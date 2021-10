Syyskuun myydyimmät puhelimet: edullinen Xiaomi kärkisijoilla

Kuukausi on vaihtunut syyskuuksi, jonka myötäjaovat julkaisseet kuukauden myydyimmät puhelimet. Lisäksi DNA ja Elisa kertoivat tiedot myydyimmistä älykelloista ja rannekkeista.Myydyimpien listaa voidaan tällä kertaa kuvailla monipuoliseksi.DNA:n listan kärjessä on, jota saa alle 100 eurolla . Kyseinen puhelinmalli ylsi myös Elisalla kolmanneksi. Sijoitusta voidaan pitää yllätyksenä, sillä yleensä yksittäisiä Xiaomin puhelimia ei nähdä näin korkeilla sijoituksilla.Elisan henkilöasiakkaiden listan kärjessä on, kun taas yritysasiakkaiden listan kärjessä on. Telialla kärkisijat henkilöasiakkaiden ja yritysasiakkaiden listalla ottaa. Veikon Koneella on puolestaan kärjessä Galaxy A52.Totutusti Samsung on saanut jälleen useamman paikan eri Galaxy A-mallilla. Muun muassa tuore Galaxy A52s 5G on noussut jo toiseksi DNA:n listalla. Kyseinen malli on paranneltu versio kevään Galaxy A52 5G -mallista, jonka todettiin Puhelinvertailun arvostelussa olevan erittäin pätevä laite

DNA:n myydyimmät puhelimet syyskuussa 2021

Xiaomi Redmi 9C NFC Samsung Galaxy A52s 5G Samsung Galaxy A32 5G Apple iPhone 12 5G OnePlus Nord N10 5G Samsung Galaxy A21s Apple iPhone 11 Apple iPhone 13 Pro 5G OnePlus Nord CE 5G Samsung Galaxy S20 FE 5G Xiaomi Mi 10T Lite 5G OnePlus Nord 2 5G Samsung Galaxy A22 5G Apple iPhone 12 mini 5G Apple iPhone 13 Pro Max 5G

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille syyskuussa 2021

OnePlus Nord N10 5G Samsung Galaxy A32 5G Xiaomi Redmi 9C NFC Samsung Galaxy A21s Samsung Galaxy A52s 5G Apple iPhone 12 5G OnePlus Nord 2 5G OnePlus Nord CE 5G OnePlus 8T 5G Samsung Galaxy A12 Apple iPhone 13 Pro 5G Samsung Galaxy A22 5G Apple iPhone 11 Apple iPhone 12 mini 5G OnePlus Nord N100

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille syyskuussa 2021

Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy A32 5G Samsung Galaxy A52s 5G Samsung Galaxy A21s Apple iPhone 11 Apple iPhone 13 Pro 5G Apple iPhone SE (2020) Samsung Galaxy A52 Apple iPhone 12 mini 5G Samsung Galaxy A32 5G Enterprise Edition Samsung Galaxy A12 Samsung Galaxy S21 5G Nokia 3.4 Apple iPhone 12 Pro 5G OnePlus Nord 2 5G

Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille syyskuussa 2021

Samsung Galaxy A32 5G OnePlus Nord N100 Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy A21s OnePlus Nord 2 5G Apple iPhone SE Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A12 DS Samsung Galaxy A52 4G Samsung Galaxy A52s 5G

Telian myydyimmät puhelimet yrityksille syyskuussa 2021

Samsung Galaxy A32 5G Samsung Galaxy A32 LTE Apple iPhone SE Apple iPhone 11 Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy Xcover 5 Nokia 5.4 Samsung Galaxy A52s 5G Samsung Galaxy A22 5G Samsung Galaxy S21 5G

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet syyskuussa 2021

Samsung Galaxy A52 OnePlus Nord CE 5G Samsung Galaxy A22 5G OnePlus Nord N100 Samsung Galaxy XCover 5 EE Motorola Moto G30 Samsung Galaxy A52S OnePlus Nord 2 Apple iPhone 12 Mini Samsung Galaxy A32 5G

DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet syyskuussa 2021

Honor Band 5 Apple Watch Series 6 GPS Samsung Galaxy Fit2 Huawei Watch GT 2 Apple Watch 6 GPS + Cellular Apple Watch SE GPS + Cellular Samsung Galaxy Watch4 4G Huawei Watch Fit Apple Watch Series 3 GPS Honor Band 6 Samsung Watch Active2 OnePlus Watch Garmin Vivoactive 4 Apple Watch SE GPS Samsung Galaxy Watch4 BT

Elisan myydyimmät älykellot syyskuussa 2021

Apple Watch Series 6 GPS Apple Watch Series 3 GPS Huawei Watch GT 2 Polar Ignite 2 Polar Ignite Huawei Watch GT2 Pro OnePlus Watch Apple Watch Series 6 GPS + Cellular eSIM Garmin Fenix 6X Pro Huawei Watch Fit Suunto 7 Apple Watch SE GPS Suunto 3 Garmin Fenix 6 Samsung Galaxy Watch 4 Classic 4G sSIM

Applen tuoreet iPhone 13 -sarjan puhelimet saapuivat myyntiin syyskuun loppupuolella. Kyseiset mallit ovat luonnollisesti kiinnostaneet kansaa ja tämän myötä esimerkiksi DNA:lla iPhone 13 Pro päätyi jo 8. Joidenkin mallien kohdalla esiintyy saatavuusongelmia, mutta tämän parantuessa sijoituksetkin todennäköisesti paranevat.Myöskin kellojen ja rannekkeiden kohdalla lista on värikäs. DNA:n kärjessä jatkaa Honorin edullinen, mutta tuoreempion menettänyt sijoituksia selvästi (elokuussa sijalla 3.).DNA:n listalla näkyy myös paljon Applen Watch -kelloja, esimerkiksion toisena. Applelta on tulossa myyntiin pian uudet Watch Series 7 -kellot Uutuuksista myöskin voidaan nostaa esille Samsungin uudet Galaxy Watch4 -älykellot . Galaxy Watch4 4G nousi DNA:n listalla sijalle 7. Elisan listalla Galaxy Watch 4 Classic 4G otti viimeisen sijan.Elisalla älykellojen ja aktiivisuusrannekkeiden osalta Apple Watch Series GPS -älykellot syrjäyttivät pitkään kärkipaikkaa pitäneen Polarin.