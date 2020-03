Elisan 5G-verkko toimii nyt Raumalla

jatkaa 5G-verkon vahvaa ja nopeaa laajentamista, silläon jo 17. Elisan 5G-verkon omaava paikkakunta. Perinteisen mobiiliyhteyden lisäksi 5G:tä voi käyttää myös kotona kiinteän yhteyden korvaajana Elisa 5G Kotinetin muodossa."Elisa 5G Kotinetti on erinomainen vaihtoehto esimerkiksi silloin kun kuituyhteyttä ei ole jostain syystä saatavilla tai 4G-verkko ei riitä palvelemaan koko perheen tarpeita. 5G-verkko mahdollistaa jopa gigan yhteyden perheenjäsenten käyttöön", Elisan Länsi-Suomen aluejohtaja Juha Laukkanen sanoo.Elisan 5G-verkko kattaa Rauman keskustan ja Vanhan Rauman alueen, sekä muun muassa Tarvonsaaren, Nummen, Kompin, Pidesluodon, Syvärauman, Kappelinhuhdan ja Pikku-Kinnon alueet. Kevään aikana verkko laajenee miltei koko Rauman alueelle.Kuluttajien lisäksi Elisan 5G-verkosta pääsevät nauttimaan yritykset."Rauman alueella on paljon teollisuuden yrityksiä, jotka hyötyvät vaikkapa 5G:n mahdollistamista privaattiverkkoratkaisuista. 5G tuo erilaiset etäohjausta-, -monitorointia sekä IoT:ta hyödyntävät ratkaisut osaksi kaiken kokoisten yritysten arkipäivää", Laukkanen jatkaa.Elisa on avannut 5G-verkkoja tähän mennessä Helsinkiin, Vantaalle, Espooseen , Tampereelle, Jyväskylään, Lahteen , Ouluun, Turkuun, Kuopioon, Poriin , Kouvolaan, Vaasaan, Seinäjoelle Raisioon ja Raumalle.Elisan kuuluvuuskartan näet tästä