Samsung järjestää Galaxy Unpacked Part 2 -julkaisutilaisuuden 20. lokakuuta

on kertonut järjestävänsä Galaxy Unpacked Part 2 -julkaisutilaisuuden 20. lokakuuta. Tilaisuus on katseltavissa Samsungin YouTube-kanavan välityksellä Suomen aikaa klo 17.00.Tilaisuuden annista ei ole varmaa tietoa.Samsungin julkaisemassa videossa erilaisia sovelluskuvakkeita pakataan laatikoihin, joka saattaa viitata One UI 4 -käyttöliittymäversion esittelyyn.Voi olla, että tilaisuudessa esitellään pitkään huhuttu Galaxy S21 FE -puhelinmalli. Kyseisestä puhelinmallista on myös huhuttu, että se on kokonaan peruttu Samsungin tiedotteessa viitataan väreihin, joka saattaa tarkoittaa, että tilaisuudessa esitellään uusia värivaihtoehtoja tietyille puhelinmalleille. Toisaalta viime vuoden Galaxy S20 FE -puhelinmalli julkaistiin useina eri värivaihtoehtoina, joten tämä saattaa vihjata juurikin Galaxy S21 FE -mallin julkaisuun.

Samsungin tilaisuus järjestetään keskiviikkona, jolloin tiedot viimeistään varmistuvat. Tätä ennen nähdään muita laitteita, sillä Apple pitää oman tilaisuuden maanantaina ja Google esittelee Pixel 6 -puhelimet tiistaina 19. lokakuuta