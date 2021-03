Helmikuun myydyimmät puhelimet: 5G-puhelimet yleistyvät, mutta 4G:llä edelleen paljon kysyntää

Kuukauden vaihtumisen myötä operaattorit, Gigantti ja Veikon Kone ovat julkaiseet tiedot helmikuun 2021 myydyimmistä puhelimista sekä älykelloista.5G-puhelimet jatkavat yleistymistään nopeaan tahtiin. DNA:n listalla laitteista yli puolet ovat 5G-malleja, kun taas Elisalla yli 60 prosenttia helmikuun myydyimmistä laitteista on 5G-puhelimia."Selvästi viimeisin teknologia ja nopeat 5G-yhteydet kiinnostavat kuluttajia, sillä helmikuun myydyimpien puhelinten listalla yli puolet laitteista ovat 5G-malleja. Maaliskuun aikana tulemme näkemään 5G-uutuuksia usealta eri valmistajalta, mikä voi lisätä monen kuluttajan vaihtohalukuutta. Huolehdimme DNA:lla myös vanhojen laitteiden tietoturvallisesta kierrätyksestä. Lisäksi DNA:n vaihtohyvityspalvelu tarjoaa vanhasta puhelimesta hyvityksen uutta mallia hankkiessa", kertoo DNA Kaupan toimitusjohtaja"Helmikuussa jo yli 60 prosenttia myydyistä puhelimista oli 5G-puhelimia, eli jo viime vuoden puolella ennustettu 5G:n suosion kasvu jatkuu vahvana. Alkuvuoden tapaan myydyimpien listalta löytyy useita OnePlussan, Samsungin ja Applen puhelinmalleja. Kuukauden myydyin laite kuluttajille oli 5G:n keskihintaluokkaa edustava OnePlus Nord N10 5G, joka vei kärkisijan jopa harvinaisen reilulla marginaalilla", kertoo Elisan henkilöasiakkaiden liiketoimintajohtaja

DNA:n myydyimmät puhelimet helmikuussa 2021

Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy A42 5G Samsung Galaxy A41 OnePlus Nord N10 5G Samsung Galaxy A51 5G Apple iPhone SE (2. sukupolvi) Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Samsung Galaxy S20 FE 5G Samsung Galaxy A21s Apple iPhone 12 Pro Max 5G Apple iPhone 12 Pro 5G Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy A51 Xiaomi Redmi Note 9

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille helmikuussa 2021

OnePlus Nord N10 5G Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A51 5G Samsung Galaxy A20e OnePlus 8T 5G Samsung Galaxy A41 Apple iPhone SE (2020) Apple iPhone 12 Pro Max 5G Samsung Galaxy A21s Samsung Galaxy A42 5G Apple iPhone 12 Pro 5G Apple iPhone 12 5G OnePlus Nord 5G Samsung Galaxy A32 5G OnePlus Nord N100

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille helmikuussa 2021

Samsung Galaxy A 20e Apple iPhone 11 Nokia 3.4 Apple iPhone 12 Pro 5G Apple iPhone SE (2020) Samsung Galaxy A41 Apple iPhone 12 5G OnePlus Nord 5G Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A40 Enterprise edition OnePlus 8T 5G Samsung Galaxy A71 Apple iPhone 12 mini 5G Motorola Moto G8 Power Apple iPhone 12 Pro Max 5G

Telian myydyimmät puhelimet helmikuussa 2021

Apple iPhone SE (2020) Samsung Galaxy A41 OnePlus Nord N100 Apple iPhone 12 Pro 5G Samsung Galaxy A20s Samsung Galaxy S20 FE 5G Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy A51 OnePlus Nord 5G Apple iPhone 12 Pro Max 5G

Gigantin myydyimmät puhelimet kuluttajille helmikuussa 2021

Samsung Galaxy A41 OnePlus Nord N100 Samsung Galaxy A12 OnePlus Nord Samsung Galaxy A20e Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A51 Motorola Moto G 5G Plus Motorola Moto G9 Play Samsung Galaxy A21s

Gigantin myydyimmät puhelimet yrityksille helmikuussa 2021

Samsung Galaxy A20e Apple iPhone 12 Samsung Galaxy A41 Nokia 800 tough Samsung Galaxy A51 Apple iPhone 11 Apple iPhone 12 Pro Samsung Galaxy A42 Samsung Galaxy Xcover 4S OnePlus Nord

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet helmikuussa 2021

Samsung Galaxy A51 (4G) Samsung Galaxy A71 Apple iPhone SE (2020) Samsung Galaxy A20e OnePlus Nord N10 5G Samsung Galaxy A12 Motorola Moto G9 Power Samsung Galaxy Xcover 4S Motorola Moto G9 Play Apple iPhone 12 Pro Max

DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet helmikuussa 2021

Apple Watch Series 6 Apple Watch SE Huawei Watch GT 2 Huawei Band 4 Pro Huawei Watch Fit Samsung Galaxy Fit2 Apple Watch Series 3 Samsung Watch Active 2 Huawei Band 4 Samsung Galaxy Watch 3 Honor Watch GS Pro Honor MagicWatch 2 Honor Watch Magic Garmin Fenix 6 Suunto 5

Elisan myydyimmät älykellot helmikuussa 2021

Polar Ignite Huawei Watch GT 2 Huawei Watch Fit Apple Watch Series 6 GPS Huawei Watch GT2 Pro Apple Watch Series 6 GPS + Cellular eSIM Polar Vantage M Samsung Galaxy Watch Active Garmin Venu Apple Watch SE GPS Samsung Galaxy Watch Active2 eSIM Apple Watch Series 3 GPS Garmin Lily Sport Edition Polar Vantage V2 Apple Watch SE GPS + Cellular eSIM

Telian myydyimmät älykellot kuluttajille helmikuussa 2021

Huawei Watch GT2 Pro Samsung Galaxy Watch Active Samsung Galaxy Watch 4G Samsung Galaxy Watch Active 2 4G Apple Watch Series 6 GPS + Cellular Garmin Vivoactive 4S Garmin Fenix 6X PRO Apple Watch Series 6 GPS Polar Unite Huawei Watch GT2

Myös Telian listoilta löytyy useampi 5G-puhelin, mutta Gigantin ja Veikon Koneen osalta myydään vielä paljon edullisia 4G-malleja.5G-puhelimia ostettaessa luotetaan siis enemmän operaattorin valikoimaan."Yksi selkeä alkuvuonna havaittava muutos puhelinmarkkinassa on, että uusi puhelin ostetaan yhä useammin operaattorilta. Trendiin vaikuttavat varmasti erilaiset nykyisille ja uusille asiakkaille tarjottavat edut esimerkiksi hinnoittelussa ja takuuehdoissa. Hyvä esimerkki ilmiöstä on iPhone SE, joka nousi koko kuukauden myydyimmäksi puhelimeksi Telian asiakkaille tarjotun etuhintansa takia", Telian laiteliiketoiminnasta vastaava johtajakertoo.Gigantin osalta 5G-puhelimista Top-listalle ylsivät vain OnePlussan Nord ja kovassa tarjouksessa ollut Motorolan Moto G 5G Plus . Veikon Koneella listan 5G-puhelimia edustavat Nord N10 5G sekä iPhone 12 Pro Max.4G:n osalta menestyjiä helmikuun aikana olivat muun muassa iPhone 11, Galaxy A20e, Galaxy A41 ja iPhone SE.