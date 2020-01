Vertailu: Honor 20 vs Honor 9X

Rakenne ja näyttö

Kamerat

Pääkamera: 48 megapikseliä (Sony IMX586), F1.8, AI-kuvanvakaaja (AIS)

Ultralaajakulma: 16 megapikseliä, F2.2, 117 astetta

Syvyystunnistus: 2 megapikseliä, F2.4, bokeh efekti

Makro: 2 megapikseliä, F2.4, 4 cm makrokuvaus

Etukamera: 32 megapikseliä, F2.0

Pääkamera: 48 megapikseliä, F1.8, AIS

Ultralaajakulma: 8 megapikseliä, F2.4, 120°

Syvyystunnistus: 2 megapikseliä, F2.4, bokeh efekti

Etukamera: 16 megapikseliä, Pop-up, F2.2, 3D Muotokuvaus

Esimerkkikuvat

Suorituskyky ja akkukesto

Hinnat

Tekniset tiedot: Honor 20 vs Honor 9X

Kuvat



Vertailussa

Honor 20

Honor 9X Rakenne

Alumiini ja lasi

Edestä lasia ja takaa muovia Mitat

154,25 (korkeus) x 73,97 (leveys) x 7,87 (syvyys) mm

163.5 (korkeus) x 77.3 (leveys) x 8.8 (syvyys) mm Paino

174 g

197 grammaa Käyttöjärjestelmä

Android 10 + Magic UI 3.0

Android 9 + EMUI 9.1 (Android 10 tulossa) Näyttö

6,26", 19:5,9, 2340 x 1080, IPS LCD, 60hz

6,59", 19.5:9, 2340 x 1080, FullView IPS-LCD, 60hz RAM

6 gigatavua

4 gigatavua Tallennustila

128 Gt (ei muistikorttipaikkaa)

128 gigatavua + muistikorttipaikka (max. 512 gigatavua) Pääkamera

48 megapikseliä, F1.8, AIS, AI Ultra Clarity -kuvaus

48 megapikseliä, F1.8, AIS, AI-valokuvaus Ultralaajakulmakamera

16 megapikseliä, 117 astetta, F2.2

8 megapikseliä, 120 astetta, F2.4 Syvyystunnistus

2 megapikseliä, F2.4, bokeh efekti

2 megapikseliä, F2.4, bokeh efekti Neljäs kamera

Makrokamera: 2 megapikseliä, F2.4, 4 cm makrokuvaus

- Etukamera

32 megapikseliä, F2.0

16 megapikseliä, Pop-up, F2.2 Biometrinen tunnistus

Sormenjälkilukija kyljessä

Sormenjälkilukija takakannessa Suoritin

Kirin 980

Kirin 710F Akku

3750 mAh, 22.5 watin Honor SuperCharge lataus: 50% 30 minuutissa

4000 mAh, 10 watin lataus Vedenkestävyys

Ei virallista IP-luokitusta

Ei virallista IP-luokitusta Muuta

USB-C, Bluetooth 5.0, NFC

USB-C, Bluetooth 4.2, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä Hinta

