OnePlus Nord myyty loppuun useissa maissa

Tilanne OnePlussan oman verkkokaupan sivuilla 2.9.2020

elokuun alussa myyntiin tulluton kerännyt kehuja medioissa ja käyttäjiltä lähhes varauksetta. Mekin hehkutimme 400 euron puhelinta omassa arvostelussamme kenties parhhaaksi kompromissiksi mitä voi tässä hintaluokassa tehdä.Kehut ovat ilmeisesti kantautuneet myös ostajien korviin, sillä Nord jyräsi itsensä Suomessakin kaikkien operaattoreiden myydyimpien puhelinten listoille elokuussa.Nyt näyttää vvain siltä, että OnePlus on aliarvioinut puhelimen menestyksen, sillä OnePlusssan oma verkkokauppa tarjoaa ei-oota OnePlus Nordin edullisemmalle, 399 euroa maksavalle mallille ympäri Eurooppaa. mukaan tilanne on sama kaikissa Euroopan paissa, Britanniaa lukuunottamatta.Suomessa tilannetta onneksi auttaa se, että puhelinta on myynnissä laajalti myös jälleenmyyjien ja operaattoreiden kautta, mutta sielläkin varastot tuntuvat olevan hupenemassa. Nopealla tarkistuksella mm.ilmoitti edullisemman OnePlus Nordin saatavuudeksi syyskuun lopun jasyyskuun 16. päivän.Tarkemmin edullisemman OnePlus Nordin saatavuustietoja eri jälleenmyyjiltä voi selailla täältä:OnePlus Nordin satasen kalliimman mallin osalta tilanne on parempi. 256GB tallennustilalla ja 12GB keskusmuistilla varustettua 499 euron versiota tuntuu olevan saatavilla sekä OnePlussan omasta kaupasta että jälleenmyyjien kautta:Mielenkiintoista onkin nähdä, ehtiikö toimitusten tilanne parantua ennen seuraavien OnePlussan mallien julkaisua. Syksyksi odotetaan sekä jo vuotanutta OnePlus 8T -sarjaa että huhuttua superedullista alle 200 euroa maksavaa OnePlus Clover-mallia