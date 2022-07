Tällainen on OnePlus 10T - tehokkaampi kuin OnePlus 10 Pro, mutta kameroissa säästetty

julkaisee vuoden toisen lippulaivapuhelimen,-mallin, 3. elokuuta. Ennen varsinaista julkaisua yhtiö on paljastanut jo kasan tietoja tulevasta puhelimesta.OnePlus kertoo, että 10T on lippulaivapuhelin erityisesti sen suorituskyvyn ja tehojen puolesta.Kännykän teholähteenä toimii Qualcommin tämän hetken tehokkain piiri eli Snapdragon 8+ Gen 1 Piirin parina käytetään hurjaa määrää RAM-muistia eli käyttömuistia. LPDDR5-muistia on luvassa peräti 16 gigatavun verran.

OnePlus 10T:n sisällä on 16 gigatavua RAMia ja 256 gigatavua tallennustilaa.

Kotelo tarjoaa lisäjäähdytystä puhelimelle.

Värivaihtoehdot: Moonstone Black ja Jade Green.

OnePlus kehuu, että moniajossa puhelin kykenee pitämään jopa 30 sovellusta käynnissä vaivattomasti Always Alive -toiminnon ansiosta.Tehokkaan piirin ja suuren RAM-annoksen ansiosta OnePlus 10T on jonkin verran tehokkaampi kuin alkuvuodesta julkistettu OnePlus 10 Pro . Puhelinvertailun OnePlus 10 Pro arvostelun voi lukea täältä Sisäistä UFS 3.1 -tallennustilaa OnePlus 10T:ssä on 256 gigatavun verran.Tehokasta piiriä täytyy jäähdyttää tehokkaasti. OnePlus kertoo, että jäähdytyksestä vastaa sen suurin ja edistyksellisin jäähdytysjärjestelmä koskaan.Jäähdyttämistä ajatellen OnePlus 10T:lle on suunniteltu oma kotelo, joka kykenee johdattamaan lämpöä pois laitteesta. OnePlussan mukaan kotelo laskee lämpötiloja jopa kahden asteen verran.Kännykän sisällä on 4800 mAh akku, joka tukee peräti langallisesti 150 watin SuperVOOC-latausta. Valmistajan mukaan päivän virrat tuotetaan vain 10 minuutin latauksella.Laitteen etupuolella on 120 hertsin virkistystaajuuteen yltävä tasainen näyttö, joka oletettavasti perustuu AMOLED-tekniikkaan. Etukamera on sijoitettu näytön keskelle reikään. Muita tietoja näytöstä ei toistaiseksi ole paljastettu, mutta todennäköisesti näytössä on Full HD -tarkkuus.Kameroiden osalta 10T käyttää 50 megapikselin ja 1/1.56-tuumaista Sony IMX766 -sensoria pääkamerana, joka on tuttu esimerkiksi OnePlus Nord 2T -mallista. Pääkamerassa on myös optinen kuvanvakain (OIS).Pääkameran kaverina on ultralaajakulma 119,9 asteen näkökentällä sekä turhempi makrokamera.Softapuolelta löytyy Image Clarity Engine 2.0 (ICE). Tämä ohjelmisto hyödyntää päivitettyä algoritmia, joka OnePlussan mukaan mahdollistaa laitteen ottavan kuvia nopeammin ja paremmilla yksityiskohdilla.Yksi merkittävimmistä asioista kameroiden osalta on, että tämä laite ei käytä Hasselblad-brändiä , jota käytetään esimerkiksi OnePlus 10 Prossa. Pro-malli sisältää muutenkin monipuolisemman kamerajärjestelmän ja on siten parempi valinta kuvaajalle.Ulkoisesti OnePlus 10T muistuttaa 10 Pro -mallia muun muassa kameroiden sijainnin osalta. Kamerajärjestelmä yhdistyy saumattomasti laitteen lasisen takapaneelin kanssa.10T:n ulkonäköä on miettitty yli vuoden verran, jonka jälkeen OnePlus päättyi käyttämään mustaa Moonstone Black- ja vihreää Jade Green-värejä.Uuden mallin kyljessä ei kuitenkaan tällä kertaa ole OnePlussan tavaramerkkiä eli Alert Slider -liukusäädintä, jolla puhelimen voi siirtää nopeasti äänettömälle tai älä häiritse -tilaan.OnePlussan mukaan säädin on poistettu, jotta tilaa saadaan käyttöön muille komponenteille. Alert Sliderin kanssa akku olisi ollut kapasiteetiltaan 4500 mAh.Pelaamista ajatellen OnePlus 10T:ssä on 15 antennia, jotka muodostavat 360 asteen järjestelmän ja vakaan yhteyden, kun puhelinta pidetään käsissä vaakatasossa.OnePlus 10T tulee olemaan edullisempi kuin OnePlus 10 Pro, mutta hintaa ei vielä ole vahvistettu. Laite todennäköisesti tulee markkinoille samalla hinnalla kuin esimerkiksi OnePlus 9 , joka on OnePlus 10T:n tapaan edullisempi lippulaivapuhelin.OnePlus 9 tuli aikoinaan saataville 699 eurolla.