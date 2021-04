Maaliskuun myydyimmät puhelimet: iPhone 11, Galaxy A42 5G ja Nord N100 menestyjiä

Kuukausi on vaihtunut huhtikuuksi, joten on aika tarkastella maaliskuun myydyimmät puhelimet operaattorien, Gigantin ja Veikon Koneen toimesta.Listat täyttyvät suurimmilta osin tutuilla nimillä.Kuukauden myydyin puhelin on, jota saa tällä hetkellä noin 600 eurolla . Tämä puhelin on kärjessä DNA:n ja Elisan yritysasiakkaiden listoilla, jonka lisäksi se yltää toiseksi Elisan henkilöasiakkaiden kohdalla, Telian listoilla sekä Gigantin yritysasiakkaiden listalla.Tämän perässä tulevat lukuisat Samsungin keskihintaluokan Galaxy A -sarjan puhelimet. Hyville sijoituksille ovat päässeet muun muassa 249 euron Puhelinvertailun testattavanakin käynyt Galaxy A42 5G sekä alle 200 euron

DNA:n myydyimmät puhelimet maaliskuussa 2021

Apple iPhone 11 Xiaomi Redmi Note 9T 5G Samsung Galaxy A42 5G Samsung Galaxy A21s Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy A20e OnePlus Nord N10 5G Xiaomi Mi 10T Lite 5G Apple iPhone 12 Pro Max 5G Apple iPhone 12 5G Apple iPhone SE (2. sukupolvi) Apple iPhone 12 Pro 5G Samsung Galaxy A51 5G OnePlus 8T 5G Samsung Galaxy S20 FE 5G

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille maaliskuussa 2021

OnePlus Nord N10 5G Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy A42 5G OnePlus 8T 5G Samsung Galaxy A21s Nokia 105 OnePlus Nord N100 Apple iPhone SE (2020) Apple iPhone 12 Pro Max 5G Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy A32 5G Samsung Galaxy S20 FE 5G Apple iPhone 12 Pro 5G Apple iPhone 12 5G

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille maaliskuussa 2021

Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A20e Apple iPhone SE (2020) Apple iPhone 12 5G Apple iPhone 12 Pro 5G Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy A51 OnePlus Nord 5G Samsung Galaxy S20 FE 5G OnePlus 8T 5G Apple iPhone 12 mini 5G Apple iPhone 12 Pro Max 5G Samsung Galaxy Xcover 4S Enterprise Edition Samsung Galaxy A42 5G Samsung Galaxy S21 5G

Telian myydyimmät puhelimet maaliskuussa 2021

Samsung Galaxy A71 Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A20s Apple iPhone SE (2020) Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy A42 5G Apple iPhone 12 Pro 5G Motorola Moto G9 Play OnePlus Nord N100 Apple iPhone 12 Pro Max 5G

Gigantin myydyimmät puhelimet kuluttajille maaliskuussa 2021

Samsung Galaxy A21s OnePlus Nord N100 Samsung Galaxy A12 Apple iPhone 11 OnePlus Nord 10 OnePlus Nord Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy A32 Apple iPhone SE 2020 Motorola Moto G9 Power

Gigantin myydyimmät puhelimet yrityksille maaliskuussa 2021

Apple iPhone SE 2020 Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A12 Samsung Galaxy S20 FE Apple iPhone 12 Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy Xcover 4S Apple iPhone 12 Pro

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet maaliskuussa 2021

Apple iPhone SE (2020) Samsung Galaxy A51 (4G) Apple iPhone 12 Samsung Galaxy A12 Apple iPhone 12 mini Samsung Galaxy A71 Doro 6041 Samsung Galaxy A32 5G Samsung Galaxy A20e OnePlus Nord N100

DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet maaliskuussa 2021

Apple Watch Series 6 Huawei Band 4 Pro Apple Watch SE­­­­­­­­ Samsung Galaxy Fit2 Samsung Galaxy Watch 3 Huawei Watch GT 2 Samsung Galaxy Watch Active Honor Watch GS Pro Samsung Galaxy Watch Active2 Huawei Watch Fit Garmin Fenix 6 Pro Apple Watch Series 3 Garmin Fenix 6 Huawei Watch GT 2 Pro Garmin Lily Sport

Elisan myydyimmät älykellot maaliskuussa 2021

Huawei Watch GT 2e Samsung Galaxy Watch Active Huawei Watch GT 2 Apple Watch Series 6 GPS Honor Watch Magic Polar Ignite Samsung Galaxy Watch 3 4G eSIM Huawei Watch GT2 Pro Apple Watch Series 6 GPS + Cellular eSIM Samsung Galaxy Fit2 Suunto 3 Polar Vantage M Apple Watch SE GPS Apple Watch Series 3 GPS Suunto 7

Telian myydyimmät älykellot kuluttajille maaliskuussa 2021

Samsung Galaxy Watch 3 4G (eSIM) Apple Watch Series 6 GPS+Cellular (eSIM) Samsung Galaxy Watch Active2 Aluminium 4G (eSIM) Apple Watch Nike+ Series 4 GPS+Cellular (eSIM) Apple Watch SE GPS+Cellular (eSIM) Samsung Galaxy Watch Active Samsung Galaxy Watch 4G (eSIM) Polar Vantage M Apple Watch S6 GPS Garmin Fenix 6S

Applelta listoilla esiintyy myös uusimmat iPhone 12 -sarjan mallit useaan kertaan. Samsungilta mukaan on päässyt myös Galaxy S20 FE -malli.OnePlussan nimi esiintyy myös muutamaan kertaan listoilla. Hyvää menestystä keräsi, joka löytyy sijalta kaksi Gigantin kuluttajien listalta sekä Nord N10 5G , joka valtasi kärkipaikan Elisan kuluttaja-asiakkaiden listalla toista kuukautta peräkkäin. Uudetja OnePlus 9 Pro ovat juuri saapuneet myyntiin, joten näitä voidaan nähdä huhtikuun listoilla.Xiaomi on alkanut tehdä hyvää nousua Suomessa. Tämä näkyy DNA:n listalla, sillä alkuvuoden Redmi Note 9T on yltänyt peräti toiseksi. Lisäksi listalle on päässytErilaisten älykellojen ja rannekkeiden myynti on jatkunut hyvänä. Esimerkiksi DNA:n listoille nousi Garminin tuore uutuusmalli-älykello. Elisalla puolestaan menestyvät Huawein älykellot, kun taas Telialla parhaiten myyvät Samsungin ja Applen vaihtoehdot.