Arvostelussa Sony Xperia 1 VI - Tuhannen euron kännykkä kamerahifistelijöille, muistikorttipaikalla ja 3,5mm kuulokeliitännällä

Sony Xperia 1 VI arvostelu

Kännyköissä alan entinen suuruus, Sony, on kulkenut jo vuosien ajan täysin omia latujaan. Yhtiön mallisto on kaventunut vuosi vuodelta, mutta japanilaisjätti on kuitenkin halunnut pysyä mukana myös aivan huipputason kännyköiden kisassa. Tältä pohjalta Sonyn lippulaivamallisto on kulkenut Xperia 1 -malliston alaisuudessa. Loppukeväästä 2024 julkaistiin malliston tuorein tulokas, Sony Xperia 1 VI, joka on Sonyn näkemys yli tuhat euroa maksavasta huippupuhelimesta. Xperia 1 VI poikkeaa kuitenkin edeltäjistään yhdellä silmiinpistävällä erolla: Sony on tähän saakka luottanut erikoiseen, massasta poikkeavaan puhelimen "pitkultaiseen" muotoon. Eli aiemmat Xperia1:t ovat olleet kapeita, mutta pitkiä, erikoisella kuvasuhteella varustettuja tapauksia. Xperia 1 VI:n myötä Sony on luopunut tästä perinteestä ja uutuus onkin ulkoisesti huomattavasti enemmän "tavallisia" superpuhelimia muistuttava paketti. Hintalappu puhelimella oli julkistushetkellään toukokuussa 2024 silmiäkirvelevän kova: 1400 euroa. Sittemmin puhelimen hintalappu on kohtuullistunut merkittävästi, joskaan halpa se ei näin arvostelumme hetkellä, loppuvuodesta 2024, ole vieläkään - puhelin maksaa tätä kirjoitettaessa tasan tuhat euroa. Mutta mitä Sony on paketoinut omaan superpuhelimeensa? Otimme Xperian käyttöpuhelimeksi jo elokuussa ja testijaksostamme tulikin yksi historiamme pisimmistä, kun kiireiden vuoksi puhelin jäi arkikäyttöön ja odottamaan arvostelua tavallistakin pidemmäksi aikaa. Eli katsomme nyt hurjan neljän kuukauden käytön jälkeen sitä, millainen puhelin Sony oikeasti on - ja onko se hintalappunsa arvoinen. Sony Xperia 1 VI tekniset tiedot Mitat:

162 x 74 x 8,2 mm

Paino:

192 grammaa

Näyttö:

6,5 tuumaa; 1080x2340; OLED; 120 Hz;

Suoritin:

Qualcomm Snapdragon 8 gen 3

Muisti:

12 gigatavua käyttömuistia;

Takakamerat:

48 megapikselin pääkamera (f/1,9; OIS);

12 megapikselin laajakulmakamera (f/2,2)

Etukamera:

12 megapikseliä

Akku:

5000 mAh

Lataus:

30 watin USB PD -pikalataus

Käyttöjärjestelmä:

Android 14

Muuta:

5G; IP65/68-luokitus (Mitä IP-luokitukset tarkoittavat?) ;

Liitännät:

USB-C, dual-SIM, muistikorttipaikka,

Hinta:

arvosteluhetkellä 01/2025 999 euroa, tarkista hinta Muotoilu, rakenne ja ulkonäkö Sony Xperia 1 VI:n kenties merkittävin ulkoinen seikka on siinä, että siinä ei ole mitään merkittävää eroa muihin huipputason kännyköihin. Xperia 1 VI:ssa Sony on nöyrtynyt ja siirtynyt käyttämään yleistä ja tyypillistä 19,5:9 kuvasuhdetta, joka tekee puhelimesta hyvin pitkälti samannäköisen kuin kaikki muutkin tämän hintaluokan kännykät ovat - päinvastoin kuin aiemmin arvostelemamme, edeltäjänsä Sony Xperia 1 V. Toki, tarkemmalla tarkastelulla eroja löytyy edelleen, sillä Xperian takakansi on Gorilla Glass Victus -lasia, joka ei näytä tai tunnu lainkaan lasilta - se on edeltäjänsä tyyliin karhennettu juovilla, joka tekee pinnasta hieman vähemmän liukkaan ja paremmin kädessä pysyvän.

