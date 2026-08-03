Heinäkuun myydyimmät puhelimet: Puhelinten keskihinta pomppasi neljänneksellä

Janne Yli-Korhonen

Heinäkuun myydyimmät puhelimet: Puhelinten keskihinta pomppasi neljänneksellä
Suomalaisten ostamien puhelinten keskihinta nousi heinäkuussa, kun koulujen alkaminen ja kesän laitepäivitykset vauhdittivat puhelinkauppaa.

Gigantin myyntidatan mukaan ostettujen puhelinten keskihinta nousi noin neljänneksen viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myyntikärjessä jatkavat tutut suosikit, mutta samalla kuluttajat ovat olleet valmiita panostamaan aiempaa kalliimpiin huippulaitteisiin.

"Vaikka myydyimpien listan kärjessä ovat edelleen hyvän hinta-laatusuhteen edullisemmat puhelimet, premium-laitteiden kasvava osuus nostaa koko markkinan keskihintaa. Yleisesti puhelimilta halutaan entistä kehittyneempiä, ajassa kiinni olevia ominaisuuksia. Tämä tarkoittaa muun muassa hyvää kameraa, sujuvaa pelaamista ja mahdollisuutta hyödyntää uusimpia tekoälyominaisuuksia", taustoittaa Gigantin telecom-kategorian myyntipäällikkö Toni Kiekkinen.



Hintojen nousun taustalla vaikuttavat myös globaalit komponenttikustannukset, erityisesti muistien kallistuminen, mikä tuo jatkossakin hintapainetta laitemarkkinoille. Jonkin aikaa sitten Nothing-pomo Carl Pei paljasti muistin olevan älypuhelimen kallein yksittäinen komponentti.




Laitemyynnin kokonaiskuvassa Samsung ja Apple jatkoivat vahvaa dominointiaan. Samsung otti kolmoisvoiton Gigantin myydyimpien puhelinten listalla Galaxy A17 5G -, A16 LTE - ja A57 -malleillaan, ja samat A-sarjalaiset sijoittuivat kärkeen myös Telialla ja Veikon Koneella.

Apple puolestaan hallitsi Elisan ja DNA:n myyntilistoja iPhone 17 -sarjan laitteillaan. Kuun lopulla huippuluokan tarjonta laajeni entisestään, kun Samsung lanseerasi uudet taittunäyttöiset Galaxy Z Flip8-, Z Fold8- ja Z Fold8 Ultra -mallinsa. Nämä eivät kuitenkaan Top-listoille toistaiseksi ole päätyneet.

Heinäkuun merkittävin markkinamyllerrys liittyi kuitenkin OnePlussan ilmoitukseen vetäytyä uusien tuotteiden osalta Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoilta. Uutinen näkyi välittömästi suomalaisten vaihtolaitelistoilla, ja DNA raportoi vanhojen OnePlus-mallien ryntäyksestä vaihtolistoille.

Vanhojen OnePlus-käyttäjien uutena suosikkina nähtiin saman emoyhtiön Realme, jonka mallit tarjoavat tutun käyttökokemuksen.

"Syynä OnePlus-mallien ryntäykseen vaihtolistoille on merkkien välinen tausta. Realme on saman emoyhtiön brändi, jonka puhelimet tarjoavat vanhoille OnePlus-käyttäjille tutun käyttöliittymän, suorituskyvyn ja ominaisuudet", selventää DNA:n laitemyynnin osastopäällikkö Jesse Kieksi.



Koulujen kynnyksellä nähtiin myös historiallinen käänne perheiden laitehankinnoissa, sillä Elisa kertoi kellopuhelinten ohittaneen älypuhelimet ekaluokkalaisten hankinnoissa.

Yli 90 prosenttia vanhemmista pitää kellopuhelinta turvallisempana vaihtoehtona lapselle ilman avointa internettiä ja sosiaalisen median häiriötekijöitä.



Lasten kellopuhelimet, kuten ZTE K2 -sarja ja Xploran mallit, nousivat älykellolistojen kärkeen kaikilla operaattoreilla, ja ZTE K2 oli DNA:n myydyin älylaite jo neljättä kuukautta peräkkäin.

Puettavassa teknologiassa korostui puhelimien tavoin ruuduttomuus ja palautumisen seuranta. Gigantin myydyimmäksi puettavaksi laitteeksi nousi näytötön Google Fitbit Air -aktiivisuusranneke. Sen ohella kesäkuussa esitelty Oura Ring 5 -älysormus sekä perinteiset Apple Watch- ja Garmin-kellot pitivät pintansa suomalaisten suosikkeina.

DNA

Kuluttajat:
  1. Apple iPhone 17 5G
  2. Samsung Galaxy A16
  3. Apple iPhone 17 Pro 5G
  4. Samsung Galaxy A17 5G
  5. Samsung Galaxy A26 5G
  6. Apple iPhone 17 Pro Max 5G
  7. Samsung Galaxy A57 5G
  8. HONOR X5c Plus
  9. realme GT 8 Pro 5G
  10. Apple iPhone 16e 5G
  11. Apple iPhone 16 5G
  12. Apple iPhone 15 5G
  13. Apple iPhone Air 5G
  14. Apple iPhone 17e 5G
  15. Samsung Galaxy S25 5G


Yritykset:
  1. Apple iPhone 17 Pro 5G
  2. Apple iPhone 17 5G
  3. Apple iPhone 17 Pro Max 5G
  4. Samsung Galaxy A16 5G
  5. Samsung Galaxy A17 5G
  6. Apple iPhone 16e 5G
  7. Samsung Galaxy A26 5G
  8. Samsung Galaxy A36 5G
  9. Samsung Galaxy S25 5G
  10. HONOR X5c Plus 4G
  11. Apple iPhone 16 5G
  12. Samsung Galaxy A56 5G Enterprise Edition
  13. Apple iPhone 15 5G
  14. Apple iPhone Air 5G
  15. realme GT 8 Pro 5G


