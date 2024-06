Arvostelussa ensimmäinen OnePlussan pikalatausta tukeva varavirtalähde: Sharge x OnePlus Pouch on kaunis ja nopea virtapankki, vain pienillä kauneusvirheillä

Sharge x OnePlus Pouch arvostelu - Kaunis varavirtalähde, joka tukee OnePlussan pikalatausta

OnePlus on ollut tunnettu kännyköidensä hurjista latausnopeuksista jo vuosien ajan. Mutta yhtiön pikalatauksessa on aina ollut se ongelma, että yhtiö käyttää omaa, epästandardia SuperVOOC -lataustekniikkaansa. Omasta teknologiasta seuraa se, että tavallista USB PD -latausta käyttävien latureiden kanssa ei saavuteta OnePlussan puhelimille tuttuja hurjia latausnopeuksia, vaan jäädään "vain" noin 15-20W nopeuksiin parhaimmassakin tapauksessa. Ongelmaa on pahentanut se, että OnePlussan puhelinten kanssa yhteensopivia, SuperVOOC -pikalataavia latausratkaisuja on ollut tarjolla varsin vähän. Toki parannuksia on tullut, kuten OnePlussan oma autolaturi, joka osaltaan parantaa tilannetta. Nyt OnePlus on kuitenkin yhdistänyt voimansa maailmalla varsin tunnetun Shargen kanssa ja yhteistyön tuloksena on syntynyt SuperVOOC -pikalatausta tukeva varavirtalähde. Sharge x OnePlus Pouch on 10 000 mAh varavirtalähde, jonka suunnitteluun on osallistunut OnePlussan käyttäjien yhteisö. Varavirtalähde onkin mielenkiintoinen paketti, jossa on pelkän pikalatauksen lisäksi tarjolla myös pari nerokasta design-kikkaa. Testasimme virtapankkia tositoimissa parin viikon ajan jo ennen sen virallista myyntiin tuloa. Tässäpä mietteemme Shargen ja OnePlussan yhteistyön tuloksesta. Muotoilu

Sharge x OnePlus Pouch on nimensä mukaisesti "pussukka" ja se on toteutettu varsin nerokkaalla suunnittelulla.

Varavirtalähde itsessään on reilun kämmenen kokoinen, pyöristetty pötkö, joka noudattelee värimaailmaltaan OnePlussan valkoisen ja punaisen värejä.

Mutta varavirtalähteen varsinaiset jipot löytyvät siitä, miten se yhdistelee muut liikkuvat osat itseensä. Ensinnäkin varavirtalähteen sivuilta löytyy pienet kolot, joiden vierestä löytyvät vapautuspainikkeet. Akkupaketin mukana toimitettava USB-C -latausjohto sisältää koloihin sopivat vastakappaleet ja johdon saa näistä naksautettua kiinteästi kiinni varavirtalähteeseen. Eli johto ei mene repussa tai matkalaukussa hukkaan, kun se on pysyvästi kiinni varavirtalähteessä - ja sen saa irrotettua painamalla klipsien vieressä olevia painikkeita, kun johtoa tarvitaan käyttöön.

Puchissa on kaksi USB-C -ulostuloa, joista molempia voi käyttää lataukseen ja päädyssä oleva portti toimii myös varavirtalähteen itsensä lataukseen. Päädystä löytyy myös Pouchin toinen kikka, nimittäin pienet magneetit.

Päädyn magneetteihin napsahtaa kiinni varavirtalähteen mukana toimitettava, täydellisesti siihen sopiva pikalaturi, joka sekin antaa ulos sekä SuperVOOC että USB PD -standardien mukaista pikalatausvirtaa. Eli päätyyn kiinnityvä palikka on itsessään myös vauhdikas OnePlus-laturi, joka puskee ulos myös muiden merkkien kanssa yhteensopivaa USB PD -pikalatausta. Laturi napsahtaa magneeteilla kiinni virtapankkiin saumattomasti ja kokonaisuus on kaunis, yhtenäinen pötkö. Ja kun koko komeus on paketissa, johdot napsautettu kiinni runkoon ja laturi kiinni virtapankkiin, voi pakettia todellakin kantaa kuin pientä käsilaukkua.

Erityismaininnan ansaitsee ehdottomasti myös Pouchin mukana toimitettava johto. Se on todella jykevä ja tukee itsessään itse asiassa 100 watin lataustehoja USB PD -standardilla, vaikka varavirtalähde itsessään ei niin vauhdikkaaseen menoon ylläkään. Johdon päät on suojattu metallisilla suojuksilla, jotka saa lukittua siten, että ne peittävät USB-C -liittimet silloin, kun virtapankki ei ole käytössä ja heiluu vaikkapa repussa. Varaustaso ilmaistaan viidellä pienellä ledivalolla ja virtapankin ainoa fyysinen painike on sen virtapainike, joka sijaitsee virtapankin kromatussa päädyssä. Sharge x OnePlus Pouch, tekniset tiedot Virtapankin paino

