Parhaat puhelimet alle 500 euroa (2024 kesä)

Minkälainen on alle 500 euron puhelin?

300 - 500 euron hintaluokka tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja. Varsinkin tämän hintatason yläpään laitteista löytyy jo useita sellaisia laitteita, jotka pärjäävät ominaisuuksien suhteen ihan kärkipään laitteille.Vaihtoehtoja siis löytyy ja tämähän on erinomainen asia kuluttajan kannalta. 500 euroa on tietenkin paljon rahaa puhelimesta, mutta tällä summalla saa erittäin hyvin vastinetta.Varsinkin 300 - 500 euron hintaluokan yläpään laitteissa suorituskyky on kohdallaan, ja ne haastavat jopa uusimmat lippulaivapuhelimet. Keskusmuistia löytyy poikkeuksetta vähintään kuusi gigatavua. Enemmän keskusmuistia tarkoittaa, että laite pystyy pitämään enemmän sovelluksia auki taustalla ja pyörittämään toimintoja monipuolisemmin.Tallennustilan määrä on myös kohdillaan, sillä useimmat tämän hintaluokan laitteet tarjoavat sisäistä tallennustilaa 128 tai 256 gigatavun verran. Joistakin laitteista löytyy myös muistikorttipaikka, jos sisäinen tallennustila ei riitä.

Parhaat puhelimet alle 500 euroa

Galaxy A55

Nothing Phone (2a)

OnePlus Nord 4

OnePlus 12R

Tähän hintaluokkaan mahtuu jo useita uuden sukupolven 5G-yhteyksiä tukevia puhelimia ( Vertaile puhelinliittymät täällä ).Alle 500 euron laite on sellainen, joka sopii kuvauksesta kiinnostuneille vakuuttavaa rautaa. Hintaa on kuitenkin eniten säästetty noin 1000 euron hintaluokkaan nähden kameroiden kohdalla, vaikkakin monet alle 500 euron laitteista tarjoavat neloiskamerajärjestelmän. Tässä hintaluokassa on kuitenkin yleistä laadukas pääkamera, jonka vierellä on hyvä ultralaajakulmakamera. Kaksi muuta ovat yleensä makrokamera sekä syvyystunnistuskamera, jotka eivät ole niin laadukkaita tai hyödyllisiä päivittäisessä kuvaamisessa.Näyttö on myös tärkeä ominaisuus puhelimissa. Yleisesti voidaan sanoa, että tämän hintaluokan laitteista löytyy iso ja laadukas näyttö. AMOLED-näytöllä varustettu puhelin on varma valinta, jos näytön laatu on tärkeää. Monet puhelimet tässä hintaluokassa tarjoavat myös sulavan kokemuksen 90 hertsin tai 120 hertsin virkistystaajuuden myötä.puhelimet ovat yleisesti melko varmoja valintoja, joten niitä on myös helppo suositella.Tämän hintaluokan alapäähän menee tällä hetkellä Samsungin Galaxy A55 , jonka 128 gigatavun mallia myydään 349 eurolla Laite tarjoaa varsin tuttuja ominaisuuksia , mutta toisaalta muutamin osin se hakkaa jopa selvästi kalliimmat puhelimet. Etenkin päivitystuki on mainiota tasoa, sillä laitteessa on nyt Android 14 -versio ja Samsung lupaa tuoda puhelimeen neljä suurta Android-versiota ja viiden vuoden tietoturvapäivityksiä.Muutenkin tietoturva on kohdillaan, sillä laitteessa on Samsungin laitteistopohjainen Knox Vault, joka tarjoaa kattavan suojan sekä laitteisto- että ohjelmistohyökkäyksiä vastaan.Galaxy A55:n teknisiin ominaisuuksiin lukeutuvat 6,6-tuumainen AMOLED Full HD+ -näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella ja 1000 nitin kirkkaudella, 50 megapikselin pääkamera optisella kuvanvakaimella ja 5000 mAh akku 25 watin latauksella. Alle 400 eurolla saa edelleen melko tuoreen Nothing-yrityksen-puhelinmallin. Nothing tuotteet ovat menestyneet muun muassa erilaisen muotoilun ja ulkonäön osalta. Puhelimissa se tarkoittaa takapaneelissa olevia valoja.Phone (2a):ssa valoja on vähemmän kuin tavallisessa Phone (2):ssa, ja muutenkin ominaisuudet ovat karsitumpia. Laitteessa on MediaTekin Dimensity 7200 Pro -piiri, 6,7-tuumainen Full HD AMOLED-näyttö, kaksi 50 megapikselin takakameraa ja 5000 mAh:n akku 45 watin latauksella. Juuri alle 500 euroon menee OnePlussan kesällä julkistama. Se on Suomessa suositun Nord-sarjan uusin ykköstykki.Nord 4 erottuu massasta rakenteellaan, sillä kännykkä on lähes kokonaan metallia. Yleisesti 5G-puhelimissa käytetään lasia tai muovia, että yhteydet toimivat kunnolla. Nord 4:n kohdalla OnePlus sai kuitenkin antennit toimimaan ongelmitta metallin kanssa.Laitteen ominaisuuksiin kuuluvat 6,74-tuumainen AMOLED-näyttö, Snapdragon 7+ gen 3 -piiri, 12 gigatavua RAM-muistia, 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa, 50 megapikselin pääkamera sekä 5500 mAh:n akku 100 watin latauksella. Lisätietoa laitteesta saa Puhelinvertailun arvostelusta, jossa sille annettiin 4,5/5 tähteä Alkuvuodesta 2024 julkaistusijoittuu yhtiön tuoreimman lippulaivamalli OnePlus 12:n alapuolelle jonkin verran karsituimmilla ominaisuuksilla. Hintaansa nähden ominaisuudet ovat erittäin hyvällä tasolla.Laitteen suositushinta on 699 euroa, mutta hinta on painunut tarjouksissa jo alle 500 euron . Tarjoushinta ei tietenkään ole pysyvä, joten välillä hinta on yli 500 euron. Mikäli ostamisella ei ole kiirettä, kannattaa tätä laitetta pitää silmällä mahdollisten alennusten varalta.OnePlus 12R:ssä on Snapdragon 8 Gen 2 -piiri, 16 gigatavua RAM-muistia, 256 gigatavua, 5500 mAh akku 100 watin latauksella ja 6,78-tuumainen AMOLED-näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella ja jopa 4500 nitin huippukirkkaudella. Karsitaa on tehty kameraosastolla, sillä mainion 50 megapikselin pääkameran rinnalla on vain 8 ultralaajakulmakamera ja 2 megapikselin makrokamera. Päivitystuen osalta luvassa on Android 15, Android 16 ja Android 17 sekä vuoden 2028 alkuun ulottuvat tietoturvapäivitykset.Ennen ostamista kannattaa vielä lukaista Puhelinvertailun OnePlus 12R arvostelu , josta saa kattavammim tietoa laitteesta.Katso myös muut hintaluokat: