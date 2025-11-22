OPAS: Näin valitset itsellesi robotti-imurinRoborockin vuoden 2025 valikoima vertailussa

Black Friday: Parhaat älykellojen tarjoukset -lista

Petteri Pyyny

Black Friday: Parhaat älykellojen tarjoukset -lista
Black Friday on venynyt Suomessa jo viikkojen mittaiseksi ja kampanjan aikaan näkyy myös todella paljon huijaukselta haiskahtavia "tarjouksia".

Listaamme tälle sivulle vain sellaiset älykellojen ja urheilukellojen tarjoukset, joissa hinta on nyt oikeasti alempi kuin kolmeen kuukauteen, missään kotimaisessa verkkokaupassa.

Kaikista tarjouksessa olevista kelloista listaltamme löydät myös linkin kyseisen kellon arvosteluumme, jos olemme kellon arvostelleet aiemmin. Muiden kellojen osalta listasta löytyy linkki kellon teknisiin tietoihin, josta voit itse arvioida kellon ominaisuuksia omiin vaatimuksiisi nähden.

Voit lisätä sivun kirjanmerkkeihisi Black Fridayn kampanjoiden ajaksi, tulemme päivittämään sivua vähintäänkin päivittäin, jos uusia tarjouksia tulee tyrkylle.

Ohessa tämän hetken tarjoukset:

Garmin Forerunner 955

Xplora X6 Play eSIM (lasten älykello)

Garmin Venu 4 (41mm)

Garmin Venu 4 (45mm)

Apple Watch SE (vm. 2023 / 40mm)

Apple Watch Ultra 2

Garmin Venu 3

Garmin Venu 3s
  • alin hinta nyt: 309 euroa
  • hinnat muissa kaupoissa
  • Garmin Venu 3 arvostelumme
  • Huom! Tämä kello EI ole nyt halvimmillaan 3 kuukauteen, vaan sitä myytiin elokuun lopulla 279 eurolla. Listasimme kellon kuitenkin mukaan, koska saman kellon isompi versio (ylempänä) on oikeassa tarjouksessa - ja jos päädytkin pienempään malliin, koimme, että linkki siihenkin on hyvä olla tarjolla.


Garmin Fenix 8 (43mm)

Garmin Fenix 8 (47mm)

Garmin Fenix 8 (51mm)

Polar Ignite 3

Polar Ignite 3 Titanium

Garmin Forerunner 265

Garmin Forerunner 965

Garmin Fenix 7X Pro Solar ("isompi 7 Pro")

Garmin Fenix 7S Pro Solar ("pienin 7 Pro")

Google Pixel Watch 3 (41mm / LTE)

Suunto Peak Pro Titanium

Samsung Galaxy Watch7 (40mm / LTE)



Lisää muiden tuoteryhmien tarjouksia löydät AfterDawnin Black Friday -seurannasta, joka päivittyy päivittäin.

Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.


Puhelinvertailun diilit uutiskirjeenä!

Etsimme jatkuvasti hyviä tietotekniikan ja kännyköiden diilejä ympäri nettiä ja uutisoimme niistä sivuillamme. Jos haluat saada tiedon uusista diileistä heti sähköpostiisi, tilaa diilien uutiskirjeemme.

Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.

Parhaat kännykkätarjoukset

Samsung Galaxy A15 (5G) – hinta laskenut -43%

Samsung Galaxy A15 (5G)
285 € Hobby Hall

Alin hinta viikko sitten: 499 €

Motorola Moto E14 – hinta laskenut -39%

Motorola Moto E14
59 € Telia
97 € Gigantti
119 € Proshop

Alin hinta viikko sitten: 97 €

Motorola Edge 50 Ultra – hinta laskenut -28%

Motorola Edge 50 Ultra
499 € Lenovo
696 € CDON
879 € Verkkokauppa.com

Alin hinta viikko sitten: 696 €

Xiaomi Poco F7 – hinta laskenut -26%

Xiaomi Poco F7
422 € CDON
569 € Hobby Hall

Alin hinta viikko sitten: 569 €

Kommentoi artikkelia

Pysy aiheessa ja kirjoita asiallisesti. Epäasialliset viestit voidaan poistaa tai niitä voidaan muokata toimituksen harkinnan mukaan.

Haluan ilmoituksen sähköpostitse, kun ketjuun kirjoitetaan uusi viesti.