Runko on itsessään alumiinia, kuten tämän hintaluokan kännykässä toki pitääkin olla. Koko rakenteelle on annettu IP65/IP68 sertifiointi, eli puhelimen veden- ja pölyntiiviys on varsin hyvällä tolalla. Kamerat on sijoitettu Sonylle tuttuun tapaan pystytolpaksi päällekkäin. Kamerakuhmu on kohtuullisen paljon kohollaan oleva, mutta ei mitenkään häiritsevästi.

Puhelimen yläreunasta löytyy Sonylle tuttuun tapaan 3,5mm kuulokeliitäntä, joka on monelle yksi puhelimen myyntivalteista.

Puhelimen vasen kylki on täysin paljas, eli sieltä ei löydy painikkeita eikä luukkuja lainkaan.

Oikealta kyljeltä löytyvät Sonyn kaikki painikkeet: ylimpänä äänenvoimakkuuden keinusäädin, keskeltä yhdistetty virtapainike ja lukitusnäppäin ja alimpana kameran laukaisinpainike. Sormenjälkilukija on hieman rungon sisään upotettu, mutta erittäin hyvin sormeen osuvalle kohdalle sijoitettu. Kameran laukaisupainike toimii kuten sen pitääkin toimia, eli laukaisupainike avaa aina kamerasovelluksen, kevyt painaminen lukitsee tarkennuksen ja pohjaan painaminen nappaa kuvan.

Xperian alareunasta löytyy USB-C -portti latausta ja tiedonsiirtoa varten sekä yhdistetty kelkka SIM-kortille ja muistikortille. USB-portti on USB 3.2 -standardin mukainen, eli tarjoaa vauhdikasta tiedonsiirtoa, jos välttämättä haluaa dataa johdon avulla siirtää vaikkapa tietokoneelle. Käsituntumaltaan Sony on laadukkaan oloinen ja koko pitkän testijaksomme aikana mikään kohta puhelimessa ei nitissyt eikä natissut millään tavalla. Hieman kulmikas muotoilu vaati ensialkuun hieman sopeutumista, mutta mitään rakkoja ei kulmistakaan käsiin tullut. Sormenjälkilukijan sijoittelu oli oikeakätiselle käyttäjälle, peukalolla painettuna lähes täydellisellä kohdalla. Sormenjälkilukija oli myös erittäin tarkka ja herkkä, joten mitään ongelmia sen käytössä ei syntynyt. Ainoa erikoisempi havainto rakenteesta tuli sen osalta, että jostain syystä Sony Xperia 1 VI oli tavallistakin ärsyttävämpi pöydällä lappeellaan, omalla painollaan pöytää vasten maatessa käytettynä. Kamerakyhmy jotenkin väänsi puhelimen sellaiseen asentoon, että näytön käyttö "kolisteli" puhelinta pöydällä ärsyttävällä tavalla - asia tuli usein ratkaistua laittamalla jotain (lehden tai hanskan) puhelimen alle. Näyttö Sonyn Xperia 1 -sarjassa oli pitkään markkinoiden hurjimmat näytöt: pitkultaisella kuvasuhteella varustetut, valtavan suurella 4K-resoluutiolla varustetut LPTO-näytöt. Mutta Xperia 1 VI:n myötä tästä erikoisuudesta on luovuttu ja tilalle on otettu perinteisempi 19,5:9 -kuvasuhteen 6,5 tuumainen FullHD-näyttö, joka tarjoaa 1080x2340 pikselitarkkuutta. Samalla kuitenkin näyttöpaneeliin on saatu mukaan moderni LPTO-tekniikka, joka aiemmissa näytöissä oli vähän sinnepäin toteutettu. Eli nyt näyttö skaalaa todellisuudessakin 1Hz ja 120Hz virkistystaajuuksien välillä, riippuen siitä, mitä sisältöä näytöllä näytetään. Näytön suojana toimii Corningin Gorilla Glass Victus 2 -lasimateriaali.

