Heinäkuun myydyimmät puhelimet: Puhelinten keskihinta pomppasi neljänneksellä

"Vaikka myydyimpien listan kärjessä ovat edelleen hyvän hinta-laatusuhteen edullisemmat puhelimet, premium-laitteiden kasvava osuus nostaa koko markkinan keskihintaa. Yleisesti puhelimilta halutaan entistä kehittyneempiä, ajassa kiinni olevia ominaisuuksia. Tämä tarkoittaa muun muassa hyvää kameraa, sujuvaa pelaamista ja mahdollisuutta hyödyntää uusimpia tekoälyominaisuuksia", taustoittaa Gigantin telecom-kategorian myyntipäällikkö Toni Kiekkinen.

Suomalaisten ostamien puhelinten keskihinta nousi heinäkuussa, kun koulujen alkaminen ja kesän laitepäivitykset vauhdittivat puhelinkauppaa.Gigantin myyntidatan mukaan ostettujen puhelinten keskihinta nousi noin neljänneksen viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myyntikärjessä jatkavat tutut suosikit, mutta samalla kuluttajat ovat olleet valmiita panostamaan aiempaa kalliimpiin huippulaitteisiin.





Hintojen nousun taustalla vaikuttavat myös globaalit komponenttikustannukset, erityisesti muistien kallistuminen, mikä tuo jatkossakin hintapainetta laitemarkkinoille. Jonkin aikaa sitten Nothing-pomo Carl Pei paljasti muistin olevan älypuhelimen kallein yksittäinen komponentti.



"Syynä OnePlus-mallien ryntäykseen vaihtolistoille on merkkien välinen tausta. Realme on saman emoyhtiön brändi, jonka puhelimet tarjoavat vanhoille OnePlus-käyttäjille tutun käyttöliittymän, suorituskyvyn ja ominaisuudet", selventää DNA:n laitemyynnin osastopäällikkö Jesse Kieksi.

Laitemyynnin kokonaiskuvassa Samsung ja Apple jatkoivat vahvaa dominointiaan. Samsung otti kolmoisvoiton Gigantin myydyimpien puhelinten listalla Galaxy A17 5G -, A16 LTE - ja A57 -malleillaan, ja samat A-sarjalaiset sijoittuivat kärkeen myös Telialla ja Veikon Koneella.Apple puolestaan hallitsi Elisan ja DNA:n myyntilistoja iPhone 17 -sarjan laitteillaan . Kuun lopulla huippuluokan tarjonta laajeni entisestään, kun Samsung lanseerasi uudet taittunäyttöiset Galaxy Z Flip8- Z Fold8- ja Z Fold8 Ultra -mallinsa . Nämä eivät kuitenkaan Top-listoille toistaiseksi ole päätyneet.Heinäkuun merkittävin markkinamyllerrys liittyi kuitenkin OnePlussan ilmoitukseen vetäytyä uusien tuotteiden osalta Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoilta . Uutinen näkyi välittömästi suomalaisten vaihtolaitelistoilla, ja DNA raportoi vanhojen OnePlus-mallien ryntäyksestä vaihtolistoille.Vanhojen OnePlus-käyttäjien uutena suosikkina nähtiin saman emoyhtiön Realme, jonka mallit tarjoavat tutun käyttökokemuksen.





Koulujen kynnyksellä nähtiin myös historiallinen käänne perheiden laitehankinnoissa, sillä Elisa kertoi kellopuhelinten ohittaneen älypuhelimet ekaluokkalaisten hankinnoissa.



Yli 90 prosenttia vanhemmista pitää kellopuhelinta turvallisempana vaihtoehtona lapselle ilman avointa internettiä ja sosiaalisen median häiriötekijöitä.







Lasten kellopuhelimet, kuten ZTE K2 -sarja ja Xploran mallit, nousivat älykellolistojen kärkeen kaikilla operaattoreilla, ja ZTE K2 oli DNA:n myydyin älylaite jo neljättä kuukautta peräkkäin.



Puettavassa teknologiassa korostui puhelimien tavoin ruuduttomuus ja palautumisen seuranta. Gigantin myydyimmäksi puettavaksi laitteeksi nousi näytötön Google Fitbit Air -aktiivisuusranneke. Sen ohella kesäkuussa esitelty Oura Ring 5 -älysormus sekä perinteiset Apple Watch- ja Garmin-kellot pitivät pintansa suomalaisten suosikkeina.





DNA

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ZTE K2 lasten kellopuhelin Apple Watch SE (GPS) -älykello HONOR Choice Watch 2i -älykello Apple Watch Series 10 (GPS) -älykello Huawei Band 11 Pro -aktiivisuusranneke Garmin Vīvoactive 5 -älykello ZTE K2 Pro lasten kellopuhelin Samsung Galaxy Watch8 -älykello Garmin Venu 4 -älykello Samsung Galaxy Fit3 -aktiivisuusranneke Polar Vantage V3 -älykello myFirst Fone M1 lasten kellopuhelin Polar Ignite 3 -älykello Huawei Watch GT 4 -älykello Samsung Galaxy Watch Ultra -älykello

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Elisa

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Gigantti

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