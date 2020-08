Minkälaisia ovat alle 100 euron puhelimet?

Parhaat puhelimet alle 100 euroa

Koulujen alku lähestyy ja tarve kasvaa edullisille puhelimille, joita voi jakaa lapsille, lapsenmielisille tai helposti puhelimia rikkoville.on sellainen, johon löytyy vaihtoehtoja melkoisen vähän, mutta muutamat hyvät puhelimet silti kannattaa huomioida ennen kuin laittaa liikaa rahaa puhelimeen.Koostamme tässä listan puhelimia, jotka sopivat joko lapsen tai nuoren ensimmäiseksi puhelimeksi, kakkospuhelimeksi kalliimman jäädessä kotiin tai varapuhelimeksi mökille tai kotiin.Hinnat on tarkistettu kirjoitushetkellä, joten ne saattavat muuttua hieman ajan saatossa. Pääsääntöisesti puhelinten vanhetessa hinta kuitenkin tippuu muiden laitteiden tavoin.Katso myös:Alle 100 eurolla saa käytännössä vain peruskäyttöön tarkoitetun matkapuhelimen tai älypuhelimen. Tällaisista puhelimista löytyy yleisesti maksimissaan vain HD+-resoluutiolla varustettu näyttö, yksi tai erittäin harvassa tapauksessa kaksi kameraa ja 16 tai 32 gigatavua sisäistä tallennustilaa.Nämä halvat puhelimet sopivat parhaiten vain kevyeen käyttöön, kuten kevyeen netin selaamiseen ja viestittelyyn WhatsAppilla. Jos tarkoituksena on pelata enemmän pelejä tai muuten käyttää puhelinta tehokkaammin, kannattaa suunnata katseet hieman kalliimpiin malleihin. Myöskin vähäinen sisäinen tallennustila on nopeasti täynnä, jos tarkoituksena on asennella useita sovelluksia tai pelejä. Toki monista halvoista puhelimista löytyy myös muistikorttipaikka, jolla saa lisättyä kätevästi ja kustannustehokkaasti tallennustilaa.Kamera on nykypäivänä puhelimen yksi tärkeimmistä ominaisuuksista. Puhelimia markkinoidaan monesti kameran megapikselin määrällä, mutta se ei kerro kaikkea kuvanlaadusta. Laatuun vaikuttaa muun muassa linssien ja sensorien laatu sekä ohjelmisto. Tässäkin kohtaa siis kannattaa miettiä muita vaihtoehtoja, jos kamera on sinulle yksi tärkeimmistä ominaisuuksista. Näiden edullisten puhelimien kamera on kuitenkin hintaansa nähden hyvällä tasolla hyvässä valaistuksessa.Halpojen puhelimien parhaimpina puolina voidaan pitää yleisesti hyvää akkukestoa, sillä vähävirtaiset piirit sekä näytön alhainen resoluutio kuluttavat vähemmän virtaa. 89 euroa ) on HMD Globalin edullinen peruspuhelimia, josta löytyy hieman älykkäitä ominaisuuksia. Tätä ei ole varsinaisesti tarkoitettu korvaamaan älypuhelinta, vaan Nokia 2720 Flip on tarkoitettu sellaisille, jotka etsivät edullista ja helppokäyttöistä puhelinta. Puhelimesta löytyy fyysinen näppäimistö, hyvä akkukesto, muutamia sovelluksia (esimerkiksi WhatsApp) ja KaiOS -käyttöjärjestelmä.Nokia 2720 Flip on niin sanottu simpukkapuhelin, jonka värivaihtoehdot ovat musta ja harmaa.Lue myös: Nokia 2720 Flip julkaisu HMD Globalilta löytyy myös edullisemman hintaluokan älypuhelimia Android-käyttöjärjestelmällä, kuten. Tämän puhelimen normaalihinta on yli 100 euroa, mutta sitä on myös myyty noin 79 eurolla viime aikoina . Nokia 2.3 kuuluu Android One -ohjelmaan, joten sen pitäisi saada aktiivisesti myös päivityksiä jatkossa parin vuoden ajan Ominaisuuksien puolesta puhelimesta löytyy 4000 mAh akku, 2 gigatavua keskusmuistia, 32 gigatavua sisäistä tallennustilaa (lisää saa muistikortilla), 6,2" HD+ -näyttö, 12 + 2 megapikselin kaksoiskamera ja 5 megapikselin etukamera, joka on sijoitettu pieneen näyttöloveen.Lue myös: Nokia 2.3 julkaisu on myös erinomainen vaihtoehto tässä hintaluokassa, mikäli puhelin löytyy alle 100 euron hinnalla . Laitteesta löytyy nimittäin 64 gigatavua sisäistä tallennustilaa, 4 gigatavua keskusmuistia, 13 + 2 megapikselin takakamerat, 3000 mAh akku, 6,1-tuumainen HD+ -näyttö ja sormenjälkilukija.