Näytön uusimisen yhteydessä on näytön kirkkautta myös saatu kiskaistua ylöspäin. Manuaalisesti asettamalla näyttö kirkkaimmalle mahdolliselle tasolle, saadaan kirkkautta puristettua ulos noin 800 nittiä ja automaattisella asetuksella kirkkaus nousee jopa 1300 nitin tasolle. Aivan kovimpien kilpakumppaneiden, kuten uusimpien iPhone Pro -sarjalaisten tai Google Pixel 9 Pron tasolle ei näytön kirkkaus yllä, mutta se on silti erinomaisella tasolla. Kuten todettua, aloitimme puhelimen testin jo kesällä 2024, joten näyttöä tuli testattua myös suorassa, kirkkaassa auringonpaisteessa pidempiäkin pätkiä - ja näyttö pysyy erittäin hyvin luettavissa myös kesäkirkkaalla.

Näytön virkistystaajuuden vaihtelu toimii sekin nyt varsin luotettavasti ja vaikkapa 24fps eli elokuvien tyypillinen virkistystaajuus toistetaan aivan oikein 48Hz virkistystaajuudella. Näyttö on väritoistoltaan ja kirkkaudeltaan erinomainen ja vastaa sitä, mitä tämän hintaluokan puhelimelta kuuluukin odottaa. Resoluution laskeminen aiempiin malleihin nähden ei ole mielestäni kovinkaan iso menetys, sillä aiempi 4K-tarkkuus oli lähinnä markkinointikikka, josta ei reilun kuuden tuuman näytöillä ole oikeaa hyötyä. Lisäksi 4K-tarkkuutta käytettiin vain tietyissä erikoistilanteissa, joten menetys ei ole siinäkään mielessä iso. Toki, osa Sony-faneista tulee suremaan "tylsäksi" muuttunutta kuvasuhdetta, mutta kenties perinteisempi kuvasuhde puhuttelee suuria ostajamassoja aiempaa paremmin. Suorituskyky Suorituskyvystä Sonyssa vastaa kesän 2024 huipputason järjestelmäpiiri eli Qualcommin Snapdragon 8 gen 3, joka löytyi myös käytännössä kaikista muistakin yli tuhannen euron Android-malleista. Tehokkaan järjestelmäpiirin kylkeen on paiskattu 12 gigatavua käyttömuistia ja tallennustilaa on tarjolla 256 gigatavua. Japanissa myydään myös erikoismallia, josta löytyy 512 gigatavua tallennustilaa, mutta meille eurooppalaisille testissämme ollut 12/256GB paketti on ainoa tarjolla oleva. Tallennustilan osalta stressiä helpottaa huomattavasti se, että Sony on yksi harvoista huippuluureista, josta löytyy myös muistikorttipaikka. Suorituskyvyn osalta Sony ei kuitenkaan yllä ihan siihen, mitä paperilla luvataan. Xperia häviää suorituskykymittauksissa kaikille muilla Snapdragon 8 gen 3 -puhelimille, mitä olemme testanneet. Ei mitenkään valtavasti, mutta selkeästi silti. Lisäksi pitkässä kuormituksessa, eli vaikkapa raskasta peliä pelattaessa, suorituskyky "throttlaa" eli puhelin kuristaa järjestelmäpiirin suorituskykyä merkittävästi heikommaksi. Pelipuhelimeksi Sonysta ei tästä syystä ole. Mutta toki, hieman karsitullakin Snapdragon 8 gen 3:n suorituskyvyllä Sony on arkikäytössä ja myös raskaassa kuvien/videon editoinnissa erittäin tehokas laite. Mutta parasta mahdollista suorituskykyä etsivälle, Sony Xperia 1 VI ei valitettavasti ole oikea laite. Kamerat Sonyn Xperia 1 -sarjan myyntivaltti ovat aina olleet sen kamerat. Niin tälläkin kertaa.

Sony on uudistanut Xperia 1 VI:n kameraosastoa kohtuullisen maltillisesti, mutta kuitenkin merkittävästi. Pääkamerana on optisella kuvanvakautuksella varustettu 52 megapikselin tarkkuudella varustettu Sonyn oma IMX 888 -sensori, f/1,9 aukolla. Laajakulmakameran virkaa hoitaa puolestaan Sonyn IMX 563 -sensori, josta irtoaa 12 megapikselin verran tarkkuutta, f/2,2 aukolla. Telekameran osalta muutos on suurin, sillä Sony Xperia 1 VI käyttää viime vuoden Xperia 1 V -mallin tapaan periskooppikameraa, joka tarjoaa saumattoman "zoomin" eri polttoväleille. Telekamera pystyy ottamaan kuvia 3,5x - 7,1x "zoomikertoimella" eli 85-170mm polttovälillä. Telekameran sensorina toimii 12 megapikselin IMX 650, joka tarjoaa f/2,3 - f/3,5 aukkolukua.

