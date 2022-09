Äänekäs vähemmistö niitä halusi, mutta ei suostunut maksamaan - Onko pienten puhelinten aikakausi lopullisesti ohi?

Kännyköiden koot ovat kasvaneet vuosi vuodelta kohti vanhojen tablettien kokoluokkaa. Vastapainona tälle netissä on aika ajoin ilmennyt voimakastakin huutelua pienten puhelinten puolesta, jossa on toivottu valmistajilta myös pieniä vaihtoehtoja valikoimaansa.Tähän huutoon ovat vastanneet muutamat valmistajat, vaihtelevin tuloksin.Mutta kaikkein tärkein mielenkiinnon kohde on ollut. Apple ilmeisesti päätti kokeilla asiaa tosissaan vuonna 2020 ja julkistiyhteydessä myös täysin uuden, pienikokoisen mallin,iPhone mini oli siinä mielessä merkittävä julkistus, että se oli käytännössä identtinen muihin "oikeisiin" iPhone-malleihin - ainoastaan fyysinen koko oli pienempi. Joten kerrankin kuluttajat pystyivät äänestämään lompakollaan pienten puhelinten puolesta - sama puhelin, mutta pienempänä, tätähän sitä toivottiin..?Valitettavasti todellisuus näytti nurjan puolensa.Jo vuoden 2021 alussa näytti siltä, että pienin iPhone ei yksinkertaisesti kiinnosta kuluttajia . Mutta Apple uskoi kuitenkin edelleen konseptiin ja julkisti syksyllä 2021 iPhone 13 minin , samalla konseptilla: täsmälleen sama iPhone, ainoastaan pienempi.Lopulta kaikessa bisneksessä käy niin, että raha puhuu. Kuluttajia pieni puhelin ei kiinnostanut ja vuoden 2022 iPhone 14 -mallisto teki täydellisen suunnanmuutoksen: iPhone 14 miniä ei koskaan julkaistu ja sen sijaan markkinoille tuotiin perusmallia isompi iPhone 14 Plus Myös Android-maailmassakin sama tilanne toistuu vuodesta toiseen. Pieniä huippukännyköitä on olemassa, mutta niille ei tunnu löytyvän ostajia.jo useamman vuoden ajan, mutta yksikään listan malleista ei tunnu nousevan myyntilistojen kärkikahinoihin.Tämä siitäkin huolimatta, että esimerkiksi kesällä julkaistu Asus Zenfone 9 on yksi parhaista huippu-Androideista mitä olemme koskaan testanneet. Ja pienestä koostaan huolimatta puhelin pyyhkii myös akkukestonsa osalta lattiaa kertaluokkaa isommilla kilpailijoillaan.

Mutta... Applen kokeilua ovat varmasti seuranneet suurella mielenkiinnolla niinjaemoyhtiö BBK. Ja jos edes Apple ei onnistu myymään pieniä huippukännyköitä... miksi ihmeessä muiden valmistajien pitäisi edes vaivautua?Kenties pienet huippuluurit jäävät pieneksi erikoisuudeksi, jossa Asus jajakavat prosentin murto-osien kokoisen markkinan keskenään ja muut valmistajat jatkavat marssiaan kohti seitsemän tuuman kokoisia kännyköitä.