Videolla: tältä näyttää OnePlus 9 Pro - kamerat saamassa parannusta Hasselblad-yhteistyön myötä

OnePlussan 9 -sarjan perusmalli paljastui aiemmin live-kuvien muodossa ja nyt on paremman-mallin vuoro. Suosittu sisällöntuottajasai käsiinsä kuvia Pro-mallista hänen Discord-kanavansa kautta ja teki niistä videon YouTube-kanavalleen.Kuvat paljastavat tulevan puhelimen ulkoisen olemuksen sekä kamerayhteistyönin kanssa.Kuvissa OnePlus 9 Pro esiintyy kiiltävässä hopeassa värissä. Takana mielenkiintoisin osuus on kamera-alue, joka koostuu neljästä kamerasta. Kameroiden lisäksi kuvista paljastuu yhteistyö tunnetun kameravalmistaja Hasselbladin kanssa.Yhteistyön avulla OnePlus oletettavasti pyrkii parantamaan kuvanlaatua, joka ei ole ollut aiemmissa malleissa ihan huipputasolla.

Kuvat paljastavat 9 Pron käyttävän neloiskamerajärjestelmää, joka koostuu pääkamerasta, ultralaajakulmakamerasta, telekamerasta ja yhdestä muusta kamerasta, jonka tiedot eivät paljastuneet kuvista. Viime vuoden OnePlus 8 Prossa käytetään värisuodatinkameraa, joten vastaavanlainen toteutus saatetaan nähdä myös tässäkin puhelimessa.Kuvat paljastavat OnePlus 9 Pron käyttävän QHD+ -resoluution (3120 x 1440) näyttöä, joka toimii sulavalla 120 hertsin virkistystaajuudella. Näyttö on myös pitkiltä sivuilta hieman kaareva, kun OnePlus 9:n näyttö on tasainen. Näytön vasemmassa yläreunassa on reikä etukameralle.OnePlus 9 Pro perustuu erittäin todennäköisesti Snapdragon 888 -järjestelmäpiiriin , jonka pariksi on laitettu 12 gigatavua RAM-muistia. Muita todennäköisiä ominaisuuksia ovat myös stereokaiuttimet, 4500 - 5000 mAh akku, erittäin nopea pikalataus, langaton lataus ja virallinen IP-luokitus.Twitterissä tunnettu vuotajavahvistaa OnePlussan ja Hasselbladin yhteistyön, jonka lisäksi hän kertoo OnePlussan parhaillaan tutkivan kyseistä vuotoa