Toinen, näkyvä iso uudistus on Sonyn kamerasovellusten sekamelskan selkeyttäminen. Nyt kamerasovelluksia on enää tasan yksi, kuten kaikilla muillakin valmistajilla - aiemmissa malleissa kamerasovelluksia oli tarjolla hurjat kolme, joka pisti pään hyvinkin sekaisin, jopa kokeneelta testaajalta. Muutos on ehdottoman onnistunut, sillä kaikki ammattitason toiminnotkin löytyvät nyt yhdestä ja samasta sovelluksesta, joskin valikoiden takaa. Samalla yhtiön kamerasovellukseen on tehty myös ohjelmistotason uudistuksia niin, että kamerasovellus tuntuu merkittävästi nopeammin reagoivalta kuin aiemmin. Myös fyysisen kamerapainikkeen painamisesta alkava sovelluksen käynnistymisen prosessi on nyt silminnähden aiempaa nopeammin toimiva. Videokuvauksen osalta toiminnallisuutta on tosin karsittu aiempaan nähden ja Sonyn aiempia videokuvaussovelluksia - etenkin Cinema Prota - fanittavat eivät ole perussovelluksen tarjoamiin säätöihin täysin tyytyväisiä. Mutta sitten kameroiden laadusta... Pääkameran osalta laatu on tappavan tasaisen loistavaa, niin päivänvalossa kuin heikommissakin valaistusolosuhteissa. Kuvien värimaailma on Sonyn tyylille uskollista, eli hyvin luonnollista, ilman liiallista värien korostusta. Itse asiassa edes HDR-tilassa kuvattuna kuvat eivät ole epäluonnollisen värikkäitä, kuten ne usein tuppaavat kilpailijoiden kameroissa olemaan. Isoimman hypyn laadussa aiempaan Xperia 1 V:een nähden tekee kuitenkin mielestäni Sonyn laajakulmakamera, joka on hämmentävän hyvä myös heikommassa valossa. Yöllä otetut ulkokuvatkin ovat miellyttäviä, eikä kohinaa synny kuviin missään nimessä liikaa. Telekamerat toimivat vapaalla "zoomauksella". Tämä tarkoittaa sitä, että 3,5x zoomista alkaen käytössä on telekamera ja zoomia voi portaattomasti nostaa aina 7,1x zoomaukseen saakka. Puhelin käyttää tällöin molempia telelinssejä ja yhdistää niistä yhden kuvan, jos zoomataan vaikkapa 5,5x kertoimella. Vasta yli 7,1x kertoimen käyttöön tulee digitaalinen zoomaus, eli käytännössä kuvan croppaus käyttäjän toivomalla tavalla. Telekameran "alapäässä" eli 3,5x kertoimen tienoilla kuvien laatu on erinomaisen hyvää hyvässä valaistuksessa ja laatu pysyy mukiinmenevänä myös heikommassa valaistuksessa. Mutta heti, kun käyttöön otetaan järemäpi telekamera, eli mennään zoomissa yli 3,5x kertoimen, alkaa kuvien laatu laskemaan etenkin hämärämmässä. Korkeimmalla zoomikertoimella, eli käyttämällä pelkästään telekameran ääripäätä 7,1x kertoimella, on kuvien laatu hyvässä valossa edelleen mainiota, mutta laatu romahtaa pahasti kun valaistus vähänkään heikkenee. Jo syksyisessä iltahämärässä 7,1x kuviin tulee silminnähtävää kohinaa ja yksityiskohdat alkavat suttaantumaan. Luonnollisesti tätä voisi koettaa kompensoida jalustaa käyttämällä, jolloin valotusaikaa voisi pidentää - mutta realismin nimissä puhelimella kuvataan tyypillisesti käsivaralta. Videokuvauksessa Sony loistaa ja videokuvauksen laatu on erittäin hyvää. Optisen kuvanvakaimen ja digitaalisen kuvanvakaimen yhdistelmä toimii mallikkaasti vaikkapa kävellessä kuvatessa. Mutta videokuvauksessakin ongelmat syntyvät telekameraa hämärässä käytettäessä, jolloin videon laatu romahtaa varsin ikävästi. Nopealiikkeistä videota telekameralla vähänkään haastavammissa valaistusolosuhteissa ei kannata edes harkita. Mutta samaan aikaan, pääkameralla kuvatut videot, jopa suomalaisessa syysillassa, ovat erittäin laadukkaita. Vaikka Sony ei aivan täydellistä kamerapakettia saanutkaan leivottua, on Sony Xperia 1 VI:n kamerapaketti yksi markkinoiden parhaista. Puhelin tässä mielessä lunastaa erittäin hyvin todennäköisen kohderyhmänsä, eli kuvaajien ja sisällöntuottajien, tarpeet. Esimerkkikuvia Alla ensin sekalainen määrä kuvia, jotka on kaikki kuvattu Sonyn pääkameralla, kamerasovelluksen automaattiasetuksilla, ilman sen kummempia säätöjä. Kuvat aukeavat alkuperäismuodossaan klikkaamalla, mutta varoituksen sana: alkuperäiset kuvat ovat varsin raskaita.