220 grammaa

Laturin paino

84 grammaa

Johdon pituus

50 cm

Latausteho

55W (SuperVOOC / OnePlus);

40W USB PD / QuickCharge 4.0;

20W + 20W (kahta laitetta ladattaessa)

40W USB PD / QuickCharge 4.0; 20W + 20W (kahta laitetta ladattaessa) Akkukapasiteetti

10 000 mAh

Virtapankin lataus

40W (USB PD ja SuperVOOC)

Ulkomitat

115 x 26 x 51 mm (virtapankki);

49 x 26 x 51.2 mm (laturi)

49 x 26 x 51.2 mm (laturi) Hinta

noin 80 euroa OnePlussan lataus Testasimme varavirtalähdettä useammassa eri OnePlussan kännykässä ja lataus toimi aivan kuten luvattiinkin. Eli virtapankki puski 55 watin teholla virtaa sisään OnePlussan kännykkään, jos vain puhelin suinkin tuki niin nopeaa latausta. OnePlus 12, joka tukee 100W latausta, otti kiltisti sisään tarjotut 55 wattia, eli Shargella ladattaessa päästiin reiluun puoleen siitä latausnopeudesta joka OnePlus 12:n omalla laturilla saavutettaisiin. Mutta lataus oli silti todella, todella nopeaa tavallisiin virtapankkeihin verrattuna. Laatikon pohjalta löytynyt OnePlus Nord CE 2 Lite tukee vain 33 watin latausta, joten Pouch pystyi lataamaan puhelinta yhtä nopeasti kuin puhelimen omakin pikalaturi. OnePlus 12 latautui lähes tyhjästä aivan täyteen noin 50 minuutissa Sharge x OnePlus Pouchin käsittelyssä, eli 55 watilla ladattaessa. Muiden laitteiden lataus Muiden valmistajien kännyköiden ja laitteiden osalta lataus tapahtuu USB PD -standardia tai QuickCharge -standardeja käyttäen, jolloin suurin mahdollinen Pouchin tarjoama latausteho on 40 wattia. Meillä ei ollut näppärästi saatavilla puhelimia, jotka olisivat tukeneet nopeampaa kuin 30 watin USB PD -latausta, mutta sekin riitti. Sony Xperia 1 V, joka tukee 30 watin USB PD -pikalatausta latautui täsmälleen samalla nopeudella kuin Sonyn omalla (erikseen myytävällä) USB PD -pikalaturillakin. Myös iPhonet latautuvat Pouchin avulla yhtä nopeasti kuin iPhonelle erikseen myytävällä pikalaturilla. Uusimmat iPhone 15 -sarjan mallit tukevat noin 25 watin pikalatausta, johon Pouch yltää helposti. Virtapankin itsensä lataus Usein virtapankkien yksi iso ongelma on se, että niiden itsensä lataaminen on tuskallisen hidasta. Tässäkin suhteessa Sharge on huomioinut asian varsin kiitettävällä tavalla. Virtapankki itsessään osaa ottaa sisään sekä USB PD -standardin mukaista pikalatausvirtaa että OnePlussan SuperVOOC-virtaa. Molemmilla tavoilla suurin latausteho on 40 wattia, eli varavirtalähde itsessäänkin latautuu varsin vauhdikkaasti. Toki varsin kookas 10 000 mAh akkupaketti vie enemmän aikaa tyhjästä täyteen latautumiseen kuin kännykkä, joissa tyypillinen akkukapasiteetti on noin puolet Shargen kapasiteetista. Emme mitanneet tarkkaa latausaikaa, mutta arvioisimme Pouchin latautuneen reilussa kahdessa tunnissa tyhjästä täyteen, kun käytimme mukana toimitettua pikalaturia virtapankin lataukseen. Kahta laitetta ladattaessa Valitettavasti Shargen virtapankki ei kuitenkaan aivan kaikkeen taivu, eli kahta laitetta yhtä aikaa ladattaessa ei päästä aiemmin mainittuihin huipputehoihin. Kahta laitetta pikaladattaessa on kumpikin portti rajattu korkeintaan 20 watin lataustehoon. Nopeaa toki sekin, mutta ei enää ihan huippuvauhtia. Pari kauneusvirhettä Valitettavasti Sharge x OnePlus Pouchissa on jokunen kauneusvirhe.

Pouchin laturi on saatu puristettua upeasti kasaan siten, että pistorasiaan menevät pinnit taittuvat esiin laturin sisältä silloin, kun niitä tarvitaan. Muun ajan pinnit ovat nätisti piilossa paketin sisällä. Mutta...

