Petteri Pyyny

Black Friday: Parhaat kännyköiden tarjoukset juuri nyt - lista
Black Friday on venynyt Suomessa jo viikkojen mittaiseksi ja kampanjan aikaan näkyy myös todella paljon huijaukselta haiskahtavia "tarjouksia".

Listaamme tälle sivulle vain sellaiset kännyköiden tarjoukset, joissa hinta on nyt oikeasti alempi kuin kertaakaan, missään kotimaisessa verkkokaupassa.

Lisäksi Android-kännyköiden yhteydessä on tarjolla myös linkki kyseisen kännykän päivityslupauksesta kertovaan sivuun Android Update Tracker -sivustolta. Linkin kautta voi helposti tarkistaa sen, kauanko puhelimelle luvataan vielä päivitystukea - jonka voi sitten suhteuttaa siihen, kuinka kauan haluaisi kännykän vielä pysyvän ajantasaisena.

Voit lisätä sivun kirjanmerkkeihisi Black Fridayn kampanjoiden ajaksi, tulemme päivittämään sivua vähintäänkin päivittäin, jos uusia tarjouksia tulee tyrkylle.

Ohessa tämän hetken tarjoukset:

OnePlus Nord 5 (256GB)

OnePlus 13 (256GB)

OnePlus 13 (512GB)

Apple iPhone 16e (128GB)

Apple iPhone 16 (128GB)

Apple iPhone 15 (128GB)

Fairphone 5 (128GB)

OnePlus Nord CE5 (128GB)

Google Pixel 10 (128GB)

Google Pixel 10 (256GB)

Google Pixel 10 Pro (128GB)

Google Pixel 10 Pro (256GB)

Samsung Galaxy S25 Ultra (256GB)

Samsung Galaxy A56 (128GB)

Motorola Edge 50 Neo (512GB)

Honor Magic7 Pro (512GB)

Honor 200 (256GB)

Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.


Parhaat kännykkätarjoukset

Samsung Galaxy Z Flip6 – hinta laskenut -40%

Samsung Galaxy Z Flip6
583 € CDON
849 € Proshop
1259 € Power

Alin hinta viikko sitten: 965 €

Honor X5 Plus – hinta laskenut -39%

Honor X5 Plus
79 € DNA

Alin hinta viikko sitten: 129 €

Motorola Moto E14 – hinta laskenut -39%

Motorola Moto E14
59 € Power
59 € Telia
97 € Gigantti

Alin hinta viikko sitten: 97 €

Motorola Edge 50 Neo – hinta laskenut -31%

Motorola Edge 50 Neo
199 € Telia
199 € DNA
269 € Proshop

Alin hinta viikko sitten: 287 €