Seuraavat kuvat ovat Sonyn kaikilla kameroilla otettuja. Pyöreästä graffitielementistä otetut kuvat ovat hyvä esimerkki valon vaikutuksesta Sonyn kameroihin - etenkin telekameran 7,2x -kerroin alkaa tekemään kuvaan merkittävästi kohinaa ja yksityiskohdat alkavat hajoamaan. Ensimmäiset viisi kuvaa ovat otettu päivänvalossa, seuraavat viisi samasta kohteesta, mutta täysin pimeänä syysiltana. Kuvista ensimmäinen on aina otettu laajakulmakameralla, sitten pääkameralla, seuraavaksi pääkameran "häviöttämällä" 2x zoomilla, sen jälkeen telekameran 3,5x kertoimella ja lopuksi telekameran 7,2x kertoimella. Lopussa olevat kolme kuvaa hevosgraffitista ovat laajakulmakameralla, pääkameralla ja telekameran 3,5x -kertoimella otettuja.

Sonyn Android Sonyn oma näkemys Androidista on jo vuosien ajan ollut hyvin pelkistetty. Sonyn Android on osittain jopa enemmän "perus-Androidin" näköinen kuin vaikkapa Googlen näkemys sen omissa Pixel-malleissa. Sonyn maailmaan helpoimmin sujahtavat mielestäni ne käyttäjät, jotka hyppäävät Sonyn käyttäjiksi OnePlussan, Google Pixeleiden tai Asuksen maailmasta. Samsungin tai joidenkin kiinalaisten puhelinten maailmasta Sonyyn hyppääminen on isompi uuden opettelun polku, sillä eri valmistajien Androidit ovat vuosien mittaan alkaneet erottumaan toisistaan varsin merkittävästi. Sony julkaisi puhelimensa Android 14:lla varustettuna ja yhtiö lupaa puhelimelle kolme suurta Android-päivitystä - viimeisen ison päivityksen ollessa Android 17. Tätä kirjoittaessa puhelimelle on jo saapunut Android 15 -päivitys, joten päivitysten jakelu on Sonylla edelleen totutun rivakkaa. Valitettavasti kolmen suuren päivityksen ja neljän vuoden tietoturvapäivitysten lupaus ei ole tuhannen euron puhelimelle nykypäivänä enää kovinkaan kaksinen lupaus.

