Elisan 5G-verkko toimii nyt Heinolassa

on jälleen saanut 5G-verkon toimimaan uudella paikkakunnalla. Tällä kertaa vauhdikkaista nopeuksista pääsee nauttimaan, joka on jo 18. Elisan 5G-paikkakunta."Nopean ja tehokkaan nettiyhteyden merkitys on korostunut viime aikoina entisestään, kun kodeissa työskennellään etänä, opiskellaan ja käytetään normaalia enemmän tietoliikennepalveluita. Hienoa, että saamme 5G:n heti ensimmäisessä vaiheessa palvelemaan keskustan lisäksi myös muissa kaupunginosissa asuvia heinolalaisia", Heinolan kaupunginjohtaja Jari Parkkonen iloitsee.Elisan 5G-verkko ylettyy aina Hoilosta Heinolan kirkonkylälle ja Kouvolan tien (46) yli, peittäen Heinolan keskustan ja ulottuen muun muassa Tommolan, Asemantauksen, Pyhättömän ja Kaakonlammen alueille.Heinolassa on myös mahdollista käyttää Elisan 5G Kotinettiä, joka on erinomainen vaihtoehto pientaloasujille, jotka eivät saa tai halua kotiinsa kuitu- tai kaapelimodeemiyhteyttä."5G:n suosio on kasvanut nopeasti sitä mukaa kun verkko on laajentunut uusille paikkakunnille. Ihmiset ovat pystyneet kokemaan käytännössä sen, mitä supernopea mobiiliyhteys tarkoittaa. Myös 5G-päätelaitteet yleistyvät nopeasti. Kun vielä vuosi sitten 5G oli useimmalle tuntematon juttu, nyt se on monelle jo arkipäivää", Elisan Hämeen alueen aluejohtaja Kalle Lehtinen kertoo.Elisa on avannut 5G-verkkoja tähän mennessä Helsinkiin, Espooseen , Tampereelle, Vantaalle, Ouluun, Turkuun, Jyväskylään, Lahteen , Kuopioon, Poriin , Kouvolaan, Joensuuhun Raisioon , Heinolaan ja Kuusamoon Elisan kuuluvuuskartan näet tästä