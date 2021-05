Parhaat puhelimet alle 200 euroa (2021 kesä)

Minkälainen on alle 200 euron puhelin?

Alle 200 euron puhelimien valikoima on varsin hyvä. Tämän hintaluokan puhelimet sisältävät kohtuullisesti ominaisuuksia, vaikkakin muutamissa asioissa joudutaan säästämään, jotta hinta pysyy alhaisena.Alle 200 euron puhelimet eivät tietenkään pärjää suorituskyvyn, kameran tai näytön suhteen kärkipään puhelimille, mutta yleiseen käyttöön sekä valokuvaukseen hyvässä valaistuksessa alle 200 euron puhelin on varsin näppärä peli. Akkukesto on yleensä näiden laitteiden vahvimpia puolia.Yleisesti voidaan sanoa, että alle 200 euron puhelin tekee jo monta asiaa hyvin hintaansa nähden, joten ne sopivat useimmille, jotka etsivät edullista puhelinta.Tämän hintaluokan puhelimien tyypillisiin ominaisuuksiin lukeutuvat HD+ -näyttö tai myöskin joidenkin puhelimien kohdalla Full HD+ -näyttö, vähintään 32 gigatavua sisäistä tallennustilaa sekä vähintään laadukas pääkamera. Näytöt ovat tyypillisesti isohkoja tässä hintaluokassa.Suorituskyky yltää joidenkin puhelimien kohdalla jopa erittäin hyvälle tasolle, vaikka ihan huippuluokan tehokkuudesta on turha haaveilla. Tyypillisesti alle 200 euron puhelimella pärjää erittäin hyvin sosiaalisen median selaamisessa sekä kevyemmän puoleisessa pelaamisessa.

Parhaat puhelimet alle 200 euroa

Poco M3

Redmi Note 9T

Nord N10 5G

Nokia 5.4

Moto G50

Monet tämän hintaluokan puhelimista tarjoavat erittäin hyvää akunkestoa 4000 mAh akulla ja lisäksi jotkut mallit tarjoavat peräti 5000 mAh akun. Kevyellä käytöllä puhelimella voi pärjätä helposti parin päivän ajan.Pääkameran osalta osa puhelimista tarjoaa jopa 48 megapikselin sensoria, vaikka megapikselin määrä ei kerro kaikkea kuvanlaadusta. Yleisesti tämän hintaluokan puhelimet ovat kuitenkin suhteellisen hyviä laitteita kuvaamiseen valoisissa olosuhteissa. Lisäksi useat puhelimet tarjoavat pääkameran rinnalle ultralaajakulmakamera sekä makrokameran.Kovaa nousua Suomessa tekevältälta löytyy useita vaihtoehtoja tässä hintaluokassa. Näistä yksi uusimmista on Poco-brändin alla kulkeva. Tässä puhelimessa on iso ja tarkka näyttö, joten se sopii yhdessä stereokaiuttimien kanssa mediankulutukseen. Lisäksi puhelimessa on 128 gigatavua tallennustilaa, kohtuullisesti suorituskykyä, massiivinen 6000 mAh akku ja 48 megapikselin pääkamera. Hintaa löytyy vain 169 euroa Lue: Poco M3 arvostelu Xiaomin valikoimista löytyy myös yksi tämän edullisimmista 5G-puhelimista:. Tämä puhelin tuli myyntiin 249 eurolla, mutta nykyään kyseisen luurin saa itselleen vain 149 eurolla . 5G-yhteyksien lisäksi tarjolla on iso näyttö, joka toimii Full HD+ -resoluutiolla. Näyttöä on tukemassa stereokaiuttimet ja virtaa saa paljon 5000 mAh akusta.Lue: Redmi Note 9T arvostelu Enemmän lippulaivaluokan puhelimista tunnettu OnePlus lähti haastamaan viime vuoden puolella alemman hintaluokan puhelimia Nord-sarjalla. Näistätuli myyntiin 299 euron hintalapulla, mutta nykyään puhelinta myydään 199 euron hinnalla 5G-yhteyksien lisäksi tämä laite sisältää 6,49-tuumaisen Full HD+ -näytön, jossa on 90 hertsin virkistystaajuus. Sisäistä tallennustilaa on 128 gigatavua. Sisällä on 4300 mAh akku, joka tukee nopeaa latausta 30W latuksen muodossa.Lue: OnePlus Nord N10 5G arvostelu 149 eurolla saa puolestaan Nokia 5.4 -puhelimen. Puhelin tarjoaa kohtuullisesti suorituskykyä Snapdragon 662 -piirin myötä, jonka lisäksi puhelimessa on 4000 mAh akku sekä 64 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Näyttö on kookas, mutta tarkkuus yltää edelleen vain HD+ -tasolle. Android 10 -käyttöjärjestelmään on luvassa kaksi vuotta käyttöjärjetelmäpäivityksiä sekä kolmen vuoden ajan tietoturvapäivityksiä, jotka ovat vahvuus tässä hintaluokassa.Motorolalta on tarjolla tähän hintaluokkaan. Tämä puhelin tarjoa 199 eurolla 5G-yhteydet Snapdragon 480 5G -järjestelmäpiirin myötä. Edessä on 90 hertsin virkitystaajuudella toimiva 6,5-tuumainen HD+ -näyttö. Muita ominaisuuksia ovat pitkä akunkesto 5000 mAh akulla, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, NFC sekä Bluetooth 5.0.Jos etsinnässä on vieläkin halvempi puhelin, kannattaa katsoa parhaat tarjoukset alle 100 euron puhelimista Hintaoppaan sivuilta Katso myös muut hintaluokat: