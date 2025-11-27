Black Friday: Parhaat kännyköiden tarjoukset juuri nyt - lista (27.11.)

OPAS: Näin valitset itsellesi robotti-imurinRoborockin vuoden 2025 valikoima vertailussa

Black Friday on venynyt Suomessa jo viikkojen mittaiseksi ja kampanjan aikaan näkyy myös todella paljon huijaukselta haiskahtavia "tarjouksia".

Listaamme tälle sivulle vain sellaiset kännyköiden tarjoukset, joissa hinta on nyt oikeasti alempi kuin kertaakaan, missään kotimaisessa verkkokaupassa.

Lisäksi Android-kännyköiden yhteydessä on tarjolla myös linkki kyseisen kännykän päivityslupauksesta kertovaan sivuun Android Update Tracker -sivustolta. Linkin kautta voi helposti tarkistaa sen, kauanko puhelimelle luvataan vielä päivitystukea - jonka voi sitten suhteuttaa siihen, kuinka kauan haluaisi kännykän vielä pysyvän ajantasaisena.

Voit lisätä sivun kirjanmerkkeihisi Black Fridayn kampanjoiden ajaksi, tulemme päivittämään sivua vähintäänkin päivittäin, jos uusia tarjouksia tulee tyrkylle.

Ohessa tämän hetken tarjoukset:

Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.


Parhaat kännykkätarjoukset

Honor 400 Smart (5G) – hinta laskenut -44%

Honor 400 Smart (5G)
99 € Gigantti
99 € Prisma Verkkokauppa
99 € Veikon Kone

Alin hinta viikko sitten: 178 €

Realme GT 6 – hinta laskenut -44%

Realme GT 6
582 € CDON
998 € Hobby Hall

Alin hinta viikko sitten: 1037 €

Samsung Galaxy Z Fold6 – hinta laskenut -43%

Samsung Galaxy Z Fold6
1199 € Hobby Hall
1249 € Proshop
2099 € Power

Alin hinta viikko sitten: 2099 €

Nothing Phone (2a) – hinta laskenut -36%

Nothing Phone (2a)
230 € Verkkokauppa.com
359 € Proshop
419 € Verkkokauppa.com

Alin hinta viikko sitten: 359 €

