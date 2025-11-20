Black Friday: Parhaat kännyköiden tarjoukset juuri nyt - lista

Listaamme tälle sivulle vain sellaiset kännyköiden tarjoukset, joissa hinta on nyt oikeasti alempi kuin kertaakaan, missään kotimaisessa verkkokaupassa.
Lisäksi Android-kännyköiden yhteydessä on tarjolla myös linkki kyseisen kännykän päivityslupauksesta kertovaan sivuun Android Update Tracker -sivustolta. Linkin kautta voi helposti tarkistaa sen, kauanko puhelimelle luvataan vielä päivitystukea - jonka voi sitten suhteuttaa siihen, kuinka kauan haluaisi kännykän vielä pysyvän ajantasaisena.
Voit lisätä sivun kirjanmerkkeihisi Black Fridayn kampanjoiden ajaksi, tulemme päivittämään sivua vähintäänkin päivittäin, jos uusia tarjouksia tulee tyrkylle.
Ohessa tämän hetken tarjoukset:
OnePlus Nord 5 (256GB)
- alin hinta nyt: 299 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- OnePlus Nord 5:n tulevat päivitykset
- OnePlus Nord 5 arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 399 euroa
OnePlus 13 (256GB)
- alin hinta nyt: 599 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- OnePlus 13:n tulevat päivitykset
- OnePlus 13 arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 699 euroa
OnePlus 13 (512GB)
- alin hinta nyt: 699 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- OnePlus 13:n tulevat päivitykset
- OnePlus 13 arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 798 euroa
Apple iPhone 16e (128GB)
- alin hinta nyt: 499 euroa
- Apple iPhone 16e tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 549 euroa
Apple iPhone 16 (128GB)
- alin hinta nyt: 679 euroa
- Apple iPhone 16 tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 799 euroa
Apple iPhone 15 (128GB)
- alin hinta nyt: 549 euroa
- Apple iPhone 15 tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 650 euroa
Fairphone 5 (128GB)
- alin hinta nyt: 389 euroa
- Fairphone 5 tekniset tiedot
- Fairphone 5:n tulevat päivitykset
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 489 euroa
OnePlus Nord CE5 (128GB)
- alin hinta nyt: 199 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- OnePlus Nord CE5:n tulevat päivitykset
- OnePlus Nord CE5 arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 249 euroa
Google Pixel 10 (128GB)
- alin hinta nyt: 599 euroa
- Google Pixel 10 tekniset tiedot
- Google Pixel 10:n tulevat päivitykset
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 759 euroa
Google Pixel 10 (256GB)
- alin hinta nyt: 799 euroa
- Google Pixel 10 tekniset tiedot
- Google Pixel 10:n tulevat päivitykset
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 917 euroa
Google Pixel 10 Pro (128GB)
- alin hinta nyt: 859 euroa
- Google Pixel 10 Pro tekniset tiedot
- Google Pixel 10 Pron tulevat päivitykset
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 1008 euroa
Google Pixel 10 Pro (256GB)
- alin hinta nyt: 959 euroa
- Google Pixel 10 Pro tekniset tiedot
- Google Pixel 10 Pron tulevat päivitykset
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 1120 euroa
Samsung Galaxy S25 Ultra (256GB)
- alin hinta nyt: 899 euroa
- Samsung Galaxy S25 Ultran tekniset tiedot
- Samsung Galaxy S25 Ultran tulevat päivitykset
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 1029 euroa
Samsung Galaxy A56 (128GB)
- alin hinta nyt: 279 euroa
- Samsung Galaxy A56:n tekniset tiedot
- Samsung Galaxy A56:n tulevat päivitykset
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 309 euroa
Motorola Edge 50 Neo (512GB)
- alin hinta nyt: 199 euroa
- Motorola Edge 50 Neon tekniset tiedot
- Motorola Edge 50 Neon tulevat päivitykset
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 299 euroa
Honor Magic7 Pro (512GB)
- alin hinta nyt: 799 euroa
- Honor Magic7 Pron tekniset tiedot
- Honor Magic7 Pron tulevat päivitykset
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 833 euroa
Honor 200 (256GB)
- alin hinta nyt: 149 euroa
- Honor 200:n tekniset tiedot
- Honor 200:n tulevat päivitykset
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 169 euroa
Lisää muiden tuoteryhmien tarjouksia löydät AfterDawnin Black Friday -seurannasta, joka päivittyy päivittäin.
Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.