Riemu koskee vain amerikkalaisia käyttäjiä. Meille muille, jotka käytämme eurooppalaisia Schuko-pistorasioita tai vaikkapa brittiläisiä pistorasioita, mukana tulee pussillinen muovisia adaptereita, joilla laturin saa tökättyä myös meikäläiseen pistorasiaan kiinni. Ratkaisu toki toimii, mutta se on äärimmäisen epäelegantin näköinen alkuperäiseen, Yhdysvaltain markkinoille suunniteltuun siroon rakenteeseen nähden. Toinen rutina koskee kromattua osaa varavirtalähteestä, joka on todellinen sormenjälkimagneetti kiiltävän pintansa vuoksi. Ongelma ei ole tietenkään kuin kosmeettinen, mutta virtalähde on suunniteltu vahvasti ulkonäkö edellä - ja siinä suhteessa lähmäinen, sormenjälkiä täynnä oleva yksityiskohta häiritsee pahasti. Kolmas ja pahin ongelma Sharge x OnePlus Pouchissa on sen hinta. Tätä kirjoittaessa "pussukka" maksaa 78 euroa Shargen omassa verkkokaupassa. Päälle tulevat tietysti vielä postikulut. Vastaavan kokoisia, 10 000 mAh varavirtalähteitä saa kaupasta huomattavasti edullisemmin. Shargen osalta erikoisuus on tietysti OnePlussan SuperVOOC-pikalataus, jota mikään muu varavirtalähde ei tue. Toki, samalla hinnalla saa myös pikalaturin, jotka nekin - etenkin laadukkaammat - maksavat usein pari-kolmekymppiä. Viimeinen rutina on ainoa selkeä suunnitteluvirhe Pouchissa. Laturia ja virtapankkia yhdessä pitävät magneetit ovat juuri aavistuksen verran turhan heikot.

Laturin ja virtapankin paketti kyllä pysyy vaakatasossa pistorasiaan kytkettynä yhtenä kappaleena, mutta vain nippanappa. Pieninkin tömähdys irrottaa paketin toisistaan. Tokihan lataus onnistuu myös siten, että laturin ja virtapankin kytkee toisiinsa mukanakulkevalla johdolla, mutta se ei ole tietenkään visuaalisesti niin nätti ratkaisu - eikä se, mitä Pouchin suunnittelijat ovat selkeästi ajaneet takaa. Lisäksi ainakin eurooppalaisilla pistokeadaptereilla virtapankki roikkuu pistorasiassa hieman vinossa, kun liittimet eivät ole niin tiukasti pistorasian rei’issä kiinni kuin joidenkin muiden maiden liittimillä. Yhteenveto Sharge x OnePlus Pouch on OnePlussan ja Shargen ensimmäinen yhteistyönä syntynyt tuote, joka on syntynyt OnePlussan fanien kysynnän pohjalta. Pitkään OnePlussan mallejakin käyttäneenä ymmärrän intoilun siitä, että markkinoilla on vihdoin OnePlussan pikalatausta tukeva virtapankki. Mutta toisaalta, OnePlussan pikalataus on nykyisin niin nopea, että usein riittäisi se, että kantaa mukanaan vain OnePlussan laturia ja nappaa vartissa lisää virtaa vaikkapa kahvilan pistorasiasta. Mutta toisaalta, jos tietää liikkuvansa paikoissa, joissa sähköverkkoa tai pistorasioita ei ole helposti saatavilla, on pikalataava varavirtalähde varsin nerokas keksintö. Sen ansiosta puhelimen ei ole pakko roikkua jatkuvasti varavirtalähteen johdossa kiinni, vaan riittää, että puhelinta pikalataa virtapankista silloin tällöin. Nopea USB PD -lataus on ehdottomasti myös plussaa, eli virtapankki ei ns. happane käsiin, jos käyttäjä päättääkin vaihtaa jonain päivänä OnePlussan leiristä toiseen puhelinvalmistajaan. Pouch tukee siis pikalatauksen osalta käytännössä kaikkia kännykkävalmistajia. Mutta hinta on kova paikka. Lähes 80 euron hintalapulla Sharge x OnePlus Pouch on kokoisekseen kallis virtalähde. Mukana tuleva laturi tasoittaa hintaeroa toki merkittävästi. Pouchin potentiaalisin ostaja ostanee sen kuitenkin kahdesta syystä: innovatiivisen muotoilun vuoksi ja siksi, että se tukee OnePlussan pikalatausta. Lisäksi laturi on universaali eli toimii kaikissa maissa ja eri jännitteillä, kunhan muistaa kuskata pakettiin kuuluvia pistorasia-adaptereita matkalaukussa mukanaan. Erinomaisesti toimivana, hieman rajatulle yleisölle suunnattuna konseptina, Sharge x OnePlus Pouch on erittäin hyvin onnistunut paketti. Plussat nerokas muotoilu

mukana myös pikalaturi

laadukas USB-C -johto

OnePlussan SuperVOOC -pikalataus (55W)

tukee standardia USB PD -pikalatausta (40W)

itse virtapankkikin latautuu nopeasti (40W) Miinukset aavistuksen verran liian kova hinta

muut kuin Yhdysvaltain pistorasiat vaativat adapterin, joka pilaa hieman laturin muotokieltä

magneetit saisivat olla aavistuksen verran vahvemmat

kromiosa kerää sormenjälkiä