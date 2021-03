OnePlus 9 Pro -puhelimeen luvassa 50W langaton lataus

julkaisee uudet 9-sarjan puhelimet 23.3 . Luvassa on ainakin perusmalli sekä 9 Pro, jotka ovat päätyneet jo pariin otteeseen erilaisten kuvavuotojen kohteeksi . Tällä kertaa lisätietoa saadaan OnePlus 9 Pron lataustekniikasta, sillä puhelimeen on luvassa peräti 50W langaton lataus. Aiheesta kertoo pricebaba.com -sivusto OnePlus 9 Pro -malliin on siis luvassa tehokas 50W langaton lataus. OnePlus tuo myös tällaisen langattoman laturin markkinoille. Viime vuoden OnePlus 8 Pro sisältää tuen 30W langattomalle lataukselle OnePlussan oman laturin avulla

Lisäksi puhelimen odotetaan saavan tuen erittäin nopealle 65W langalliselle lataukselle. Tällainen lataus puolestaan nähtiin OnePlussan toimesta viime syksyn 8T -mallissa Edullisemman 9 -perusmallin odotetaan myös sisältävän tuen langattomalle lataukselle, mutta tässä mallissa teho saattaa olla pienempi.OnePlus vahvisti, että laturi kuuluu edelleen tulevien puhelimien myyntipakkauksen varustukseen Lisäksi puhelimet ovat saamassa parannusta kuvaamiseen OnePlussan ja kameravalmistaja Hasselbladin yhteistyön myötä