Omia räätälöintejä Sonyn Androidissa ei hirvittävän paljoa ole. Kenties merkittävimmät ovat pelitila, joka käynnistyy nimensä mukaisesti aina taustalle, kun käynnistetään jokin peli sekä näytön puristaminen pystysuunnassa pienemmäksi. Näistä näytön kutistaminen on varsin näppärä toiminto, kun puhelinta käytetään yhdellä kädellä. Toki, jo muinoin Huawei onnistui tekemään parhaan mahdollisen ratkaisun näytön kutistamiseksi ja Sonyn näkemys asiasta ei ole aivan niin fiksu - mutta toimiva sekin. Pari arkielämässä raivostuttavaa bugia Sonyn Androidista paljastui pitkän käyttötestin jälkeen. Sonyn pelitila muuttaa Spotifysta toistettavaa musiikkia hieman - tämä aiheutti sen, että jos Spotifysta toisti musiikkia ja hyppi vaikkapa Pokemon Go’n ja ei-pelisovellusten välillä samaan aikaan, Spotifyn toisto hyppi sekunnin verran eestaas aina sovellusta vaihdettaessa. Toinen bugeista liittyy jotenkin kamerasovellukseen. Jos puhelimen otti lukittuna vaakatasossa ("kameramaisesti") käteen ja painoi Sonyn kamerapainiketta, tuli ensimmäisellä yrityksellä aina virheilmoitus, joka kertoi Sonyn estäneen virhepainallukset. Virheilmoitus piti kuitata kosketusnäytöltä pois ja vasta toinen yritys avasi kamerasovelluksen. Tästä seurasi se ongelma, että hanskat kädessä nopean tilanteen kuvaaminen ei onnistunut koskaan - ellet kuvannut kuvaa pystysuunnassa, jolloin kyseistä virheilmoitusta ei ruudulle tullut. Akkukesto ja latausnopeus Xperia 1 VI:n akkukesto on jännittävä tapaus monellakin tapaa. Akkukoko ei ole sinänsä kasvanut edeltävään Xperia 1 V:een nähden, mutta uusi Snapdragon 8 gen 3 on edeltäjäänsä virtapihimpi. Lisäksi jo suorituskykykohdassa läpi käyty tehojen leikkaus parantaa osaltaan sekin akkukestoa, varsin merkittävästi. Paperilla ja erilaisissa testeissä Sony Xperia 1 VI onkin hurjan hyvällä akkukestolla varustettu tapaus. ...mutta, sitten on se mutta. Sony sortuu puhelimessaan hieman samaan kuin vaikkapa OnePlus Nord-mallistossaan jokunen vuosi sitten. Eli puhelimen aiempaa kirkkaampi ja isompi näyttö, 120 hertsin virkistystaajuudella on akkukestolle potentiaalisesti erittäinkin ongelmallinen tapaus. Itse testaan puhelimet tavalla, jossa lätkäisen näytön kirkkauden manualisesti täydelle kirkkaudelle ja asetan näytön virkistystaajuuden käyttämään LPTO-tilassa suurinta mahdollista sillä hetkellä järkevää virkistystaajuutta. Ja etenkin näytön kirkkauden asettaminen täydelle teholle tuntuu puristavan akkua tyhjäksi ikävän tehokkaasti. Omalla - kenties enemmän teineille sopivalla - hurjalla ruutuajallani sain Sonyn akun tipahtamaan aamun 100% tasosta lähes järkiään aina noin 15% tasoon ennen nukkumaanmenoa. Eli puhelin alkoi vihjailemaan virransäästön käyttöönotosta jo tuntia ennen sänkyyn rojahtamista, joka on mielestäni vain ärsyttävää. Mutta sitten taas maltillisemmalla näytön kirkkaudella ja edes jokseenkin tolkullisella ruutuajalla, puhelimessa olikin parin testikerran jälkeen akkua illan tullessa vielä noin 40% jäljellä. Eli Sonyssa on omasta käyttötavasta riippuen joko todella hyvä akku - tai sitten keskinkertainen akku.

