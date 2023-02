Paras Garmin -kello (alkuvuosi 2023)

Olen arvostellut lähes kaikki tavallisen kuluttajan lompakon tavoitettavissa olevat, jotka on julkaistu vuoden 2022 alusta lähtien. Valikoima on ollut laaja ja monipuolinen ja myös kellojen arvostelujen jälkeen julkaistut ohjelmistopäivitykset ovat tuoneet muutoksia kellojen toimintaan.Onkin mielenkiintoista ottaa pieni puhallus ja pohtia mitä kellovuoresta on tähän mennessä jäänyt lopulta käteen. Eli täysin subjetiivista pohdintaa siitä, mitkä kellot vakuuttivat itseni ja mitkä taas eivät.Koska Garmin segmentoi kellojaan hyvin vahvasti, täysin yksiselitteistä vastausta on mahdotonta antaa, joten koetan pilkkoa suositukseni mahdollisten kohderyhmien osalta.

Kerran viikossa lenkillä tai salilla piipahtavalle

Urheiluhullulle, hieman tiukemmalla budjetilla

Kaiken kaikkiaan paras

Minkä Garminin ostaisin itse..?

Kannattaako ostaa Garmin?

Tämä on kenties itselleni tutuin segmentti, olen itsekin tähän kohderyhmään kuulunut valtaosan aikuisiästäni. Eli ihmisryhmä, joille urheilu ei ole mikään intohimon kohde, mutta jotka kunnon ylläpitämiseksi koettavat hinautua kevyelle juoksulenkille tai salille kerran, pari viikossa - toisinaan harvemmin.Tälle käyttäjäryhmälle suosittelisin-mallistoa. Kello ei ole korostetusti urheilukellon näköinen, mutta tarjoaa silti ison määrän urheilun ja terveyden seurantaan tarkoitettuja toimintoja.Tietyt liikunnan todella tarkkaan seurantaan tarkoitetut ominaisuudet puuttuvat Venu 2 -mallistosta, kuten sykevälivaihtelun (HRV) mittaus ja juoksukestävyyden arviointi. Mutta kyseiset ominaisuudet alkavat olla oikeasti tarpeellisia vasta, kun treenaus on tavoitteellista; eli tähtäät vaikkapa puolimaratonille ja kisakuntoon. Eli tavallinen kuolevainen ei noista puuttuvista toiminnoista juurikaan hyödy.Sen sijaan Venu 2 tarjoaa kirkkaan ja upean OLED-näytön, kosketusnäytön ja kaikki mahdolliset tavallisen ihmisen liikunnan ja terveyden seurantaan tarkoitetut mittarit.Lisäksi Venu 2 -sarjaa myydään kolmessa eri koossa, eli jokaiseen ranteeseen löytyy sopivan kokoinen malli. Kannattaa huomata, että malliston nimeäminen on hieman epälooginen: Plus-malli on malliston keskikokoinen malli ja nimen "Plus" tuleekin parista lisätoiminnosta, ei niinkään koosta.Venu 2 -hinnat ovat tällä hetkellä:Näistä Venu 2 Plus sisältää myös "ritariässätilan" eli mahdollisuuden puhua kelloon ja ohjata sen kautta puhelimessa olevaa puheavustajaa, kuten Google Avustajaa.Jos taas urheilu on elämässäsi se kaiken kiintopiste, todennäköisesti osaat arvostaa myös HRV-arvojen mittausta ja sen sellaisia lisätoimintoja. Mutta lompakko sanoo hieman eri tarinaa..?Paras kompromissi Garminin mallistossa on tällä hetkelläForerunner 255 sisältääkaikki Garminin urheilukellojen toiminnot, mutta kokonaisedullisessa noin 350 euron hintaluokassa. Tokihan 350 euroa on kova hinta, jos sitä vertaa vaikkapa markettien hyllyillä näkyviin kiinalaisiin "kevytälykelloihin". Mutta Forerunner 255 vertaaminen urheilu- ja terveystietojen osalta markettien halpiskelloihin on sama kuin vertaisi edullisinta Ferraria uudenkarheaan pieneen ranskalaiseen kaupunkiautoon. Ne eivät ole millään tavalla samalla viivalla.Aivan kaikkia kalliimpien Garminin kellojen toimintoja Forerunner 255:sta ei löydy, mutta myös aktiiviurheilijalle Forerunner 255 tarjoaa käytännössä kaiken tarvittavan.Kelloa löytyy myös kahdessa eri kokoluokassa: peruskokoisena ja pienempänä. Mallien hinnat tällä hetkellä:Mallistossa on tarjolla myös hieman enemmän maksavat "Music"-versiot kummastakin koosta. Niiden avulla kelloon itseensä voi ladata musiikkia, jolloin musiikkia voi kuunnella myös ilman kännykkää. Omasta mielestäni Music-mallit ovat valtaosalle kuluttajista täysin turhia ja jättäisin ne suosiolla hyllyyn.Kaikista testaamistani Garminin kelloista kaikkein paras on kuitenkin myös äärimmäisen kallis.Noin 800 euroa maksavasisältää käytännössä kaiken mahdollisen. Se on ominaisuuksiltaan identtinen Garmin Fenix 7 -sarjan kellojen kanssa, eli kaikilla mittapuilla se sisältää kaiken