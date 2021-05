Huhtikuun myydyimmät puhelimet: iPhone 12 suosituin 5G-puhelin

Kuukauden vaihtumisen myötä operaattorit, Gigantti ja Veikon Kone ovat julkaisseet tiedot huhtikuun myydyimmistä puhelimista sekä älykelloista.5G-puhelimet jatkavat yleistymistään ja kuukauden suosituin 5G-puhelin on tällä kertaa"Selvästi yli puolet asiakkaista valitsee 5G-laitteen uudeksi puhelimekseen. Vuosi sitten huhtikuussa 5G-laitteiden osuus oli vain alle 10 %, joten kehitys on ollut huimaa. Laitteen tyypillinen käyttöikä on kahdesta kolmeen vuoteen, joten jo laitteen vaihto- tai jälleenmyyntiarvonkin kannalta on syytä tutustua tarjolla oleviin 5G-vaihtoehtoihin", toteaa DNA Kaupan toimitusjohtajaTuttuun tapaan listoilla esiintyy paljon Samsungia ja Applea. Näitä kahta valmistajaa pystyy haastamaan vain OnePlus. Xiaomia esiintyy listoilla vain kerran, kun taas Motorola sekä Nokia ovat saaneet kumpikin pari paikkaa.Applen iPhone 12 -mallin lisäksi myös muut iPhone 12 -sarjan puhelimista menestyivät hyvin. Kaikista suosituin oli kuitenkin edelleen iPhone 11, joka oli myös viime kuun myydyin malli

DNA:n myydyimmät puhelimet huhtikuussa 2021

Samsung Galaxy A21s Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A20e Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy A42 5G Samsung Galaxy A52 5G Xiaomi Redmi Note 9T 5G Samsung Galaxy A41 Apple iPhone 12 Pro Max 5G Apple iPhone 12 mini 5G Apple iPhone SE (2. sukupolvi) Samsung Galaxy A32 5G Apple iPhone 12 Pro 5G Samsung Galaxy S20 FE 5G OnePlus Nord N100

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille huhtikuussa 2021

OnePlus Nord N10 5G Apple iPhone 12 5G Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A32 5G Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy A42 5G Samsung Galaxy A21s OnePlus Nord 5G OnePlus 9 Pro 5G Apple iPhone 12 Pro Max 5G Samsung Galaxy A52 5G Samsung Galaxy A41 Apple iPhone 12 mini 5G OnePlus Nord N100 Honor 9X Lite

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille huhtikuussa 2021

Apple iPhone 11 Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy A41 Apple iPhone SE (2020) Doro 5517 Nokia 3.4 Apple iPhone 12 Pro 5G OnePlus Nord 5G Samsung Galaxy A21s Samsung Galaxy S21s 5G OnePlus 9 Pro 5G Apple iPhone 12 mini 5G Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy Xcover 4S Enterprise Edition Apple iPhone XR

Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille huhtikuussa 2021

Samsung Galaxy A21s Apple iPhone 12 5G OnePlus Nord N100 Samsung Galaxy A20s Samsung Galaxy A42 5G Samsung Galaxy A71 Samsung Galaxy A41 Apple iPhone 12 Pro Max 5G Apple iPhone SE (2020) OnePlus Nord 5G

Telian myydyimmät puhelimet yrityksille huhtikuussa 2021

Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A40 Samsung Galaxy A32 Apple iPhone SE Nokia 5.4 Samsung Galaxy A21s Samsung Galaxy S20 FE Samsung Galaxy A52 Samsung Galaxy A51 Apple iPhone 12

Gigantin myydyimmät puhelimet kuluttajille huhtikuussa 2021

OnePlus Nord N100 Samsung Galaxy A52 Motorola Moto G8 Power OnePlus Nord Samsung Galaxy A21s Samsung Galaxy A12 Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A02 Apple iPhone SE 2020 Motorola Moto G9 Power

Gigantin myydyimmät puhelimet yrityksille huhtikuussa 2021

Samsung Galaxy A52 Apple iPhone 12 OnePlus Nord N100 Apple iPhone SE 2020 Samsung Galaxy A12 Apple iPhone 11 Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy Xcover 4S Samsung Galaxy A02s Samsung Galaxy A51

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet huhtikuussa 2021

Samsung Galaxy A52 Samsung Galaxy A12 Samsung Galaxy A32 Doro 6041 Samsung Galaxy XCover 5 Apple iPhone SE (2020) Apple iPhone 12 Pro OnePlus Nord N10 Apple iPhone 12 Pro Max OnePlus Nord N100

DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet huhtikuussa 2021

Apple Watch Series 6 Huawei Band 4 Pro Huawei Band 4 Samsung Galaxy Fit2 Huawei Watch GT 2 Apple Watch SE­­­­­­­­ Samsung Galaxy Watch Active2 Huawei Watch Fit Apple Watch Series 3 Huawei Watch GT 2 Pro Samsung Galaxy Watch3 Garmin Fenix 6 Honor Magic Watch 2 Honor Watch Magic Honor Watch GS Pro

Elisan myydyimmät älykellot huhtikuussa 2021

Polar Vantage M2 Samsung Galaxy Watch Active Huawei Watch GT 2e Polar Ignite Apple Watch Series 6 GPS Apple Watch Series 6 GPS + Cellular eSIM Huawei Watch GT 2 42mm Huawei Watch GT 2 Pro Apple Watch Series 3 GPS Apple Watch SE GPS

Samsungin myydyimpiä olivat jälleen lukuisat Galaxy A-sarjan mallit. Esille voidaan nostaa muun muassa Galaxy A21s, Galaxy A42 5G sekä Galaxy A52.OnePlussan Nord-puhelimien lisäksi listoille on päässyt kahdesti uusi OnePlus 9 Pro -huippupuhelin. Xiaomin ainokainen löytyy DNA:n listalta alkuvuoden Redmi Note 9T :n muodossa.Motorolaa esiintyy kahdesti ja nämä molemmat löytyvät Gigantin kuluttajien listalta. Moto G8 Power ylsi kolmanneksi ja Moto G9 Power kymmenenneksi. Nokian myydyimpiä ovat Nokia 3.4 ja 5.4.Äly- ja urheilukellojen suosio jatkui huhtikuussa vahvana. Myydyimpien kellojen listan kärkipää meni uusiksi Elisalla, kun Polarin odotettu uutuuskello Vantage M2 nousi kerralla huhtikuun myydyimmäksi. Elisan listalle päätyi myös Polarin Ignite. Yhden paikan sai Samsung, kun muut paikat menivät Applelle ja Huaweille.DNA:lla myydyimmät mallit jakautuvat tasaisesti Applen, Huawein, Samsungin, Garminin sekä Honorin kesken.