Älykellot:
  1. ZTE K2 lasten kellopuhelin
  2. Apple Watch SE (GPS) -älykello
  3. HONOR Choice Watch 2i -älykello
  4. Apple Watch Series 10 (GPS) -älykello
  5. Huawei Band 11 Pro -aktiivisuusranneke
  6. Garmin Vīvoactive 5 -älykello
  7. ZTE K2 Pro lasten kellopuhelin
  8. Samsung Galaxy Watch8 -älykello
  9. Garmin Venu 4 -älykello
  10. Samsung Galaxy Fit3 -aktiivisuusranneke
  11. Polar Vantage V3 -älykello
  12. myFirst Fone M1 lasten kellopuhelin
  13. Polar Ignite 3 -älykello
  14. Huawei Watch GT 4 -älykello
  15. Samsung Galaxy Watch Ultra -älykello


Telia

Kuluttajat:
  1. Samsung Galaxy A57 5G
  2. Samsung Galaxy A17 5G
  3. Samsung Galaxy A26 5G
  4. Apple iPhone 17 5G
  5. Apple iPhone 17 Pro 5G
  6. Samsung Galaxy A17 4G
  7. Honor X5c Plus 4G
  8. Apple iPhone 15 5G
  9. Apple iPhone 17 Pro Max 5G
  10. Recycled iPhone 13 5G




Yritykset:
  1. Samsung Galaxy A17 5G
  2. Samsung Galaxy A36 5G
  3. Samsung Galaxy A37 5G
  4. iPhone 17 5G
  5. iPhone 17 Pro 5G
  6. Samsung Galaxy A56 5G
  7. Samsung Galaxy Xcover7 5G
  8. iPhone 16e 5G
  9. iPhone 16 5G
  10. Samsung Galaxy A57 5G


Älykellot:
  1. ZTE Kids Watch K2 Pro 4G
  2. ZTE KIDS WATCH K2 4G
  3. Apple Watch SE 3 GPS
  4. Garmin Vivoactive 5
  5. Apple Watch SE 3 GPS+Cellular
  6. Apple Watch Series 11 GPS
  7. POLAR IGNITE 2
  8. Apple Watch ULTRA 3 GPS+Cellular
  9. Apple Watch Series 11 GPS+Cellular
  10. Samsung Galaxy Watch Ultra2 4G


Elisa

Kuluttajat:
  1. Apple iPhone 17
  2. Samsung Galaxy A17
  3. Samsung Galaxy A57
  4. Samsung Galaxy A26
  5. Apple iPhone 17 Pro
  6. Apple iPhone 17 Pro Max
  7. Apple iPhone 16e
  8. Samsung Galaxy S25
  9. Apple iPhone 15
  10. Apple iPhone 16
  11. Realme 16 Pro+
  12. Apple iPhone 17e
  13. Samsung Galaxy S26 Ultra
  14. Honor Magic8 Lite
  15. Honor 600 Lite


Yritykset:
  1. Apple iPhone 17 Pro
  2. Apple iPhone 17
  3. Apple iPhone 16
  4. Samsung Galaxy A17
  5. Samsung Galaxy A17
  6. Samsung Galaxy S26
  7. Apple iPhone 17 Pro Max
  8. Samsung Galaxy A26
  9. Samsung Galaxy S25
  10. Apple iPhone 16e
  11. Samsung Galaxy A57
  12. Apple iPhone 17e
  13. Samsung Galaxy S26 Ultra
  14. Samsung Galaxy XCover 7 Enterprise Edition
  15. Samsung Galaxy S25 FE


Puettavat:
  1. Xplora XGO2
  2. ZTE K2 Pro
  3. Xplora XGO3 2nd Gen
  4. ZTE K2
  5. Honor Choice Watch 2i
  6. Apple Watch Series 11 GPS
  7. Polar Ignite 3
  8. Samsung Galaxy Fit3
  9. Polar Ignite 2
  10. Xplora X6 Play 2nd Gen
  11. Polar Grit X2
  12. Polar Verity Sense
  13. Huawei Fit 4
  14. Garmin Vivoactive 5
  15. Samsung Galaxy Watch Ultra2




Gigantti

Puhelimet:
  1. Samsung Galaxy A17 5G
  2. Samsung Galaxy A16 LTE
  3. Samsung Galaxy A57
  4. Apple iPhone 17
  5. Honor X5c Plus
  6. Apple iPhone 17 Pro
  7. Samsung Galaxy S25
  8. Samsung Galaxy A26 5G
  9. Apple iPhone 15
  10. Apple iPhone 17 Pro Max


Puettavat:
  1. Google Fitbit Air
  2. Oura 5
  3. Apple Watch SE 3
  4. Xplora XGO2
  5. Oura 4
  6. Garmin Venu 4
  7. Samsung Galaxy Fit3
  8. Polar Vantage M3
  9. Polar Ignite 2
  10. Huawei Band 10


Veikon Kone

Puhelimet:
  1. Samsung Galaxy A57
  2. Samsung Galaxy A26
  3. Apple iPhone 17 PRO
  4. Apple iPhone 17
  5. Samsung Galaxy A17
  6. Honor Magic 8 LITE
  7. Honor 600 LITE
  8. Honor X5C PLUS
  9. Apple iPhone 17 PRO MAX
  10. Samsung Galaxy A37


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