mahdollisen tekniikan, mitä Garmin on vuosien saatossa oppinut tekemään.Isoin ero Epixin ja Fenix 7 välillä on kuitenkin se, että Epix 2 käyttää kirkasta OLED-näyttöä ja näyttää yksinkertaisesti julmetun paljon paremmalta kuin Fenix 7. Okei, kello on hävyttömän rehellisesti urheilukellon näköinen, mutta tekee sen hieman tyylikkäämmin kuin moni muu kello.Epix gen 2 isoin ongelma on sen valtava koko: pieniluisena miehenä kello oli omaan ranteeseeni hieman liian iso, vaikka siihen tottuikin nopeasti. Pienikokoiselle naiselle Epix gen 2 on yksinkertaisesti liian iso - ja sitä ei myydä kuin yhtenä kokona.Jos koko on ahdistava tekijä, Fenix 7 -sarjasta löytyy pieni malli: Fenix 7s. Toki silloin pitää tyytyä matriisinäyttöön OLED-näytön sijasta.Tätä kysytään tietysti testaajalta usein. Jos olisin omalla rahalla ostamassa itselleni Garminin älykelloa, päätyisin todennäköisesti Garmin Venu 2 -sarjaan.Mallistosta omaan ranteeseeni sopivin on Garmin Venu 2 Plus. En kaipaa sen ääniavustajaa tai mikrofonia, vaan valitsisin sen puhtaasti sopivimman koon vuoksi; se on malliston keskikokoinen tapaus.Venu 2 -sarja on mielestäni paras kompromissi hinnan, terveysominaisuuksien ja tekniikan väliltä. Se ei näytä korostetusti "urheilukellolta", siinä on upea OLED-näyttö ja urheilu-/terveysominaisuuksista kaikki ne, joita tällainen muutaman kerran viikossa liikuntaa omaksi ilokseen harrastava osaa kaivata.Toki, sykevälivaihtelun seuranta ja vaikkapa harjoitteluvalmius olisivat kivoja lisiä, mutta jos haluaisin neOLED-näytön, pitäisi mallistossa hypätä Epix gen 2:een - ja mielestäni sen hinta on lopulta liian kova saatuun hyötyyn nähden.Käytännössä älykellojen markkinoilla on kolmea eri kellotyyppiä: aktiivisuusrannekkeita muistuttavia noin satasen kevytälykelloja; urheilukelloja sekä täysverisiä älykelloja."Kevytälykellot" ovat käytännössä kellon näköisiä aktiivisuusrannekkeita ja suurin osa marketeiden noin 50 - 200 euron hintahaarukan tarjonnasta osuu tähän segmenttiin. Osa Garmininkin kelloista kuuluu ehdottomasti tähän kategoriaan, kuten vaikkapa Garmin Vivomove Sport Kevytälykelloissa liikunnan ja terveyden seurantaan on tarjolla vain hyvin pieni määrä työkaluja ja mittareita. Ne toimivat askelmittareina, sykkeen seurannassa ja liikuntasuoritusten seuraamiseen, mutta mihinkään tavoitteellisempaan liikunnan seurantaan niistä ei yksinkertaisesti ole.Sitten toisessa ääripäässä ovat "oikeat" älykellot, joihin lasken nykyisin:ää käyttävät kellot sekä Applen kellot . Näihin kelloihin voi asentaa oikeita sovelluksia, aina sosiaalisen median palveluista useisiin musiikkisoittimiin, taskulamppuihin ja taskulaskimiin.Älykellojen suurin ongelma on niiden kehno akkukesto. Applen kelloissa akku ei kestä vuorokauttakaan ja uusimmissa Wear OS:ää käyttävissäkin kelloissa akkukesto on yleensä korkeintaan parin vuorokauden tasolla.Jos täysveriset älykellot kiinnostavat, lukaise vaikkapa Samsung Galaxy Watch 5 Pro -arvostelumme "Oikeat" urheilukellot ovat rajoitetumpia älytoimintojensa osalta kuin Applen ja Googlen kellot, eli valtavaa sovelluskauppaa ei ole tarjolla. Sen sijaan ne keskittyvät tarjoamaan lähes kaiken mahdollisen terveystiedon mitä suinkin ihmisen ranteesta voi mitata. Lisäksi tämän kategorian kellot tarjoavat tyypillisesti pitkää akkukestoa, alkaen noin 3 vuorokaudesta ja päätyen huippukellojen jopa usean viikon akkukestoihin.Valtaosa Garminin valikoimasta osuu tähän "oikeiden" urheilukellojen kategoriaan. Samasta tilasta taistelevat myös suomalainensekä aiemmin suomalaisomistuksessa ollutOn makuasia, onko Garmin se oikea vaihtoehto. Itselläni ei ole hirvittävän suurta tarvetta päästä selaamaan Facebookia rannekellon kautta ja vastaavasti arvostan pitkää akkukestoa erittäin paljon. Sen vuoksi "oikeiden" urheilukellojen segmentti tuntuu ainakin tällä hetkellä omimmalta.Mutta markkina elää ja muuttuu jatkuvasti. En pitäisi mahdottomana etteikö Garminkin hyppäisi joskus tulevaisuudessa valmistamaan vaikkapa Wear OS -käyttöjärjestelmän kelloja. Ja kenties Samsung ja kumppanit saavat omien älykellojensa akkukeston venytettyä urheilukellojen tasolle tulevaisuudessa.