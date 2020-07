Vertailu: OnePlus Nord vs Apple iPhone SE

Hinta

Tekniset ominaisuudet: Nord vs iPhone SE

Vertailussa

OnePlus Nord

Apple iPhone SE 2020 Mitat

158.3 x 73.3 x 8.2 mm

138,4 x 67,3 x 7,3 mm Paino

184 grammaa

148 grammaa Rakenne

Lasi (Corning Gorilla Glass 5), runko muovia,ei virallista IP-luokitusta

Lasi, alumiinirunko, IP67-luokitus Näyttö

6,44", 20:9, 1080 x 2400 (408 ppi), Fluid AMOLED, 90 Hz

4,7", 16:9, 750 x 1334 (326 ppi), Retina HD LCD IPS, 60 Hz Käyttöjärjestelmä

Android 10 + OxygenOS 10.5

iOS 13 RAM

8 Gt / 12 Gt LPDDR4X

3 Gt Tallennustila

128 Gt / 256 Gt UFS 2.1

64 Gt / 128 Gt / 256 Gt Suoritin

Qualcomm Snapdragon 765G 5G

Apple A13 Bionic Akku

4115 mAh, 30 W lataus (5V/6A)

1821 mAh, 18W lataus (erikseen ostettavalla laturilla), Qi-langaton lataus Biometrinen tunnistus

Kasvojentunnistus, näytön sisäinen sormenjälkilukija

Touch ID ‑sormenjälki­tunnistin Pääkamera

Sony IMX586 48 megapikseliä, f/1.75, 0.8μm/48MP; 1.6μm (4in1) /12M, OIS, EIS

12 megapikseliä, f/1.8, OIS Ultralaajakulmakamera

8 megapikseliä, f/2.25, 119°

- Makrokamera

2 megapikseliä, f/2.4

- Syvyystunnistus

5 megapikseliä, f/2.4

- Takakamerat video

4K 30fps, Full HD 30/60fps, Full HD 240 fps, Time-lapse 4K 30fps

4K 30/60fps, Full HD 30/60fps, Full HD 240 fps, Hyperlapse Pääetukamera

Sony IMX616 32 megapikseliä, f/2.45, 0.8μm/32M;1.6μm(4in1)/8M, EIS

7 megapikseliä, F2.2 Etukamera: ultralaajakulma

8 megapikseliä, f/2.45, 105°

- Etukamera video

4K 30/60fps, Full HD 30/60fps

Full HD 30fps Muuta

5G-yhteydet, Bluetooth 5.1, USB-C, NFC, Dual nano-SIM, kolmitoiminen liukusäädin, yksi kaiutin

Bluetooth 5.0, Lightning, NFC, Wifi 6, Dual SIM (nano-SIM ja eSIM), stereokaiuttimet Värit

Blue Marble (sininen marmori), Gray Onyx (harmaa helmi)

