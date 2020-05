Motorolan Edge+ ja Edge myyntiin Suomessa - hinnat 1099 euroa ja 599 euroa

Motorola Edge hinta

Viime aikoina Motorola on tullut tunnetuksi lähinnä edullisista ja keskihintaluokan puhelimista, joita yhtiö tykkää julkaista muutaman viikon välein. Hiljattain saatiin kuitenkin muitakin uutisia, kun Lenovon omistama Motorola julkaisi odotetun Edge+ -lippulaivapuhelimen sekä hieman edullisemman Edge-puhelimen. Nyt näiden uutuuksien myynti ja toimitukset ovat nyt alkaneet Suomessa.Näistä kahdesta laitteesta tehokkaampi Edge+ on varustettu Snapdragon 865 -huippupiirillä, joka löytyy käytännössä jokaisesta uudesta tehopuhelimesta. Piirin pariksi on laitettu 12 gigatavua keskusmuistia ja tiedostot tallentuvat 256 gigatavun sisäiseen muistiin. Virtaa antaa 5000 mAh akku, jota voi ladata 18 watin langallisella latauksella tai 15 watin langattomalla latauksella. Lisäksi puhelin tukee käänteistä langatonta latausta.Laitteessa on takana kolmoiskamera, jonka huippuna on 108 megapikselin sensori, jolla on kokoa 1/1.33 tuumaa. Peruskameran lisäksi laitteessa on 16 megapikselin laajakulmakamera sekä 8 megapikselin ja 3x zoomin tarjoava telefotokamera.Videokuvaus onnistuu peräti 6K-resoluutiolla aina 30 fps asti, mutta 60 fps nopeudella pystyy kuvaamaan vain Full HD -tarkkuutta ja sitä pienempää. Selfie-kamera tarjoaa 25 megapikselin ja f/2,0-aukon.Edge+:ssa on niin sanottu vesiputousnäyttö, joka kaartuu vahvasti sivuille. Yhtiö kutsuu tätä OLED-näyttöä nimellä Endless Edge Display, joka on kooltaan 6,7 tuumaa ja käyttää Full HD' -resoluutiota. Näyttö myös toimii 90 Hz:n virkistystaajuudella.Myös edullisemmassa Edgessä on samanlainen näyttö. Hinta kuitenkin näkyy muun muassa kameraosastolla. Takaa löytyy 64 megapikselin pääkamera (f/1.8, 0.8μm), joka myös hyödyntää Quad Pixel -teknologiaa. Tämän vierellä ovat 16 megapikselin ultralaajakulmakamera (f/2.2, 1.0μm), 2x optiseen zoomiin kykenevä 8 megapikselin telekamera (f/2.4, 1.12μm) sekä ToF-sensori. Videon osalta pääkameralla voi ottaa parhaimmillaan 4K 30 fps -videota.Lisäksi suorituskyvystä vastaa Snapdragon 765 -järjestelmäpiiri, jonka parina on 6 gigatavua keskusmuistia. Sisäistä tallennustilaa on myös vähemmän 128 gigatavun muodossa.Molemmista puhelimista löytyy myös stereokaiuttimet, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, Bluetooth 5.1, sormenjälkilukija sekä 5G-yhteydet.Käyttöjärjestelmän osalta hyödynnetään Android 10 -versiota, josta löytyy myös Moto Toiminnot. Motorola ehti hieman parannella asemiaan, sillä yhtiö lupaa Edge+:n saavan vähintään kaksi isoa käyttöjärjestelmäpäivitystä , kun aiemmin puhelimelle luvattiin vain yksi päivitys.Edge+:n värivaihtoehdot ovat viininpunainen Smoky Sangria ja sinertävä Thunder Grey. Edge-puhelinta saa puolestaan Solar Black ja Midnight Magenta -väreinä.Nämä puhelimet ovat myynnissä Suomessa useilla jälleenmyyjillä, joihin kuuluvat Gigantti, Verkkokauppa.com, Power, Veikon Kone, Elisa, DNA ja Telia.Aiheeseen liittyvää: