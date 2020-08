OnePlus Nord nyt myynnissä Suomessa - hinta 399 - 499 euroa

OnePlus Nord hinta

teki hiljattain paluun keskihintaluokkaan Nord-älypuhelinmallilla, jota myydään 399 - 499 eurolla. Tämän puhelimen virallinen myynti aloitetaan tiistaina 4.8.2020. Jos et ole vielä kuullutkaan kyseisestä puhelimesta, Puhelinvertailun sivuilta löytyy useita juttuja aiheeseen liittyen. Katso linkit tämän jutun lopusta.Puhelimen etupuolella on 6,44 tuuman 2400 x 1080 pikselin Fluid AMOLED -näyttö, joka siis toimii 90 hertsin virkistystaajuudella. Korkeampi virkistystaajuus tekee puhelimen käytöstä sulavampaa. Lisäksi sujuvaan käyttöön vaikuttaa OxygenOS -käyttöliittymä, johon OnePlus on tehnyt kymmeniä optimointeja. Nord tulee saamaan kahden vuoden ajan päivityksiä käyttöjärjestelmään ja kolmen vuoden ajan päivityksiä tietoturvaan.Tehoista vastaa Snapdragon 765G -alusta, jonka pariksi saa versiosta riippuen 8 tai 12 gigatavua keskusmuistia. Sisäistä tallennustilaa saa puolestaan 128 gigatavua tai 256 gigatavua. Virtaa toimintoihin antaa 4115 mAh akku, joka latautuu tyhjästä 70 prosenttiin vain puolessa tunnissa 30 watin laturilla.Lisäksi laite tarjoaa yhteensä kuusi kameraa, joista neljä on sijoitettu taakse ja kaksi eteen. Takana on muun muassa Sony IMX586 48 megapikselin sensori optisella kuvanvakaimella. Edessä on puolestaan normaalin kameran lisäksi ultralaajakulmakamera, jolla voi ottaa ryhmäselfieitä 105 asteen näkökentällä.OnePlus Nord on saatavilla kahtena eri versiona:Nord on siis varustettu joko 8 gigatavun muistilla ja 128 gigatavun tallennustilalla tai 12 gigatavun muistilla ja 256 gigatavun tallennustilalla.Puhelimen voi Suomessa ostaa Elisalta, DNA:lta, Telialta, Verkkokauppa.comilta, Gigantilta ja Jimm'siltä.