349 - 399 euroa

249 euroa

Yhteenveto

jaovat kaksi vuoden 2019 aikana julkaistua puhelinta. Näistä vanhempi on Honor 20, joka saapui myyntiin kesän aikana ja Honor 9X saapui myyntiin marraskuussa Honor 20 suositushinta on 399 euroa, mutta tällä hetkellä puhelinta myydään noin 349 euron hinnalla ja Honor 9X:n suositushinta on 249 euroa . Hinnoissa ei siis ole suuremmin eroa.Edullisemman Honor 9X:n vahvuudet löytyvät lähes koko etupuolen valtaavasta näytöstä sekä pitkästä akunkestosta, kun taas Honor 20:n tarjoaa parempia mahdollisuuksia valokuvaamiseen sekä tehokkaampaa suorituskykyä.Tässä vertailussa käydään hieman läpi näiden kahden puhelimen ominaisuuksia, kameroita sekä rakennetta.Molemmat puhelimet ovat käyneet Puhelinvertailun arvosteltavana:Honor 9X on näistä laitteista selvästi suurempi kooltaan. Tämän puhelimen näytön koko on 6,59 tuumaa, kun taas Honor 20:n näytön koko on 6,26 tuumaa. Honor 9X:n mitat ovat 163.5 (korkeus) x 77.3 (leveys) x 8.8 (syvyys) mm ja Honor 20:n 154,25 mm (pituus) x 73,97 mm (leveys) x 7,87 mm (syvyys).Molemmat käyttävät IPS LCD -näyttöä, jonka resoluutio on 2340 x 1080 pikseliä (Full HD+). Honor 9X:n etu löytyy etukamerasta, joka nousee esille yläreunasta tarvittaessa. Tämä tarkoittaa, että 9X:n näytössä ei ole näyttölovea. Vastaavasti Honor 20:n etukamera sijaitsee reikänä vasemmassa yläreunassa.Osa sovelluksista, kuten Twitch, hyötyy lovettamasta näytöstä, sillä ne osaavat hyödyntää koko näyttöä, eivätkä jätä mustaa palkkia yläreunaan näyttöloven takia. Iso näyttö on hyvä syy kääntyä Honor 9X:n puoleen.Rakenteeltaan Honor 20 vie voiton, sillä tämän puhelimen takakansi on lasia ja sivut alumiinia ja Honor 9X:n takakansi sekä reunat ovat muovia. Kumpikin laite tuntuu kädessä varsin hyvältä, mutta muovisen rakenteen takia Honor 9X:n takakannessa näkyy käytön jäljet helpommin. Pienemmän koon ansiosta Honor 20 sopii paremmin käteen.Molemmat laitteet ovat saatavilla Sapphire Blue ja Midnight Black -väreissä, mutta nämä eroavat toisistaan hieman, sillä esimerkiksi Honor 9X:n sinisen version Dynamic X -muotoilu heijastaa ja taittaa valoa näyttävästi.Honor 20 takakannen yläreunaan on laitettu yhteensä neljä kameraa, kun halvemmassa Honor 9X:ssä näitä on kolme kappaletta. 9X:n takaa löytyy myös sormenjälkilukija. Honor 20:ssä sormenjälkilukija on laitteen kyljessä.Molemmat puhelimet sopivat erittäin hyvin kuvien ottamiseen hyvän valaistuksen aikana. Illan pimentyessä voiton vie Honor 20, vaikka molemmista löytyy erillinen Yö-kuvaustila pimeää varten.Vielä selkeämmin Honor 20 vie voiton videokuvauksen osalta, vaikka ei se ole mikään paras vaihtoehto. Honor 20:llä voi kuvata maksimissaan 4K 30 fps -videota, kun taas Honor 9X:llä onnistuu videon tallentaminen Full HD 60 fps -laadulla. Honor 20:n laatu sekä vakautus ovat huomattavasti paremmat kuin Honor 9X:n vastaavat.Etukamerat tekevät molemmissa puhelimissa ihan hyvää jälkeä, mutta sijainnit eroavat toisistaan. Honor 9X:n etukamera nousee ylös yläreunasta tarvittaessa, joten näytössä ei häiritsevää näyttölovea. Honor 20:n etukamera sijaitsee reikänä vasemmassa yläkulmassa.Honor 20 kamerat:Honor 9X kamerat:Tässä muutama puhelimilla otettu esimerkkikuva. Honor 20 kuvat vasemmalla ja Honor 9X kuvat oikealla.Lisää esimerkkikuvia löytyy näiden puhelimien arvosteluista. Katso tästä Honor 20:n kuvat ja Honor 9X:n kuvat Suorituskyky on alue, joka on Honor 20:n hallinnassa Kirin 980 -järjestelmäpiirin sekä 6 gigatavun keskusmuistin ansiosta. Vastaavasti Honor 9X:ssä on Kirin 710F -järjestelmäpiiri ja 4 gigatavua keskusmuistia. Sisäistä tallennustilaa molemmista löytyy 128 gigatavun verran.Jos pelaat ja käytät muita hieman raskaampia sovelluksia, kannattaa tällöin katseet kiinnittää Honor 20:n suuntaan. Honor 9X pärjää parhaiten peruspuhelimena eli se sopii parhaiten kevyeen somen selailuun.Honor 20 on jo päivittynyt Android 10 -käyttöjärjestelmäversioon , mutta Honor 9X:n kohdalla päivitystä joutuu vielä odotella. Tämän kuitenkin pitäisi saapua myös Honor 9X -puhelimeen tulevien viikkojen aikana.Akkukeston osalta voiton vie Honor 9X, vaikkakin Honor 20 on tiukasti perässä kiinni. 9X:n akku on kooltaan 4000 mAh ja Honor 20:n vastaava on 3750 mAh. Molemmista riittää virtaa helposti päivän tarpeisiin, mutta Honor 9X vie vieläkin pidemmälle. Latauksen osalta kalliimman puhelimen mukana toimitetaan tehokkaampi laturi, joka lataa akun 50% 30 minuutissa. Honor 9X:n kohdalla joutuu tyytymään tehottomampaan laturiin ja pidempiin latausaikoihin.Honor 9X kannattaa valita, jos tarvitset isoa näyttöä sekä vahvaa akkukestoa. Näiden kahden asian takia Honor 9X on kooltaan suurempi ja painoa löytyy hieman enemmän kuin Honor 20:ssä.Honor 20 taas kannattaa valita paremman suorituskyvyn tarpeeseen sekä parempien kameroiden takia. Molemmat toki ovat ihan hyviä valokuvaamiseen, mutta varsinkin videon kohdalla Honor 20 on parempi vaihtoehto.Lue myös: