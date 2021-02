Nämä asiat tiedetään tulevasta Android 12 -käyttöjärjestelmäversiosta

Ulkonäkö ja widgetit

Google julkistanee uuden-käyttöjärjestelmäversion tämän vuoden syyskuussa. Ennen valmista versiota ja jakelua käyttöjärjestelmästä nähdään muutamia kehittäjille suunnattuja testiversioita. Ensimmäinen testiversio julkaistaan todennäköisesti jo pian, jonka jälkeen käyttöjärjestelmästä tiedetään enemmän.Tulevasta Android 12 -versiosta on kuitenkin paljastunut etukäteen jo tietoa muun muassa kuvakaappausten muodossa, jotka antavat esimakua tulevasta versiosta. Myös muista tulevista ominaisuuksista on tihkunut tietoa, joten keräsimme tärkeimmät tiedot yhdeksi listaksi.Nämä kuvat paljastavat muun muassa uusitun ilmoitusalueen, joka ei ole enää läpinäkyvä, vaan vuotaneiden kuvien mukaan vaalean beigen värinen. Jo Android 11 tuttu jaottelu keskusteluiden ja muiden ilmoitusten välillä jatkuu myös Android 12:ssa. Lisäksi yksittäisten ilmoitusten pyöristetyt kulmat ovat aiempaakin pyöristetymmät.

Tältä mahdollisesti näyttää Android 12:n ilmoitusalue.

Yksityisyys

Sovelluspari -toiminto

Jatkuva kuvakaappaus

Käyttämättömien sovellusten lepotila

Wi-Fi-salasanan jakaminen Nearby Share -toiminnolla

Puhelimen takaosan napautus

Helpompi tapa käyttää kolmannen osapuolen sovelluskauppoja

Android Runtime -komponentin jakelu

Kotinäkymään on tulossa widget eli pienoisohjelma, joka näyttää avoinna olevat keskustelut yhdessä näkymässä, riippumatta käytettävästä viestintäsovelluksesta. Muutenkin Androidin widgetien ulkonäkö ja ominaisuudet voivat saada muutosta.Android-käyttöjärjestelmä tunnetaan monipuolisista kustomointimahdollisuuksista, sillä käyttäjä voi helposti vaihtaa taustakuvaa, mukauttaa kotinäkymän kuvakkeita tai vaikkapa vaihtaa aloitusnäyttösovelluksen kolmannen osapuolen vaihtoehtoon.Android 12:n myötä käyttäjä voi vaihtaa pää- ja korostusvärit, joten käyttäjä voi mukauttaa entistä enemmän käyttöjärjestelmää omaan makuun ja muuhun teemaan sopivaksi. Vastaavanlaisia toteutuksia on nähty jo valmistajien omissa käyttöliittymissä.Google jatkaa yksityisominaisuuksien kehittämistä. Kuvavuotojen perusteella Android 12 näyttää näytön yläreunassa, mikäli sovellus käyttää parhaillaan kameraa tai mikrofonia. Vastaavanlainen ominaisuus löytyy jo Applen iOS -käyttöjärjestelmästä.Tähän liittyen Yksityisyys -valikko on saamassa parannusta, sillä kuvien mukaan näitä oikeuksia pystyy ottamaan helpommin ja nopeammin pois käytöstä.Android on mahdollistanut jo hyvän aikaa kahden sovelluksen käytön samaan aikaan jaetun näytön näkymässä.Ominaisuuden käytettävyys on nousemassa paremmaksi uuden Sovelluspari -toiminnon myötä, joka mahdollistaa kahden sovelluksen avaamisen yhdellä klikkauksella.Vastaavanlainen toiminto on ollut saatavilla jo esimerkiksi Samsungin puhelimilla.Myös muiden valmistajien omista käyttöliittymistä tuttu jatkuva kuvakaappaus on tulossa osaksi vakio-Androidia.Ominaisuus mahdollistaa yhtenäisen kuvakaappauksen ottamisen esimerkiksi pitkästä artikkelista, joten montaa erillistä kuvakaappausta ei tarvitse ottaa.Mahdollinen uusi ominaisuus voi olla käyttämättömien sovellusten siirtäminen lepotilaan, jolloin ne eivät vie niin paljon tilaa puhelimen muistista, mutta eivät kuitenkaan kokonaan poistu puhelimesta.Ominaisuus saattaa olla hyödyllinen etenkin edullisemman hintaluokan puhelimille, joissa on käytössä vähemmän tallennustilaa.Pitkien ja vaikeiden Wi-Fi-salasanojen jakaminen esimerkiksi kaverille helpottuu Android 12 -version myötä.Aiemmin jakaminen on onnistunut QR-koodien avulla, mutta nyt Google aikoo helpottaa tätä toimintoa hyödyntämällä jo olemassa olevaa Nearby Share -jakotoiminnolla.Google on tuomassa ainakin Pixel-puhelimille Applen iPhone-puhelimista tutun Takaosan napautus -ominaisuuden Ominaisuuden avulla pystyy napauttamaan laitteen takaosaa, joka aktivoi esimerkiksi kuvakaappauksen ottamisen tai vaikkapa Google Assistant -avustajan käynnistämisen.Android mahdollistaa jo nyt sovellusten asentamisen Google Play -sovelluskaupan lisäksi kolmannen osapuolen sovelluskaupoista. Asentaminen on kuitenkin hieman kömpelöä, eikä muut sovelluskaupat pysty päivittämään sovelluksia automaattisesti taustalla Google Playn tapaan.Tähän on kuitenkin tulossa muutos Android 12 -käyttöjärjestelmän myötä.Siirtämällä ART:n erilliseen jakeluun Google voi halutessaan pakottaa mm. Androidin ytimeen keskittyvät turvallisuuspäivitykset suoraan käyttäjien laitteisiin, vaikka laitevalmistajat eivät olisi paikkausta löydettyyn tietoturva-aukkoon vielä tehneetkään.Lähteet: XDA-Developers ja Android Central