Musta, valkoinen, PRODUCT RED punainen Hinta

399 euroa / 499 euroa

499 euroa / 549 euroa / 669 euroa

teki paluun keskihintaluokkaan julkaisemalla Nord-älypuhelinmallin. Tämä puhelin kuitenkin kohtaa hintaluokassaan useita vastustajia kuten Moto G 5G Plus ja Galaxy A71 , joihin Nordia vertailtiin teknisten tietojen osalta aiemmin.Myös Applelta löytyy tähän hintaluokkaan uusi iPhone SE, joten laitoimme puhelimien tekniset ominaisuudet vertailuun.Lue myös:Molemmat puhelimet osuvat samaan hintaluokkaan.OnePlus Nord:Apple iPhone SE:Apple piti edullisemman hintaluokan iPhone-puhelimen kohdalla asian hyvin yksinkertaisena, sillä taakse on laitettu vain yksi 12 megapikselin kamera ja eteen yksi 7 megapikselin kamera.OnePlus Nord puolestaan voittaa monipuolisuudellaan, sillä laitteessa on yhteensä kuusi kameraa . Näistä neljä on takana ja kaksi edessä.Nordin pääkamerana toimii 48 megapikselin sensori, jonka vierellä on 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, 2 megapikselin makrokamera sekä syvyystunnistuskamera. Näistä kaksi ensimmäistä ovat hyviä ja kaksi jälkimmäistä kohtuullisen huonoja, jopa hyödyttömiä.Vaikka iPhone SE sisältää vain yhden kameran takana, saa puhelimella otettua varsin laadukkaita otoksia. Tärkeä osa kuvaamista on puhelimen sisällä sykkivä erittäin tehokas Apple A13 Bionic -alusta.Videon osalta iPhone SE saattaa olla hieman parempi vaihtoehto laadukkaamman 4K 60fps -videon ansiosta.Etupuolella Nord tarjoaa myöskin monipuolisemman vaihtoehdon, sillä omaa naamaa voi kuvata pääkameralla ja ultralaajakulmakameralla, jolloin kuviin saa helposti mahtumaan useamman henkilön.Näytön osalta puhelimet myöskin eroavat täysin, sillä OnePlus Nord tarjoaa ison, laadukkaan AMOLED -näytön ja iPhone SE puolestaan tarjoaa nykymittapuulla pienen näytön.OnePlussan AMOLED-näyttö on kooltaan 6,44 tuumaa ja toimii 1080 x 2400 resoluutiolla sekä 90 hertsin virkistystaajuudella. Applen laitteessa on vain 4,7 tuuman HD LCD -näyttö.Applen näytön ylä- ja alapuolella on myöskin erittäin paksut reunat, joista alareunaan on lisätty vanhanaikaisempi Touch ID ‑sormenjälki­tunnistin, kun Nordin reunat ovat kapeat ja sormenjälkitunnistin on näytön alla.Toisaalta pienen näytön ansiosta iPhone SE on selkeästi pienempi kooltaan (138,4 x 67,3 x 7,3 mm vs 158.3 x 73.3 x 8.2 mm), jonka myötä iPhone SE on tällä yksi parhaista pienistä älypuhelimista . Lisäksi iPhone SE painaa vain 148 grammaa, kun Nordista painoa löytyy noin 40 grammaa enemmän.Hinnan kurissa pitämiseksi molemmat valmistajat ovat joutuneet karsimaan muutamista ominaisuuksista. Apple kuitenkin panosti rakenteeseen hieman enemmän lasisen etu- ja takapaneelin sekä alumiinirungon myötä. Applen laite tarjoaa myöskin IP67-luokituksen.Nord on puolestaan valmistettu lasista edestä ja takaa, mutta rungon materiaaliksi on valittu muovi eikä puhelin tarjoa virallista IP-luokitusta veden- ja pölynkestävyyden suhteen.Pienen koon takia SE sisältää pienen akun 1821 mAh, joka ei välttämättä riitä edes koko päivän käyttöä. Nord puolestaan tarjoaa 4115 mAh akun, joka käytöstä riippuen tarjoaa jopa parin päivän ajan sekä huomattavasti nopeamman 30 watin latauksen, sillä iPhone SE:n mukana toimitetaan erittäin hidas 5 watin laturi. Puhelin toki tukee 18 watin latausta erillisellä laturilla.SE:n eduksi voidaan kuitenkin mainita Qi-teknologiaa käyttävä langaton lataus.Apple iPhone SE sisältää käytännössä tämän hetken tehokkaimman järjestelmäpiirin eli Apple A13 Bionicin. Se ei kuitenkaan tarjoa uuden sukupolven 5G-yhteyksiä Nordin Snapdragon 765G -alustan tapaan.Molemmat piirit kuitenkin tarjoavat jokapäiväiseen selaamiseen ja muihin toimintoihin riittävästi suorituskykyä.Tallennustilan osalta asiat kuitenkin eroavat, sillä iPhone SE:n edullisin versio (499 euroa) tarjoaa vain 64 gigatavua tallennustilaa, kun puolestaan Nordin edullisin versio (399 euroa) tarjoaa 128 gigatavua tallennustilaa.iPhone SE:n 128 gigatavun versiosta joutuukin jo maksamaan 549 euroa ja 256 gigatavun versiosta 669 euroa. Nordin 256 gigatavun version puolestaan saa 499 eurolla, joka myös nostaa keskusmuistin määrän 12 gigatavuun.Luonnollisesti käyttöjärjestelmien osalta löytyy merkittävä ero, kun toisessa käytetään Androidia ja toisessa iOS:ää.Apple pitää hyvää huolta puhelimistaan tuomalla usean vuoden ajan päivityksiä käyttöjärjestelmään. Myöskin SE:n voidaan olettaa saavan useita käyttöjärjestelmäpäivityksiä seuraavien vuosien aikana, mikä on erinomainen juttu, jos pidät puhelimen käytössä usean vuoden ajan.Toisaalta OnePlus lupaa tuoda Nordiin kahden vuoden ajan päivityksiä käyttöjärjestelmään sekä kolmen vuoden ajan päivityksiä tietoturvaan, joka on keskihintaluokan Android-maailmassa harvinaisempaa.iPhone SE hyödyntään äänentoistossa stereokaiuttimia, kun Nordissa joutuu tyytymään yhteen. Kumpikaan ei tarjoa enää perinteistä kuulokeliitäntää, joten langallisesti ääntä voi kuunnella iPhonen kohdalla Lightning-liitännän kautta ja Nordin kohdalla USB-C -liitännän kautta.