekä Nokia 7.2.Vastaava trendi jatkuu myöspuolella. Telian kuluttajien listalla on neljä Samsungin puhelinta ja kolme Applen mallia. Loput kolme paikkaa menevät Huawein P Smartille, OnePlus 7T:lle ja Honor 7S:lle.Myös yritysasiakkaiden lista näyttää lähes normaalilta, mutta jostain syystä listan kahdeksannen sijan vie Samsung Galaxy A8, joka tuli myyntiin Suomessa vuoden 2018 alussa."Kesän edullisemmat tarjouspuhelimet ovat olleet suosittuja ja se näkyy perinteiseen tapaan myyntitilastoissakin. Myydyimpien puhelinten listalla usein mukana ollut Samsung Galaxy A20e pomppasi tällä kertaa aivan kärkeen", kiteyttää Telia Finlandin laiteliiketoiminnasta vastaava johtaja Jussi Vuorinen.puolestaan jatkaa edelleen kärjessä Huawein P Smart 2019, joka on hallinnut kuluttajalistan ykköspaikkaa jo kuukausikaupalla.Gigantin lista eroaa muista parilla mielenkiintoisella puhelimella. Listan kahdeksannen paikan on vienyt edullinen, mutta erittäin hyvää akunkestoa tarjoava Motorola Moto G8 Power . Lisäksi listan viimeisen paikan vie hiljattain myyntiin tullut Sonyn Xperia 10 II ( hinta 369 euroa ).Muuten listalla nähdään useita Samsungin malleja ja pari Applea."Applen iPhone 11 -mallin myynti on kasvanut kesää kohden, mutta tuttu malli eli Huawein P Smart 2019 jatkaa myydyimpänä puhelimena myös kesäkuun listalla", Gigantin puhelinmyynnistä vastaava myyntipäällikkö Mikko Pesonen sanoo.Top 10 -listalta Samsung on vienyt peräti kuusi paikkaa. Myös Veikon Koneella Apple iPhone 11 on pärjännyt vahvasti, sillä puhelin on toiseksi myydyin. Ykköseksi pääsi Samsungin Galaxy A71, jota on myyty Veikon Koneella 379 eurolla Veikon Koneen listalla ei ole yhtään 5G-puhelinta, jonka lisäksi yksikään Honor-puhelin ei ole yltänyt Top 10 -listalle. Yleensä listalla on nähty jokin edullinen Honor-puhelin, kuten Honor 9X tai 9X Lite.Puhelimien lisäksi DNA ja Telia julkaisevatDNA:n mukaan näiden puettavien laitteiden kasvu jatkuu yhä. Kasvua ovat lisänneet kesälomien alkaminen sekä tämän hetkinen maailmantilanne, jotka ovat lisänneet ihmisten ulkoilua."Kesäkuun myyntilukuihin ovat vaikuttaneet alekampanjat, joiden myötä on selkeästi hankittu aktiivisuusrannekkeita. Kuluttajat hakevat hyviä tarjouksia, sillä myös edellisvuosien mallit, kuten esimerkiksi Huawei Watch GT tai Samsung Galaxy Watch kamppailevat hienosti kymmenen parhaan joukossa ominaisuuksiltaan monipuolisempien mallien rinnalla. Yleisesti ottaen koko tuoteryhmän kasvu on alkukeväästä asti jatkunut voimakkaana", kertoo DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko.Kesäkuun Top 15 -listan toiselle sijalle nousi edullinen Samsung Galaxy fit e -aktiivisuusranneke. Ensimmäistä sijaa piti jälleen Applen Series 5 -älykello, jonka pikkuveli Apple Series 3 älykello hävisi vain karvan verran Samsungin tämän kuun haastajalle.Telialla puolestaan älykellojen myyntitilastossa kärjessä jatkoi jo kolmatta kuukautta peräkkäin Applen eSIM -yhteydellä varustettu kello."Älykellojen myynnissä näkyy ihmisten kiinnostus omien liikuntasuoritusten ja hyvinvoinnin seuraamiseen. Suosituimpia kelloja ovat olleet yleisesti eSIM -liittymällä varustetut laitteet, kuten kesäkuussakin eniten myyty Apple Watch Series 5 GPS + Cellular -malli", Telia Finlandin laiteliiketoiminnasta vastaava johtaja Jussi Vuorinen kertoo.