Honor toi myyntiin Honor X8 5G -puhelimen - Tämän takia sitä ei kannata ostaa

laajentaa X-sarjaa tuomalla myyntiin-mallin. Uusi malli liittyy Honor X8:n ja Honor X7:n jatkoksi 5G-yhteydet tarjoavan laitteen myynti alkaa Suomessa 22.8. ja on saatavilla kaikilla jälleenmyyjillä 269 euron hintaan. 22.8 – 28.8.2022 välisenä aikana kaupan päälle saa 79 euron arvoiset Earbuds 2 Lite -kuulokkeet.X8 5G:n spekseihin kuuluvat muun muassa 6,5-tuumainen TFT LCD HD -näyttö 90 hertsin virkistystaajuudella, Snapdragon 480 plus -piiri, 6 gigatavua RAM-muistia, 128 gigatavua tallennustilaa, 5000 mAh akku 22,5 watin latauksella ja 48 megapikselin pääkamera.Laitteen teknisillä ominaisuuksilla ei kuitenkaan ole tässä kohden niin väliä, sillä Honor on unohtanut ohjelmiston täysin.Puhelimessa on edelleen pari vuotta vanha Android 11 -versio, vaikka Android 13 -versio on jo julkaistu

Uudemmat käyttöjärjestelmäversiot tuovat mukanaan muun muassa uudistusta käyttöjärjestelmän ilmeeseen sekä parannusta tietoturvaan ja yksityisyyteen.Honor X8 5G saa vain osan näistä ominaisuuksista, sillä oletettavasti Android 12 -versio laitteelle joskus tulee.Tämä on kuitenkin hyvin heikko suoritus ja samalla erittäin hyvä syy jättää kyseinen puhelin ostamatta.Honor on muidenkin laitteiden kohdalla epäonnistunut käyttöjärjestelmän suhteen. Esimerkiksi viime vuoden marraskuussa testattu Honor 50 käyttää edelleen Android 11 -versiota, vaikka Android 12 -päivityksen luvattiin tulevan huhti-kesäkuun aikana Android-päivitysten osalta parasta osaamista tarjoaa Samsung. Tällä hetkellä Samsungin Galaxy A33 5G -mallia myydään 299 eurolla ja tämä puhelin tulee saamaan päivityksenä jopa Android 16 -version