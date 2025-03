Samsung aloittaa viimeinkin One UI 7 -päivityksen jakelun - ensimmäisille laitteille luvassa 10. huhtikuuta

Android 15 -versio julkaistiin aikapäiviä sitten, sillä päivänvalon se näki syksyllä 2024. Vaikka Android 15 on ollut saatavilla jo kauan,aiempiin laitteisiin se ei vielä ole päätynyt. Samsung kertoikin jo hyvissä ajoin sen päivityksen jakelun alkavan vasta vuoden 2025 puolella Nyt tämä ajankohta lähestyy, sillä Samsung on ilmoittanut Android 15 -versioon perustuvan One UI 7 -päivityksen jakelun alkavan 10. huhtikuuta.Päivitys tulee aluksi saataville Galaxy S24 -sarjalle, Galaxy Z Fold6- ja Z Flip6 -malleille sekä vähitellen yhä useammille Galaxy -älypuhelimille ja tableteille. Ylläpidämme listaa , josta näkee kaikki One UI 7 -version saavat Samsung-mallit.

Uusimmissa puhelimissa, kuten Galaxy S25 -sarjassa One UI 7 jo on Samsung esitteli One UI 7-versiota jo aiemmin Se tuo mukanaan esimerkiksi uudelleen suunnitellut widgetit ja lukitusnäytön. Lukitusnäytölle tulee uusi Now Bar -palkki alareunaan, joka kertoo tärkeimmät tiedot päivästä tai tapahtumista. Luvassa on myös erilaisia tekoälytoimintoja. Esimerkiksi AI Select ymmärtää paremmin kontekstin kuvakaappauksissa ja esimerkiksi videoita katsellessa toiminto osaa ehdottaa GIF-tiedoston tallentamista.Google on Android 16 -version kohdalla päivittänyt kehitystahtia, sillä Android 16 -version ensimmäinen versio esiteltiin jo viime vuoden lopulla ja hiljattain siitä julkaistiin kolmas betaversio . Vakaa Android 16 julkaistaankin jo mahdollisesti alkukesästä.