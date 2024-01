Kas näin, Apple päätti haistattaa pitkät EU:lle - sovelluskehittäjien elämästä tulee todella kallista Euroopassa

kuristusote iPhonejen ja iPadien käyttöjärjestelmästä on ollut täydellisen tiukka. Tiukempi kuin millään muulla käyttöjärjestelmällä. Microsoft ja Google eivät ole koskaan pyrkineet rajoittamaan aivan täydellisesti oman alustansa kaikkia osa-alueita - ja Applekaan ei tee niin macOS:n osalta.Mutta yhtiön ydinliiketoiminta onkin vuosi vuodelta siirtynyt pois laitemyynnistä ja varsinainen iso raha tehdään sillä, miten iPhone-käyttäjät puhelimiaan käyttävät.Yhtiö on vuosikausien ajan veloittanut sovelluskehittäjiltä muhkean 30 prosentin "Apple-veron" kaikesta mahdollisesta, mitä iPhone-sovellusten kautta on ostettu. Siivu on pitänyt maksaa peleistä ja sovelluksista, mutta myös pelien sisäisistä ostoksista ja jopa suoratoistopalveluista, jos tilaus on aloitettu iPhonen sovelluksen kautta. Aivan oikein: jos aikoinaan olet tilannut musiikin tai elokuvien suoratoistopalvelun iPhone-sovelluksen kautta, on jokaisesta kuukausimaksusta sujahtanut iso siivu suoraan Applelle.



Asiasta syntyi lopulta todella iso riita , kun ensimmäinen valtava kehittäjä päätti haastaa tilanteen. Peliyhtiöjulisti avoimen sodan Applen ja Googlen "verotusoikeutta" vastaan. Riidan seurauksena iPhoneilta Fortniten täysversio katosi pysyvästi vuonna 2020 Kiistan jälkilöylyt ovat olleet valtavat, sillä julkisen kritiikin alla Apple suostui puolittamaan perimänsä komissiot isolta osalta sovelluskehittäjistä.Mutta iso pyörä oli jo lähtenyt pyörimään. Yhdysvaltain viranomaiset tutkivat parhaillaan , pitääkö Apple pakottaa sallimaan sovellusten lataaminen iPhoneille muualtakin kuin Applen omasta App Storesta.EU:ssa tuo vaatimus tulee voimaan maaliskuussa, kun Euroopan Unionin Digital Markets Act -laki astuu täydellä voimallaan käyttöön. Lain mukaan Applen iPhone-ekosysteemi on yksi ns. portinvartijoista, joiden täytyy avata järjestelmiään jotta reilu kilpailu olisi mahdollista.Sovellusten osalta tämä tarkoittaa kahta asiaa: pian saapuvan iOS 17.4 -päivityksen jälkeenja toisekseenNäistä jälkimmäinen on sovelluskehittäjille tärkeämpi tekijä. Androidilla muut kuin Google Play -sovelluskaupat ovat aina olleet sallittuja, mutta eivät tavalliset käyttäjät löydä niihin. Joten pelien ja sovellusten kehittäjien on pakko olla kännykän virallisessa sovelluskaupassa. Näin ollen se, että Apple ei voi enää napata 15-30% siivua itselleen sovellusten tuloista, on kehittäjien näkökulmasta tärkeämpi seikka.iPhonen pelit voivat siis tarjota Euroopassa jatkossa mahdollisuuden ostaa peliin lisäosia - ja siirtää käyttäjän tekemään maksun vaikkapa Paypaliin tai pelifirman omaan maksupalveluun. Ja näin ollen Apple ei saisi myynnistä senttiäkään. Ja tämähän on ollut lain tarkoituskin, eli mahdollistaa maksuvälittäjien kilpailuttaminen.Mutta Apple ei nähtävästi halua luopua tuloistaan: yhtiö kertoi eilen tuovansa Eurooppaan täysin uuden järjestelyn sovelluskehittäjille.Uudessa mallissa sovelluskehittäjät joutuvat valitsemaan pysyvätkö nykyisessä mallissavai haluavatko käyttää jotain muuta maksuvälittäjää.Jos pelifirma tai sovelluskehittäjä valitsee jälkimmäisen vaihtoehdon,, mikäli sovellusta ladataan yli miljoona kertaa. Lisäksi uudet ehdot mahdollistavat myös Applen maksujärjestelmän käytön, mutta silloin Apple perii kaikista maksutapahtumista 3% komission sekä hieman aiempaa pienemmän oman "veronsa".Käytännössä 10 miljoonaa latausta vuodessa keräävä, kohtuullisen suosittu sovellus joutuu maksamaan Applelle uusilla käyttöehdoilla noin neljäsataatuhatta dollaria vuodessa.Erityisen julma rakenne on sovelluksille, jotka ovat suosittuja, mutta jotka eivät kerää kovinkaan suurta liikevaihtoa myyntien ja lisäominaisuuksien myynnin kautta.Mielenkiintoiseksi tilanteen tekee se, että EU tulee arvioimaan Applenkin uusien sääntöjen yhteensopivuutta EU:n lain kanssa hyvinkin pian lain voimaantulon jälkeen.