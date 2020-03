Elisan 5G-verkko toimii nyt Raisiossa

on jälleen avannut uuden 5G-verkon. Tällä kertaa vahvistusta saa Varsinais-Suomen alue, sillä 5G-verkko toimii nyt Raisiossa. Raisio on jo 16. Elisan 5G-paikkakunta."5G tuo kuluttajille ja yrityksille uusia vaihtoehtoja ja joustavuutta teknologian hyödyntämiseen. Perheissä työskennellään etänä, pelataan virtuaalipelejä ja käytetään yhtä aikaa monia digitaalisia palveluja, jotka vaativat yhteyksiltä paljon. Hienoa, että saamme 5G:n heti ensimmäisessä vaiheessa palvelemaan keskustan lisäksi myös muissa kaupunginosissa asuvia raisiolaisia", Raision kaupunginjohtaja Ari Korhonen iloitsee.Alkuvaiheessa Elisan 5G-verkko kattaa Raision keskustan ja sen lähiympäristön miltei kokonaan. Keskustan ulkopuolella uutta mobiiliteknologiaa pääsee käyttämään muun muassa Haunisilla, Kuloisissa ja Ihalassa. Länsipuolella verkko yltää aina Tammistoon, Kaanaalle ja Raisionlahden yli. Verkkoa tullaan vielä laajentamaan kevään aikana.Keskustan lisäksi 5G-yhteys on rakennettu erityisesti pientaloalueille, joissa voi käyttää Elisan 5G Kotinettiä kiinteän yhteyden tapaa, joka kuitenkin toteutetaan 5G-mobiiliverkossa. Tämä on Elisan mukaan erityisen hyvä vaihtoehto, jos kuituyhteyttä ei ole tarjolla tai 4G ei enää riitä."Uusia 5G-palveluja kehitetään nyt esimerkiksi terveydenhuollon, viihteen, liikenteen ja turvallisuuden saralla. Kaupungit ovat tässä tärkeässä työssä tärkeässä roolissa, sillä tarvitaan taho, joka käynnistää keskustelun ja tuo alueellisia toimijoita yhteen. Raisioonkin on jo suunnitteilla erilaisia 5G-kokeiluja", Elisan Länsi-Suomen aluejohtaja Juha Laukkanen kertoo.Elisa on avannut 5G-verkkoja tähän mennessä Helsinkiin, Vantaalle, Espooseen , Tampereelle, Jyväskylään, Lahteen , Ouluun, Turkuun, Kuopioon, Poriin , Kouvolaan, Vaasaan, Seinäjoelle Joensuuhun ja Raisioon.Elisan kuuluvuuskartan näet tästä Lue myös: