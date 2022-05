OnePlus julkaisee tällä viikolla globaalisti kolme uutta tuotetta

on vahvistanut järjestävänsä Nord -lanseeraustapahtuman tällä viikolla.Tapahtuma pidetään torstaina 19. toukokuuta, klo 17.00 (Suomen aikaa). Tapahtumaa voi seurata OnePlussan YouTube-kanavalta.Tilaisuudessa esitellään kolme tuotetta Nord-sarjaan. Puhelimien osalta esitelläänjasekä audio-kategoriaan kuuluvat–langattomat kuulokkeet.OnePlus Nord 2T 5G toimii jatkajana Puhelinvertailun testissä hyvin menestyneelle Nord 2 5G:lle . Kyseessä on kuitenkin varsin pieni päivitys.OnePlus on itse paljastanut Nord 2T 5G:n käyttävän 80W SuperVOOC –pikalatausteknologia, joka löytyy OnePlus 10 Prosta. Kyseistä pikalatausteknologiaa on käsitelty OnePlus 10 Pro arvostelussa

OnePlus Nord Buds

Nord 2T 5G:n tehoista vastaa MediaTek Dimensity 1300 -piiri. Muita tietoja voi katsella tästä jutusta , sillä kyseinen puhelin päätyi aiemmin vuodon kohteeksi. Lisäksi OnePlus paljastaa nettisivuillaan kameran tiedot virallisesti vielä ennen julkaisua.Nord CE 2 Lite 5G puolestaan sijoittuu Nord CE 2:n alapuolelle. Nord CE 2 on myös testattu Puhelinvertailun toimesta Nord CE 2 Lite 5G on jo julkaistu aiemmin muualla. Tässä laitteessa on esimerkiksi Snapdragon 695 ​5G-piirisarja, 5000 mAh akku 33 watin latauksella, 64 megapikselin pääkamera ja 120 hertsin näyttö.OnePlus Nord Buds -kuulokkeet on myös julkaistu aiemmin muualla. Näissä kuulokkeissa käytetään 12,4 mm:n Titanium-kaiutinelementtejä, jotka tarjoavat OnePlussan mukaan syvän basson ja ainutlaatuisen OnePlus-äänikokemuksen edulliseen hintaan.IP55-luokituksen omaavat kuulokkeet tarjoavat 7 tunnin edestä kuunteluaikaa ja yhteensä kuuntelua riittää kotelon kanssa 30 tunniksi. Kotelo latautuu USB-C -liitännän kautta. 10 minuutin lataus tuottaa 5 tuntia lisää virtaa.