Latauksen osalta Sony ei ole tehnyt muutoksia aiempaan nähden, vaan yhtiö on edelleen samalla linjalla kuin vaikkapa Samsung ja Applekin, eli pikalataus Sony Xperia 1 VI:sta löytyy, mutta se ei ole kiinalaisiin kilpailijoihin nähden kovinkaan pikainen. Langallinen lataus tapahtuu USB PD -standardia käyttäen, korkeintaan 30 watin nopeudella. Sonyn mukana ei nykytyyliin toimiteta lainkaan, mutta omilla USB PD -yhteensopivilla latureillamme saimme mitattua akun latausajaksi tyhjästä täyteen aika tarkkaan 90 minuutissa. Sonysta löytyy myös langattoman latauksen tuki, joka toimii 15 watin nopeudella. Ominaisuus on joillekin ostajille ehdoton myyntivaltti, kun taas osa käyttäjistä ei opi koskaan käyttämään langatonta latausta. Makuasioita. Muut havainnot Sony ehti olla testikäytössä vielä hirviöpakkastenkin saapuessa pohjoiseen Suomeen, jolloin päästiin testaamaan puhelimen pakkaskestävyyttä todellisissa olosuhteissa. Ja on pakko nostaa hattua Sonylla tässä suhteessa, sillä puhelimen akkukesto ei romahtanut millään tavalla, vaikka puhelimella pelattiin Pokemon Go’ta näyttö päällä -25C pakkaskeleillä. Kenties isoin ärsytys Sonyn kanssa oli se, että Sony ei ole saanut vieläkään tuotua kasvojentunnistusta puhelinmallistoonsa. Toki, sormenjälkilukija toimi erinomaisen hyvin, mutta etenkin pakkaskeleillä hanskat kädessä puhelinta käytettäessä, kasvojentunnistus olisi ollut huomattavasti helpompi tapa avata puhelimen näyttö, jos haluaa vaikka nopeasti kurkistaa saapuneet ilmoitukset puhelimen näytöltä. Yhteenveto Sony Xperia 1 VI on arvosteluhetken noin tuhannen euron hintalapullaan selkeästi asemoitu huipputason kännykäksi. Ja se vastaa haasteeseen varsin hyvin, vaikkakin kauneusvirheitä löytyy edelleen. Suurin miinus Sonyssa on nykysilmin katsottuna sen suhteellisen lyhyt Android-tuen pituus. Suorituskyvystä voi toki natista, mutta realistisesti ajateltuna hieman karsittunakin Snapdragon 8 gen 3 -piirin suorituskyky riittää aivan kaikkeen, mihin puhelinta keksiikään käyttää - kenties kilpapelaamista lukuunottamatta. Latausnopeus toki voisi olla sekin nopeampi, mutta toisaalta, samoihin uriin ovat asettuneet myös Apple, Samsung ja vaikkapa Asus, joten mikään merkittävä haitta ei vain 30 watin pikalatauksen tukeminenkaan ole. Sonyn kulmakivenä ovat kuitenkin sen kamerat ja puhelmen kohderyhmänä ovat selkeästi kameraltaan paljon vaativat kuluttajat - ja ammattilaiset. Tähän segmenttiin Sony tarjoaa edelleen erinomaisen paketin.

Vaihtoehdot Sonyn realistisia kilpailijoita ovat käytännössä Applen iPhone 16 Pro -sarjan mallit, OnePlus 12 sekä Samsung Galaxy S24 Ultra. Näiden mallien välillä kyse on oikeastaan nyanssieroista, eli siitä mitä puhelimeltaan kaipaa. OnePlus tarjoaa selkeästi Sonya nopeamman pikalatauksen ja kaikki mainitut kilpailijat päihittävät Sonyn käyttöjärjestelmän tuen pituudessa. Mutta kameroissa Sony on tasavertainen kilpailijoidensa kanssa. Sonyn valttikorttina on tässä kisassa muistikorttituki ja 3,5mm kuulokeliitäntä. Molemmat ovat yllättävänkin tärkeitä tekijöitä, etenkin ammattimaisille sisällöntuottajille, sillä Bluetooth-mikrofoneilla ja kuulokkeilla tuppaa syntymään häviötä äänenlaatuun ja muistikortin lennosta vaihtaminen tyhjään, kun tallennustila alkaa täyttymään videokuvausta tehdessä, on olennaista sekin. Tavallisen kuluttajan superpuhelimeksikin Sony taipuu, mutta jälleenmyyntiarvo saattaa laskea verrokkejaan nopeammin päivitystuen tullessa vastaan nopeammin. Plussat Erinomainen pääkamera

Erinomainen laajakulmakamera

Ison "zoomin" tarjoava telekamera

Siisti ja yksinkertainen Android, ilman liiallista määrää esiasennettuja sovelluksia

Erillinen kamerapainike

Muistikorttipaikka

3,5mm kuulokeliitäntä

Laadukas rakenne

Hyvä pakkaskesto Miinukset Hintaluokassaan heikko päivityslupaus (3 suurta Android-päivitystä)

Suorituskyky verrokkejaan heikompi

Ei kasvojentunnistusta

Vain 30 watin pikalataus

Telekameroiden laatu heikossa valossa (varauksin)